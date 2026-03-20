Melhores ligas para apostar em futebol em 2026: guia completo

As melhores ligas para apostar em futebol em 2026 são Brasileirão Série A, Libertadores, Copa do Mundo, Champions League e Premier League. O destaque destas competições é a alta competitividade com jogadores de alto nível.

Para apostar nos maiores campeonatos, vimos mais de 400 mercados de apostas disponíveis, ofertas de SuperOdds, Múltipla Turbinada, Pagamento Antecipado e até apostas grátis nos sites regulamentados pela Lei 14.790/2023.

Ao longo deste guia, explicamos como cada liga funciona, os principais mercados, os melhores sites de apostas e dicas para seus palpites. Continue lendo e saiba mais!

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Conheça as melhores ligas para apostar

Antes de apostar nas melhores ligas de futebol, é essencial conhecer o formato, principais clubes e as características técnicas da competição. Abaixo, explicamos todos os detalhes, confira!

1. Brasileirão Série A: principal campeonato do país com grandes clubes

O Brasileirão Série A é a líder entre as melhores ligas para apostar em futebol, sendo a principal do país e com jogos equilibrados. Por isso, é mais fácil conhecermos os times, acompanhar as notícias e montar palpites mais embasados.

O campeonato acontece em 38 rodadas com jogos de ida e volta e sistema de pontos corridos. Os principais clubes do Campeonato Brasileiro da Série A são:

Flamengo;

Palmeiras;

Corinthians;

São Paulo;

Santos.

Vimos inúmeros mercados de apostas para o Brasileirão de 2026. Antes de palpitar, analise as partidas e a situação das equipes, pois a competição é bastante equilibrada e o favoritismo nem sempre manda a melhor. O Flamengo, por exemplo, é o atual campeão, mas está no meio da tabela.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Para apostar no Brasileirão, fique atento aos mercados de Resultado Final e Cartões da KTO. A liga tem alto número de cartões amarelos e o equilíbrio entre os times permite encontrar odds médias de 2.0 para adivinhar o desfecho do jogo."

2. Libertadores: maior competição de futebol da América Latina

A Libertadores é a maior competição da América Latina e a melhor liga para apostar em cartões amarelos. Isto porque os jogos são mais agitados e as ligas de futebol da América Latina possuem média de 6 cartões por partida.

O formato inclui: pré-libertadores (três fases eliminatórias), fase de grupos com 32 times e 8 grupos, mata-mata (oitavas até semifinais em jogos de ida e volta) e final única. Por isso, rende jogos o ano todo para apostar. Veja os principais times campeões:

Independiente; Boca Juniors; Peñarol; River Plate; Estudiantes; Flamengo; Palmeiras.

Para suas apostas na Libertadores, lembramos que as equipes brasileiras têm dominado a competição. Nas últimas 7 temporadas todos os times vencedores foram brasileiros.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Os jogos da Libertadores são mais nervosos e com tendência maior para cartões amarelos, sendo um dos melhores mercados para essa liga na bet365. Além disso, considere o lugar do evento, pois o fator casa influencia no resultado, além dos jogos na altitude."

3. Copa do Mundo: o maior torneio de seleções do mundo

A Copa do Mundo é uma das melhores ligas para apostar em gols. Com jogos mais cautelosos, estratégicos e decididos no detalhe, a competição tem poucos gols, sendo uma opção para palpitar em Total de Gols - 2,5.

Conforme o guia de apostas Copa do Mundo 2026, a competição terá 48 seleções divididas em 12 grupos, avançando os 2 primeiros colocados. A partir daí, todos os jogos são eliminatórios. Confira as seleções favoritas:

Espanha;

Inglaterra;

França;

Argentina;

Brasil.

A Copa vai começar em junho de 2026 e estará disponível na maioria dos sites de apostas legalizados com ofertas de SuperOdds, Pagamento Antecipado e freebets. Atualmente, já vimos opções de mercados para Campeão e Artilheiro.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Os jogos da Copa são extremamente cautelosos e estratégicos, o que costuma resultar em placares curtos.. Por isso, um mercado interessante é Total de Gols - Menos de 1,5 ou 2,5 na Stake. Essa cautela aumenta ainda mais no mata-mata."

4. Champions League: maior liga de clubes do mundo

A Champions League é a maior liga de clubes do mundo, dominada por clubes espanhóis e ingleses e, mais recentemente, o francês Paris Saint-Germain. Esta é uma das melhores ligas para apostar em Ambos Marcam, vista a característica de jogo aberto e ofensivo.

Os jogos da Liga dos Campeões são, na maioria, de ida e volta, exceto a final. Por isso, na hora de aplicar apostas na Champions League, considere o fator casa e o placar agregado. Os principais clubes são:

Real Madrid;

Barcelona;

PSG;

Bayern de Munique;

Manchester City;

Arsenal.

Nem sempre o Resultado Final é a melhor opção para apostar na Champions League. Embora os confrontos sejam equilibrados, o alto nível técnico faz qualquer erro adversário virar goleada, valendo a pena ir em Ambos Marcam, Mais de 2,5 gols e Classificação na Novibet.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Nunca se deixe levar pelo favoritismo na Champions League. Viradas históricas já fazem parte da característica da competição. Basta relembrarmos as remontadas do Real Madrid sobre o City e do Barcelona sobre o Liverpool em 2018/19."

5. Premier League: grande competitividade e nível técnico

A Premier League é conhecida pela grande competitividade e pelo nível técnico elevado, com jogos equilibrados e alta média de gols. Por isso, para apostar, o mercado ideal é Total de Gols + 2,5 e Escanteios pela grande quantidade de finalizações.

Entre 2005 e 2025, o Campeonato Inglês teve média de gols de 2,74 por partida. Esta competição tem sistema de pontos corridos com 38 partidas para cada time. Abaixo, mostramos os favoritos para ficar atento nas apostas Premier League de longo prazo:

Arsenal;

Manchester City;

Manchester United;

Aston Villa;

Chelsea.

Devido ao fator de equilíbrio nos jogos, conseguimos encontrar odds atrativas até entre os jogos dos times mais abaixo da tabela. Mas claro, buscando mercados além do tradicional Resultado Final, como Total de Gols, Ambos Marcam, Chutes ao Gol e Escanteios presentes na Vbet.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Para apostar na Premier League, sempre veja as estatísticas e o histórico das equipes. Devido ao alto nível técnico, os times mantêm resultados regulares. Por isso, se vai apostar em Gols, veja a média marcada e sofrida por partida."

6. La Liga: melhor liga para apostar em escanteios

A La Liga é uma das melhores ligas para apostar em escanteios, pois o estilo de jogo é baseado no ataque pelas laterais. Este é o estilo do Real Madrid, que conta com Vinicius Jr., Atlético de Madrid e outros clubes, rendendo um grande número de escanteios.

O Campeonato Espanhol tem 38 rodadas com sistema de pontos corridos. Contudo, ao apostar na La Liga, fique atento que o favoritismo fica entre o Barcelona e o Real Madrid, pois a competição é mais concentrada tecnicamente. Veja os principais clubes:

Real Madrid;

Barcelona;

Atlético de Madrid;

Athletic Bilbao;

Valência.

Os mercados em que mais gostamos de apostar na La Liga são: Escanteio, Ambos Marcam e 1x2 para o favorito. Em jogos com favoritismo claro, o Handicap também é importante para equilibrar a força das equipes.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Antes de apostar na La Liga, veja o calendário de jogos. Times como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid participam da Champions League e de outras competições, o que pode fazer os times poupar o elenco principal."

7. Bundesliga: maior liga da Alemanha com jogos ofensivos

A Bundesliga é uma das melhores ligas para apostar em gols. Na maior competição da Alemanha, os jogos são ofensivos com escalações que favorecem muitos escanteios e goleadas. A média de bolas na rede dos últimos 20 anos mostra 2,96 gols/jogo.

A Bundesliga tem sistema de pontos corridos e jogos de ida e volta, há anos sendo dominada pelo Bayern de Munique. Abaixo, mostramos os principais clubes:

Bayern de Munique;

Borussia Dortmund;

TSG 1899 Hoffenheim;

VfB Stuttgart;

RB Leipzig.

Ficar atento às odds ao vivo na hora de palpitar na Bundesliga também é interessante para acompanhar cada detalhe da partida, visto que a liga está no streaming de vários sites de apostas.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Para a Bundesliga, também recomendo ficar atento no mercado para Ambos Marcam, Artilheiro e Classificar para a Champions com foco no Bayern, visto que o time vence desde 2021/22."

8. Copa do Brasil: liga apenas com jogos mata-mata

A Copa do Brasil é disputada inteiramente por mata-mata de ida e volta e final única. Por isso, os melhores mercados para apostar na Copa do Brasil são: Classificação, Ambos Marcam e Total de Gols.

Com eliminatórias em todas as fases, os clubes jogam mais abertos, abrindo margem para táticas ofensivas e de contra-ataque. Por isso, a tendência é mais gols e até o triunfo de zebras. Veja os principais clubes:

Flamengo;

Palmeiras;

Cruzeiro;

Corinthians.

Acompanhar a Copa do Brasil ao vivo é uma prática interessante na hora de apostar. Isso ajuda a identificar odds mais favoráveis e analisar a partida. Afinal, a competição tem várias zebras, como em 2024, quando o Sousa-PB eliminou o Cruzeiro por 2 a 0.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Destaco que a Copa do Brasil nem sempre é a liga prioritária das equipes. Por isso, pode ocorrer dos times maiores jogarem com elenco reserva ou misto. Fique atento a isso quando for montar o seu palpite."

Os melhores mercados para se apostar em futebol

Os melhores mercados para apostar no futebol são Total de Gols, Cartões e Resultado Final. Entendendo o funcionamento dessas opções, você pode palpitar em qualquer uma das principais ligas da atualidade.

Total de Gols: número aproximado de bolas na rede

No mercado Total de Gols, você tenta adivinhar o número aproximado de bolas na rede que terá na partida. Este mercado é bom para a Premier League, Copa do Mundo e La Liga. As linhas mais comuns são Mais de (+) ou Menos de (-). Veja:

Mais de 1,5: aposta correta se a partida somar mais de 2 gols; Mais de 2,5: correto se ocorrerem 3 ou mais bolas na rede; Menos de 1,5: aposta correta com 0 ou até 1 gol; Menos de 2,5: palpite correto se o jogo terminar com 0, 1 ou até 2 gols.

Cartões: adivinhe o número aproximado de punições

Ao apostar no mercado de Cartões, você tenta adivinhar a quantidade aproximada de cartões amarelos que vai acontecer no jogo. Recomendamos essa opção para jogos mais decisivos e nervosos, como Libertadores e Brasileirão. Veja um exemplo:

Mais de 4,5 Cartões : palpite correto se ocorrerem 5 ou mais cartões amarelos;

: palpite correto se ocorrerem 5 ou mais cartões amarelos; Menos de 4,5 Cartões: aposta certa se tiver 4, 3, 2, 1 ou nenhum cartão.

Resultado Final: acerte o desfecho do evento

No mercado Resultado Final (1x2) você tenta adivinhar o desfecho da partida, sendo ideal para as melhores ligas de futebol como Brasileirão, La Liga, Copa do Mundo e outras. Entenda:

(1) : vitória do favorito;

: vitória do favorito; (x) : empate;

: empate; (2): vitória do visitante.

Como escolher a melhor liga para apostar em futebol?

Para escolher a melhor liga para apostar em futebol, considere os 3 seguintes aspectos: estilo de jogo, nível técnico e regularidade. Estes detalhes impactam nos mercados de apostas e nas odds disponíveis para cada partida. Entenda abaixo!

Diferença no estilo de jogo

Cada liga de futebol é única e o estilo de jogo também. Entender isso te ajuda na leitura da partida e na escolha dos mercados de apostas ideais para cada campeonato, veja um exemplo:

Premier League: jogos ofensivos e com média acima de 2,70 gols por partida; Copa do Mundo: jogos cautelosos, com poucos gols e mais abertos para zebras; Libertadores: peso maior para jogos em casa, partidas tensas e maior número de cartões.

Ao conhecer a identidade da liga de futebol, você pode fazer escolhas mais responsáveis dos melhores mercados e encontrar odds mais favoráveis.

Nível técnico dos times do campeonato

Avalie o nível técnico dos times e verifique se é equilibrado ou não. Em ambos os casos, isso influencia diretamente na escolha do mercado. Veja dois exemplos:

La Liga: nível técnico concentrado no Barcelona e Real Madrid. Isso gera favoritismo óbvio para 1x2, assim como opções para explorar Handicap ou Jogador a Marcar Gol; Premier League: nível técnico equilibrado entre as equipes, gerando odds mais competitivas para Resultado Final, Ambos Marcam e Total de Gols.

Regularidade das equipes da liga

Times com resultados mais regulares ajudam a analisar as estatísticas e apostar em padrões consistentes. Isso ajuda a apostar em mercados para Total de Gols, Escanteios e Resultado Final.

Contudo, ligas com maior regularidade nos resultados tendem a possuir odds menores para as tendências das estatísticas, enquanto as mais imprevisíveis oferecem odds maiores devido ao grau de risco mais elevado.

Onde apostar nas melhores ligas de futebol?

Os principais sites onde você pode apostar nas melhores ligas de futebol são KTO, bet365, Stake, Novibet e Vbet. Estes são autorizados pelo Governo Federal através do SIGAP e oferecem mais de 200 mercados de apostas.

1 . KTO: Múltipla Aumentada em até 50% nas melhores ligas de futebol 2 . bet365: Odds Aumentadas todos os dias nas principais ligas de futebol 3 . Stake: Pagamento Antecipado no futebol 4 . Novibet: Aposte & Ganhe R$50 no futebol 5 . Vbet: Desafio 10/10 nas apostas múltiplas

1. KTO: Múltipla Aumentada em até 50% nas melhores ligas de futebol

A KTO é um site de destaque para apostar nas melhores ligas de futebol e oferece Múltipla Aumentada em até 50%. Ao selecionar 3 ou mais jogos de futebol com odds de 1,25 ou mais, o site adiciona um potencial retorno extra no bilhete da aposta.

Ao se registrar com o código de indicação KTO, você encontra mais de 400 mercados para apostar nos melhores campeonatos de futebol. Outro destaque do site é o saque mínimo de R$0,01. Entre as vantagens, citamos:

Aplicativo para Android;

Ganho Antecipado;

Chance Extra de até R$20.

2. bet365: Odds Aumentadas todos os dias nas principais ligas de futebol

O catálogo da bet365 inclui todas as melhores ligas para apostar no pré-jogo e ao vivo. O destaque principal são as Odds Aumentadas todos os dias, turbinando as cotações de partidas selecionadas e o potencial retorno da aposta.

Captura de tela realizada em 12/03/2026 às 12:12.

Ao começar com o código de indicação bet365, você acessa recursos para apostar em futebol como Cash Out, Live Stream e Criar Aposta. Para depositar e sacar no site, você pode movimentar a partir de R$5. Confira outras vantagens:

Substituição+;

Ganhos Aumentados com Criar Aposta;

Super Aposta Aumentada.

3. Stake: Pagamento Antecipado no futebol

Outro site para apostar nas melhores ligas de futebol é a Stake. Encontramos a oferta de Pagamento Antecipado para o mercado 1x2. Ele funciona antecipando o retorno da aposta se o time escolhido para vencer abrir 2 gols de vantagem.

Para apostar, você pode se registrar com o código de afiliado Stake. Assim, pode começar a sacar a partir de R$0,01, baixar o app para Android e acessar outras vantagens como:

Clube VIP;

Depósito acessível de R$5;

Bet Builder.

4. Novibet: Aposte & Ganhe R$50 no futebol

A Novibet tem a promoção de Aposte & Ganhe R$50 válida para qualquer um dos melhores campeonatos de futebol. Para ativar, só é preciso apostar R$100 em uma partida com odds de 2,0 ou mais e receber a aposta extra.

Ao iniciar com o código promocional Novibet, você encontra as melhores ligas para apostar com segurança. Entre os destaques do site, mencionamos um aplicativo para Android e mercados de longo prazo como Artilheiro, Campeão e outros. Veja as vantagens:

SuperOdds;

Pagamento Antecipado;

R$20 em aposta extra no app.

5. Vbet: Desafio 10/10 no futebol

A Vbet tem as melhores ligas para apostar com bilhetes múltiplos. Inclusive, a oferta Desafio 10/10 se aplica a apostas múltiplas de R$50 a R$500 com 10 seleções com odds entre 1.40 e 2.20. Caso todos os 10 palpites estejam errados, o site reembolsa até R$500.

Após iniciar com o código de indicação Vbet, você pode depositar e sacar a partir de R$1. O site aceita apostas na pré-partida, ao vivo e tem Cash Out do tipo Total, Parcial e Automático. Confira outras vantagens:

Cotas Aumentadas;

Cashback em esportes de até 20%;

Acumula Vbet com múltiplas aumentadas em até 100%.

Dicas para apostar nas melhores ligas de futebol

Elencamos algumas dicas para apostar nas melhores ligas de futebol com foco na responsabilidade e análise estratégica dos jogos. Confira abaixo!

Estude as equipes: veja como o time tem se saído nos últimos jogos, se existem desfalques, trocas de técnico e a prioridade da equipe; Evite apostar apenas no 1x2 no favorito: apostar na vitória do favorito muitas vezes traz odds muito baixas que não compensam o risco. Por isso, explode Ambos Marcam, Total de Gols e Escanteios; Torne as estatísticas sua aliada: analise os dados de cada time antes de palpitar. Se vai apostar em gols, veja a média sofrida e marcada por partida. O mesmo é válido para cartões, escanteios e outros; Use o cash out para controle: se o palpite não está indo bem, o cash out pode valer a pena. O recurso também é válido se você estiver acertando uma aposta no azarão, servindo para retirar o retorno antecipadamente. Aposte com responsabilidade: tenha um orçamento em mente e não aposte valores importantes para você. Se atingir o limite que havia definido, pare de apostar.

Afinal, qual a melhor liga para apostar?

As melhores ligas para apostar são a Champions League, Premier League e o Brasileirão. Chegamos a essa conclusão baseada nos seguintes valores:

Volume de jogos elevados durante o ano; Grande disponibilidade de estatísticas e informações; Cobertura completa nos sites de apostas com mais de 200 mercados; Disponibilidade de promoções elegíveis.

Na hora de apostar, busque entender as diferenças de nível técnico, estilo de jogo e regularidade de cada liga. Isso impacta diretamente na previsibilidade dos jogos, odds e dos melhores mercados para cada competição. Jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre apostas em campeonatos de futebol

Se ainda tem perguntas, tire todas as suas dúvidas sobre as apostas nos campeonatos de futebol lendo nossa seção abaixo!

Quais são os melhores campeonatos para apostar?

Os melhores campeonatos para apostar são Champions League, Premier League e Brasileirão Série A. Todos estão disponíveis nos sites de apostas legalizados no Brasil com mais de 200 mercados.

Quais campeonatos têm as melhores odds para apostar?

Os campeonatos com as melhores odds para apostar são Premier League, Champions League e Brasileirão devido ao equilíbrio dos jogos e ao volume de apostas.

Quais são os melhores campeonatos para apostar em gols?

Os melhores campeonatos para apostar em gols são Bundesliga, Premier League e Champions devido ao caráter mais aberto e ofensivo das partidas.

Qual a melhor liga para apostar em 2026?

A melhor liga para apostar em 2026 é o Brasileirão, pois conta com times nacionais e conhecidos, além de ter partidas equilibradas e competitivas, rendendo odds médias de 2.0.

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