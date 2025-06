Palpite Atlético de Madrid x Botafogo – Mundial de Clubes – 23/06/2025

Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23), às 16h (horário de Brasília). O clube espanhol precisa da vitória para avançar, enquanto os brasileiros jogam por um empate para garantirem a liderança do grupo. O local da partida será no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA).

Mercado: vencedor da partida na F12 Bet

Atlético de Madrid - 1.74 Empate - 3.50 Botafogo - 5.10

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Use o código promocional F12 Bet para se registrar na plataforma de apostas e fazer seus palpites no Mundial.

Palpite Atlético de Madrid x Botafogo

O Atlético de Madrid foi goleado na estreia, mas reagiu bem diante do Seattle e ainda sonha com vaga no mata-mata. Já o Botafogo lidera o grupo após vitória surpreendente contra o PSG e precisa de apenas mais um ponto para confirmar a primeira colocação.

Mesmo jogando por um empate, o Botafogo deve encontrar dificuldades para suportar a pressão do clube espanhol. É esperado que o Atlético de Madrid tenha maior posse de bola e adote uma postura mais agressiva, enquanto o Botafogo deve apostar nos contra-ataques para tentar marcar. Por isso, a igualdade no marcador é o cenário mais provável.

Ir para a F12 Bet

Nosso palpite para o jogo: empate

Pela necessidade de vitória do Atlético e o bom desempenho do clube carioca contra o PSG, o palpite Atlético de Madrid x Botafogo vai para o empate na terceira rodada do Mundial de Clubes.

3.50 na F12 Bet

Odds foram consultadas em 22/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Atlético de Madrid

Depois de realizar performances e campanhas abaixo das expectativas na temporada 2024-25, o Atlético de Madrid tenta se redimir com uma campanha sólida no Mundial.

Porém, não começou bem sua trajetória e acabou goleado na estreia. Contra o atual campeão da Champions, PSG, sofreu uma vexatória derrota pelo placar de 4 a 0.

Mesmo assim, não se abalou na rodada seguinte e confirmou o favoritismo contra o Seattle Sounders, sem maiores dificuldades, por 3 a 1. Agora, é o 3º colocado do Grupo B e precisa dos três pontos para sonhar com vaga nas oitavas de final.

As últimas notícias do Botafogo

A maior surpresa do Mundial de Clubes até o momento é o Glorioso. Afinal, o atual campeão brasileiro e da América segue com 100% de aproveitamento no “grupo da morte”.

Na estreia, teve mais dificuldade do que o esperado para superar o adversário mais frágil da chave, o Seattle Sounders, mas confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 1.

Na sequência, encarou o atual melhor time do mundo, o PSG, e protagonizou a maior zebra da competição até então. Com apenas quatro finalizações contra 16 do clube francês e apenas 25% de posse de bola sob seu domínio, venceu o atual campeão da Champions por 1 a 0, com gol marcado por Igor Jesus.

Onde assistir Atlético de Madrid x Botafogo?

A partida entre Atlético de Madrid e Botafogo terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.