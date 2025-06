Palpite Inter Miami x Porto – Mundial de Clubes – 19/06/2025

Inter Miami e Porto se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19), às 16h (horário de Brasília). Depois do empate sem gols na estreia, o time português tenta mostrar sua superioridade técnica diante do clube norte-americano. O local da partida será no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

Palpite Inter Miami x Porto

Na estreia do Mundial, o Inter Miami sofreu para segurar o empate contra o Al Ahly. O time norte-americano levou pressão em boa parte do jogo, sofreu quatro cartões amarelos e só evitou a derrota graças a uma defesa de pênalti do goleiro Ustari, que foi o melhor em campo.

Com o empate sem gols e o alto número de cartões aplicados, a equipe comandada por Mascherano aparece na última posição do Grupo A. No duelo contra o Porto, é provável que enfrente ainda mais dificuldades de criação e ofereça ainda diversas brechas defensivas, pelo alto nível técnico do clube europeu.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Porto

Por contar com jogadores mais jovens e qualificados, o palpite Inter Miami x Porto vai para a vitória do clube português na 2ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Inter Miami

O elenco comandado por Javier Mascherano deve ter enorme dificuldade para pontuar nas próximas duas rodadas, já que mostrou pouca qualidade técnica na estreia.

Na partida contra o Al Ahly, do Egito, teve maior posse de bola (55%), mas as principais chances foram criadas pelo adversário, que só não marcou graças à brilhante atuação do goleiro Ustari.

Além disso, o clube egípcio ainda teve um pênalti a seu favor, defendido pelo próprio Ustari. Messi chegou a acertar a trave em uma finalização, mas o empate sem gols acabou prevalecendo no Hard Rock Stadium.

As últimas notícias do Porto

O Porto segue acumulando performances abaixo das expectativas da diretoria e de seu torcedor. Após uma temporada 2024/25 decepcionante no cenário nacional, a equipe ainda perdeu por 2 a 0 para o Riga FC em amistoso preparatório para o Mundial.

Na estreia da competição, teve pela frente o Palmeiras, em um duelo que prometia equilíbrio. No entanto, dentro de campo, o clube brasileiro se impôs e teve mais posse de bola e presença ofensiva ao longo do duelo.

Mesmo com o empate sem gols, ficou clara a superioridade técnica do Verdão. O clube português pouco criou e só não saiu atrás no placar graças à falta de pontaria do ataque palmeirense, que finalizou 8 vezes para fora.



Onde assistir Inter Miami x Porto?

A partida entre Inter Miami e Porto terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.