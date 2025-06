A partida entre Flamengo e Chelsea pelo Mundial de Clubes 2025 ganha um atrativo na Novibet. A plataforma oferece odds aumentadas para 70 no mercado Flamengo vence, uma oportunidade para os torcedores que confiam no time brasileiro.

O confronto acontece nesta sexta-feira, 20 de junho, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. Com início marcado para as 15h (horário de Brasília), o jogo coloca frente a frente os representantes do Brasil e da Inglaterra na fase de grupos.

Para participar é necessário ser cadastrado na plataforma. Portanto, use o código promocional Novibet para apostar com as odds especiais.

Como participar da promoção de odds 70?

Para acessar a oferta, os usuários devem utilizar o código promocional no momento do registro. A aposta deve ser única, com valor máximo de R$1,00, direcionada ao mercado de resultado final com vitória do Flamengo.

O diferencial está no cálculo dos ganhos, que serão baseados em odds 70. Isso significa que uma aposta de R$1,00 pode render um retorno significativamente maior que o normal, com o valor adicional sendo creditado como aposta extra.

Principais regras da promoção

A oferta é válida exclusivamente para apostas realizadas antes do início da partida. Os apostadores devem ficar atentos ao mercado correto, pois apenas o resultado final (Flamengo vence) está elegível para a promoção.

A Novibet considera somente a primeira aposta qualificada de cada usuário. Os valores adicionais são creditados como aposta extra em até 48 horas após a conclusão do jogo, com prazo de utilização de 7 dias.

As apostas com cash out ativado não participam desta promoção. A casa também não considera apostas feitas no mercado Super Odds para esta oferta especial.

Termos e condições

A promoção está disponível apenas para novos usuários residentes no Brasil e maiores de 18 anos. Os participantes precisam se registrar com o código promocional específico e nunca terem utilizado outras promoções da plataforma.

A validade da oferta está limitada a uma participação por pessoa, endereço, IP e dispositivo. As apostas devem ser feitas com dinheiro real, não sendo aceitas apostas realizadas com saldo promocional.

A participação implica concordância com todos os termos estabelecidos pela Novibet. A casa mantém o direito de modificar ou encerrar a promoção conforme suas políticas internas.

Histórico do confronto

O duelo marca apenas o segundo encontro oficial entre as equipes. O único precedente aconteceu em 1998, quando o Chelsea venceu o Flamengo por 5 a 0 em um amistoso disputado nos Países Baixos.

Os torcedores brasileiros podem acompanhar a transmissão pela DAZN, RBS TV, Globoplay, SporTV e Cazé TV. O jogo desperta grande expectativa pela tradicional presença da torcida rubro-negra em competições internacionais.