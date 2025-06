Palpite PSG x Botafogo – Mundial de Clubes – 19/06/2025

PSG e Botafogo se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília). O duelo será disputado no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), e garante ao vencedor da partida vaga nas oitavas de final da competição.

Palpite PSG x Botafogo

O PSG chega embalado após atropelar o Atlético de Madrid por 4 a 0 na estreia, mostrando o porquê de ser considerado o melhor time do mundo atualmente. Já o Botafogo passou pelo Seattle com mais dificuldade do que o esperado e sabe que terá dois grandes desafios para pontuar nas próximas rodadas.

A distância técnica entre os dois elencos é enorme, e o time francês vive uma fase excepcional. Diante deste cenário, o mais provável é que o clube de Paris dite o ritmo da partida e conquiste mais uma vitória de forma controlada, tendo goleado seus últimos três adversários.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do PSG

Por ser mais estruturada taticamente, o palpite PSG x Botafogo vai para a vitória do clube francês na 2ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do PSG

Antes do Mundial, o Paris Saint-Germain conquistou dois títulos de forma consecutiva. O primeiro veio após golear o Reims na decisão da Copa da França; o segundo, ao humilhar a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Champions.

Por esse motivo, chegou como um dos grandes favoritos ao título do Mundial de Clubes, e disparou ainda mais nas cotações após sua incrível performance na estreia.

Contra o Atlético de Madrid, teve 74% da posse de bola sob seu domínio, mais que o triplo de finalizações (16 contra 5) e goleou o clube espanhol por 4 a 0.

As últimas notícias do Botafogo

Por outro lado, o Botafogo conseguiu confirmar o favoritismo na estreia do Mundial de Clubes e ainda sonha com a classificação às oitavas de final.

Na primeira rodada, teve pela frente o Seattle Sounders, no estádio do adversário, e não se intimidou. Ainda no primeiro tempo, abriu dois de vantagem com gols de Jair e Igor Jesus.

Todavia, após o intervalo, o clube norte-americano foi muito superior. Criou diversas chances de empatar, mas só conseguiu balançar as redes uma vez e acabou derrotado por 2 a 1.



Onde assistir PSG x Botafogo?

A partida entre PSG e Botafogo terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.