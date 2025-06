Palpite Palmeiras x Botafogo – Mundial de Clubes – 28/06/2025

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes neste sábado (28), às 13h (horário de Brasília). Ambos os times chegam embalados após boas atuações na fase de grupos e prometem jogo equilibrado entre atual campeão e vice do Campeonato Brasileiro. O local da partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Palpite Palmeiras x Botafogo

Com uma campanha sólida na fase de grupos, o Palmeiras chega invicto e liderou sua chave de forma invicta até o mata-mata. Já o Botafogo teve atuações heróicas e garantiu a vaga no “grupo da morte”, com destaque para seu triunfo contra o PSG.

Apesar do equilíbrio esperado em um clássico nacional, o elenco palmeirense tem se mostrado mais estável taticamente. O Alviverde teve atuações mais sólidas na fase de grupos, principalmente no setor ofensivo, e é leve favorito diante do Glorioso.

Nosso palpite para o jogo: Palmeiras vence

Com atuações mais convincentes e maior consistência no setor ofensivo, o palpite Palmeiras x Botafogo vai para a vitória do clube paulista nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Palmeiras

Na fase de grupos do Mundial, o Alviverde não teve maiores dificuldades para avançar ao mata-mata, como já era esperado por ser a equipe mais estruturada do Grupo A.

Na estreia, empatou sem gols com o Porto, mas foi superior taticamente e criou as principais chances da partida. Depois, confirmou o favoritismo ao vencer o Al Ahly por 2 a 0, com tranquilidade.

Por fim, foi surpreendido pelo Inter Miami e chegou a estar perdendo por dois gols de diferença. No entanto, reagiu nos minutos finais, com gols de Paulinho e Maurício, e buscou o empate por 2 a 2, garantindo a liderança da chave.

As últimas notícias do Botafogo

Por outro lado, o Glorioso teve uma trajetória mais desafiadora na fase de grupos, já que dividia a chave com dois gigantes europeus, incluindo o atual campeão da Champions.

Ainda assim, fez sua parte ao confirmar o favoritismo na estreia contra o Seattle Sounders e surpreendeu o mundo ao derrotar o PSG por 1 a 0 na segunda rodada.

Na última partida, bastava um empate diante do Atlético de Madrid para avançar em primeiro na chave, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelos espanhóis e garantiu a classificação na segunda colocação do grupo.



Onde assistir Palmeiras x Botafogo?

A partida entre Palmeiras e Botafogo terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.