Rodrygo vai deixar o Real Madrid? Veja odds para transferência

O cenário de transferências do futebol europeu ganhou um novo capítulo interessante com a bet365, uma das principais casas de apostas do mundo, abrindo mercados para a possível saída do atacante brasileiro Rodrygo do Real Madrid.

Dessa forma, a plataforma já disponibiliza odds para diversos destinos potenciais, refletindo as especulações que circulam no mundo do futebol.

Para onde Rodrygo pode ir?

De acordo com o mercado Transferências - Especiais da bet365, o Liverpool aparece como o destino mais provável para o brasileiro caso ele deixe o Santiago Bernabéu.

Curiosamente, a permanência no Real Madrid também apresenta odds baixas, indicando que a casa de apostas vê como bastante possível que o jogador permaneça no clube espanhol.

Veja as odds para os possíveis destinos de Rodrygo:

Liverpool: 2.10 Real Madrid: 2.50 Arsenal: 9.00 Tottenham: 11.00 Manchester City: 11.00 Qualquer Time da Arábia Saudita: 17.00 PSG: 29.00 Chelsea: 41.00 Barcelona: 41.00 Newcastle: 51.00 Bayern de Munique: 51.00 Inter de Milão: 51.00 Manchester United: 67.00 Atlético de Madrid: 67.00 Napoli: 67.00

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site oficial da bet365.

Prazo e Decisão

A bet365 estabelece o prazo deste mercado para 03/09/2025, data que coincide com o fechamento da janela de transferências. Até lá, as odds podem flutuar significativamente conforme novas informações surjam sobre as negociações envolvendo o atacante brasileiro.

Portanto, como em qualquer mercado de transferências, os apostadores devem ficar atentos às notícias e atualizações oficiais, já que rumores e especulações podem causar variações significativas nas odds sem necessariamente refletir a realidade das negociações.

Como apostar no Mercado de Transferências do Rodrygo na bet365

Para os interessados em apostar no mercado especial de transferências do jogador brasileiro, a bet365 oferece um processo simples. Confira o passo a passo:

Acesse sua conta no site da bet365; No menu principal, clique em Esportes e depois procure por Transferências - Especiais, em Futebol; Localize o mercado do Rodrygo; Verifique todas as opções de clubes e suas respectivas cotações antes de decidir sua aposta; Clique no clube que você acredita que será o destino do jogador, defina o valor da aposta no boletim que aparecerá e confirme a transação.

Lembre-se que este tipo de mercado especial possui características únicas, com resultado definido apenas na data estabelecida ou quando houver anúncio oficial sobre a transferência ou permanência do jogador.