Palpite Seattle Sounders x PSG – Mundial de Clubes – 23/06/2025

Seattle Sounders e PSG se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23), às 16h (horário de Brasília). O clube francês entra em campo pressionado após derrota contra o Botafogo, enquanto os norte-americanos buscam seu primeiro ponto. O local da partida será no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Palpite Seattle Sounders x PSG

O Seattle Sounders sofreu duas derrotas consecutivas no Mundial, tem desempenho frágil defensivamente e apenas tenta se despedir da competição de forma digna. Já o PSG, após estrear com goleada, foi surpreendido pelo Botafogo e agora precisa dos três pontos para garantir vaga nas oitavas de final.

Diante da diferença técnica e da necessidade do resultado, é provável que o clube europeu domine o confronto. Com jogadores de maior qualidade e organização tática, a tendência é de que o PSG busque uma goleada diante dos norte-americanos.

Nosso palpite para o jogo: PSG vence

Por ter jogadores mais experientes e qualificados, o palpite Seattle Sounders x PSG vai para a vitória do clube francês na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Seattle Sounders

O Seattle Sounders não conseguiu escapar do “grupo da morte” e dificilmente encerrará sua participação no Mundial de Clubes com algum ponto conquistado.

Na estreia, teve sua melhor chance ao encarar o Botafogo, mas mesmo com 60% de posse de bola e mais finalizações, acabou derrotado por 2 a 1.

Na sequência, não resistiu à forte pressão ofensiva do Atlético de Madrid na 2ª rodada, sofreu nova derrota por 3 a 1 e segue afundado na lanterna do Grupo B.

As últimas notícias do PSG

Por outro lado, o principal candidato ao título segundo as casas de apostas e atual campeão da Liga dos Campeões foi surpreendido na última vez que entrou em campo.

Ao encarar o Botafogo, a equipe comandada por Luís Enrique teve 75% da posse de bola, quatro vezes mais finalizações, e mesmo assim saiu derrotada por 1 a 0, com gol marcado por Igor Jesus.

Apesar da derrota, a situação do clube francês ainda é “confortável”. Afinal, goleou o Atlético de Madrid na estreia e se vencer o Seattle Sounders, garante ao menos a vice-liderança do Grupo B.



Onde assistir Seattle Sounders x PSG?

A partida entre Seattle Sounders e PSG terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.