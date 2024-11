Flamengo x Atlético-MG: por que apostar em gols na partida?

Créditos: Associated Press / Alamy Stock Photo | Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar, agora pelo Brasileirão







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar, desta vez pelo Brasileirão. O jogo que irá acontecer no Maracanã nesta quarta-feira, 13/11, às 20 horas, é válido pela 33ª rodada do campeonato.

Essa será a terceira vez que Flamengo e Atlético-MG se enfrentam em menos de quinze dias. O confronto ficou em evidência após os dois times decidirem a final da Copa do Brasil, que deu o quinto título da história do rubro negro.

Flamengo x Atlético-MG: um confronto de muitos gols

Se você pretende apostar no confronto entre Flamengo e Atlético-MG, além do mercado mais recorrente de resultado final, vale cogitar o mercado de gols. Reunimos algumas evidências de que esse é um bom mercado neste caso.

Histórico do confronto

Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram 90 vezes na história. No total, o rubro negro marcou 116 gols e sofreu 126, o que dá uma média de mais de 2.5 gols por partida.

Últimos jogos

Nos últimos cinco jogos, somando os gols marcados por Flamengo e Atlético-MG, foram 17 gols, o que dá uma média de quase 3.5 gols por jogo.

Flamengo: ataque ofensivo

O Flamengo tem um dos ataques mais ofensivos do campeonato. Com 51 gols em 32 rodadas, a média de gols marcados pelo time rubro negro é de mais de 1.5 gol. O ataque do Flamengo fica atrás apenas do Botafogo e do Palmeiras, primeiro e segundo colocados do campeonato.

Odds para a partida

Portanto, considerando os números levantados, vale analisar as odds dos mercados de gols. Confira na tabela abaixo as odds de acordo com a Rivalo:

Mercado: Acima/Abaixo Gols Odds Acima de 1.5 1.35 Acima de 2.5 2.10 Acima de 3.5 3.70

