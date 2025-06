Palpite Los Angeles FC x Espérance – Mundial de Clubes – 20/06/2025

Los Angeles FC e Espérance se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (20), às 19h (horário de Brasília). Ambas as equipes perderam na estreia e chegam pressionadas para pontuar. O local da partida será no GEODIS Park, em Nashville (EUA).

Palpite Los Angeles FC x Espérance

Na primeira rodada, o Los Angeles FC teve pouco poder de reação diante do Chelsea, e foi superado sem grandes dificuldades. Já o Espérance enfrentou o Flamengo, e apesar da derrota por 2 a 0, conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos e chegou a levar perigo ao gol de Rossi após o intervalo.

Apesar de a estreia do elenco tunisiano ter sido mais convincente que a do Los Angeles FC, o mando de campo pode fazer diferença em um confronto que promete ser equilibrado. Tendo jogadores de bom nível técnico, a equipe norte-americana é favorita aos três pontos.

Nosso palpite para o jogo: Los Angeles FC vence

Por contar com a maior parte da torcida em Nashville, o palpite Los Angeles FC x Espérance vai para a vitória do clube norte-americano na segunda rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Los Angeles FC

Última equipe a ingressar no Mundial de Clubes, o Los Angeles FC garantiu vaga na competição após eliminar o Club América, em jogo único e classificatório na fase ‘Play-In’.

Em sua estreia, o clube norte-americano teve a difícil missão de encarar o Chelsea, favorito à liderança do Grupo D. No confronto, começou mal e teve apenas uma finalização na primeira etapa.

No segundo tempo, foi bem melhor, finalizou seis vezes, mas acabou derrotado por 2 a 0 no placar final, com gols marcados por Pedro Neto e Enzo Fernández.

As últimas notícias do Espérance

O Espérance Tunis chegou ao Mundial de Clubes com a expectativa elevada, já que, apesar de ter disputado apenas partidas nacionais nos últimos meses, chegou ao torneio com uma invencibilidade de onze jogos consecutivos.

Porém, a alegria do clube tunisiano na estreia não durou muito. Contra o Flamengo, o artilheiro do Brasileirão 2025, Arrascaeta, abriu o placar logo aos 17 minutos da primeira etapa.

Depois do intervalo, o Espérance teve uma performance mais sólida e quase marcou duas vezes, em chances defendidas pelo goleiro Rossi. A 20 minutos do fim, Luiz Araújo ampliou para o Fla e decretou o triunfo rubro-negro por 2 a 0.



Onde assistir Los Angeles FC x Espérance?

A partida entre Los Angeles FC e Espérance terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.