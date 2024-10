Fortaleza compra Breno Lopes e assina com atacante até dezembro de 2028

Breno Lopes escolheu continuar no Fortaleza e assinou até 2028 (Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC)







Publicada em 02/10/2024 - 17:02 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (2), a renovação do contrato do atacante Breno Lopes. O jogador estava emprestado pelo Palmeiras até 31 de dezembro próximo, quando se encerraria o contrato com o Verdão. Com isso, o Leão do Pici optou por fazer a compra, que estava prevista no acordo provisório, e renovar por mais quatro temporadas. Agora, o contrato do atleta é válido até dezembro de 2028.

Contratado por empréstimo em abril deste ano, Breno Lopes fez 28 jogos pelo Fortaleza, marcou quatro gols e deu três assistências.

- É um grande jogador, campeão com grande currículo no futebol brasileiro, atacante de beirada que tem gols, assistências e dribles, acostumado a jogo grande. Veio para o Fortaleza por empréstimo e houve uma sinergia muito boa do clube com ele, cidade, família, todos os atletas e comissão técnica. Um atleta que ficaria livre no Palmeiras, certamente tinha muitas opções no Brasil e no exterior, mas optou por ficar aqui, fazer um contrato longo, ter estabilidade, uma sequência, que seja uma peça muito importante para os desafios que temos pela frente - celebrou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Breno Lopes tem se tornado destaque na equipe de Vojvoda e é peça fundamental no time titular. Pelo Campeonato Brasileiro foi decisivo e marcou gol sobre Atlético-MG, RB Bragantino e Cruzeiro.

- É uma renovação muito importante para o Fortaleza por se tratar de um jogador que está tendo sua primeira experiência no clube em 2024 e já tem sido muito relevante com gols, assistências e pênaltis sofridos que resultaram em partidas vencidas pelo Fortaleza. Então, é com muita alegria que renovamos com ele com um projeto de carreira em um contrato longo, esperamos que ele possa ser muito feliz usando as cores da nossa camisa e que possa ter uma trajetória cheia de títulos e muitas conquistas - disse o Presidente Alex Santiago, sobre a renovação de Breno Lopes.