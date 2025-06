Palpite Benfica x Chelsea – Mundial de Clubes – 28/06/2025

Benfica e Chelsea se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília). O time português chega embalado após liderar o Grupo C, enquanto os ingleses encontraram dificuldades para avançar após atuações iniciais pouco convincentes. O local da partida será no Estádio Bank of America, em Charlotte (EUA).

Palpite Benfica x Chelsea

Depois do empate com o Boca na estreia, o Benfica cresceu de produção e venceu seus dois últimos jogos na fase de grupos, garantindo o primeiro lugar da chave ao bater o Bayern. Já o Chelsea teve atuação irregular, perdeu para o Flamengo por 3 a 1 e só confirmou a classificação após vencer o maior clube da Tunísia na rodada final.

Devido ao bom aproveitamento ofensivo das duas equipes, é provável que ambas acabem marcando nas oitavas de final. Porém, o Benfica teve performances mais sólidas que o clube inglês e chega embalado após derrotar um dos favoritos ao título do Mundial. Sendo assim, o clube português deve dominar as principais ações ofensivas e sair com o triunfo.

Nosso palpite para o jogo: Benfica vence

Por ter tido atuações mais regulares na fase de grupos, o palpite Benfica x Chelsea vai para a vitória do clube português nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Benfica

Depois de ter sido vice-campeão dos dois campeonatos nacionais que disputou na temporada 2024-25, o Benfica chegou ao Mundial buscando se redimir com uma campanha sólida.

Na fase de grupos, estreou com atuação regular diante do Boca Juniors, quando foi surpreendido por dois gols relâmpagos, mas reagiu no segundo tempo e buscou o empate.

Em seguida, atropelou o Auckland City por 6 a 0. E, na última rodada, contrariou as expectativas ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0, garantindo a liderança do Grupo C.

As últimas notícias do Chelsea

Por outro lado, os Blues chegaram ao Mundial embalados após conquistarem o título da Liga Conferência e garantirem vaga no G4 da Premier League.

Na estreia, começaram com autoridade ao vencer o Los Angeles FC por 2 a 0, mas foram surpreendidos na rodada seguinte pelo Flamengo, sofrendo a virada após marcar primeiro e perdendo por 3 a 1.

Na última rodada, jogaram pressionados contra o Espérance e precisavam pontuar para avançar. Mesmo assim, confirmaram o favoritismo sem sustos, vencendo por 3 a 0.



Onde assistir Benfica x Chelsea?

A partida entre Benfica e Chelsea terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.