Em uma crescente, cada vez mais adeptos de esportes querem saber como apostar no Campeonato Brasileiro Feminino. A competição é uma opção interessante, já que está em uma ascensão forte e conta com jogos interessantes e equipes atuando bem.

1 - bet365: casas de apostas completa;

2 - Betano: superodds, promoções e mais;

3 - Superbet: boa variedade de mercados;

4 - Betsul: apostas rápidas com PIX;

5 - Sportingbet: mercados variados para futebol;

6 - Betnacional: casa brasileira com foco em jogos;

7 - Estrela bet: foco no futebol brasileiro;

8 - Esportes da Sorte: transmissão ao vivo de partidas de futebol selecionadas;

9 - F12 bet: recomendada para jogos de aposta;

10 - Novibet: apostas esportivas intuitivas.

Pensando nisso, confira aqui quais são os mercados disponíveis e times favoritos, e como escolher palpites para o Brasileirão Feminino. Em nossa análise, é possível saber tudo sobre a competição e como iniciar as apostar de forma prática.

➡️ Além disso, confira nosso guia de odds para o Brasileirão Feminino e fique por dentro das cotações para as próximas partidas do torneio.

Os melhores sites para apostar no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Com a popularidade aumentando cada vez mais, apostar no Brasileirão Feminino é bem simples. Muitas plataformas contam com a competição no seu catálogo e vários mercados disponíveis. Portanto, inúmeras opções podem ser acessadas para fazer o palpite com facilidade.

Entretanto, a escolha do site de apostas deve ser feita com cuidado, onde é preciso selecionar aquele que oferece segurança e ofertas interessantes aos apostadores. Para facilitar, selecionamos abaixo as principais plataformas para fazer apostas no Brasileirão Feminino:

A seleção que fizemos acima foi baseada em vários fatores importantes, como criptografia, licença para operar, disponibilidade de mercados, ofertas e interface intuitiva. Contudo, o usuário deve escolher a melhor alternativa para fazer palpites no Campeonato Brasileiro Feminino.

Vale destacar que as casas de apostas devem seguir normas rigorosas para atuar no Brasil. O novo regulamento das bets que está em vigor desde o início de 2025 obriga as operadoras a seguir as novas leis.

Portanto, é recomendável estar atento se a plataforma tem CNPJ, endereço físico em território brasileiro e cadastrada no SIGAP. Normalmente, essas informações ficam no final da página inicial do site e é possível consultar tudo online em sites governamentais.

Tipos de apostas no Campeonato Brasileiro Feminino

Caso seja um usuário experiente nos palpites, pode ver que fazer apostas no Campeonato Brasileiro Feminino é bem simples também. A praticidade se dá pelos tipos de apostas que podem ser feitas, com as opções tradicionais disponíveis.

Além dos mercados mais comuns utilizados pelos apostadores veteranos, as plataformas indicados também possibilitam outros tipos. Todas são seguras, licenciadas e seguem a risca as leis brasileiras para bets. Então, as apostas no Campeonato Brasileiro Feminino podem ser feitas de forma clara.

Pré-Jogo: Nessa alternativa, os palpites no Brasileirão Feminino são feitas antes do apito inicial. Normalmente, os mercados são do placar, número de gols, resultado final e outras opções; Ao vivo: Diferente do primeiro tipo, as apostas no Campeonato Brasileiro Feminino 2025 podem ser elaboradas durante o evento. Os mercados encontrados são basicamente os mesmo que pré-jogo, somado a cartões, faltas, escanteios e outros; Longo prazo: Este tipo de apostas no Brasileirão Feminino segue uma linha totalmente contrária das outras. Nessa opção, os palpites são para os resultados do campeonato, logo, qual time será campeão, rebaixados e mais.

Cada categoria conta com várias outras opções de mercados, sendo necessário acessar a plataforma que deseja e saber quais apostas no Campeonato Brasileiro Feminino podem ser feitas. Existe a possibilidade de uma operadora ter o que o usuário quer e a preferida dele não.

Para ficar por dentro de todos os detalhes de apostas esportivas, mostramos algumas das principais e explicamos como cada uma funciona. Veja abaixo todas as informações.



O Campeonato Brasileiro Feminino ganha tração e atrai apostadores para o evento

Os melhores mercados para apostar no Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Escolher mercados interessantes para apostar no Brasileirão Feminino é uma das principais informações a se saber. A competição possui um formato exclusivo, diferente da versão masculina, sendo importante estar atento às características únicas.

A definição de melhor mercado para fazer apostas no Campeonato Brasileiro Feminino vai de acordo com as preferências do usuário. Decerto, tem opções mais populares, com probabilidade mais alta e odds interessantes, mas, é uma escolha individual qual a opção mais adequada.

Apesar de tudo, vamos apresentar alguns dos mercados que podem ser interessantes para muito apostadores. Confira abaixo:

Escanteios: as apostas podem ser feitas no total, mais ou menos, handicap ou time com maior número. Para esse tipo de palpite, é recomendável uma análise das médias em partidas anteriores e também o contexto; Handicaps: o Brasileirão Feminino conta com equipes mais fortes que outras, como Corinthians e Ferroviária, e o mercado de handicap pode ser uma alternativa. Então, tem o ajuste de vantagem/desvantagem aplicado para balancear jogos desequilibrados; Dupla chance: caso o usuário tenha dúvida qual palpite é o melhor, hipótese em dobro é uma opção a considerar. As odds não costumam ser altas, mas as chances do palpite acontecer são elevadas; Empate anula aposta: a aposta no Campeonato Brasileiro Feminino nessa opção é feita de forma similar a dupla chance. Nesse caso, o usuário escolhe um time como vencedor e se der empate, o valor apostado é devolvido; Mais ou menos gols: o objetivo é adivinhar quantos gols o jogo terá. Não importa o resultado final e sim quantas vezes as redes foram balançadas.

Ainda existem muitos mercados para apostas no Campeonato Brasileiro Feminino 2025, diferentes dos mostrados aqui. Portanto, acesse os tipos que a plataforma apresenta para saber todos os detalhes e saber qual a que se encaixa melhor no seu perfil.

Ir para a bet365

Favoritos no Campeonato Brasileiro Feminino 2025

O Campeonato Brasileiro Feminino é disputado desde 2013 e vem para sua 13ª edição. Diferente do masculino, aqui são apenas 16 equipes disputando o título. O formato também acaba sendo diferente, com tabela de pontos corridos na primeira fase e mata-mata depois da classificação.

Primeiro, todos os times se enfrentam na primeira parte, 15 jogos, onde de acordo com o número de vitórias e empates fica em uma colocação do ranking. Os oito primeiros estão aptos para avançar e disputar a fase final, começando nas quartas e acabando na grande final.

Por ser o maior campeão do Brasileirão Feminino, o Corinthians é o principal time a ser batido. Na sequência, a Ferroviária vem como o segundo favorito nas odds das casas de apostas listadas também pela quantia de títulos.

Analisando as cotações e probabilidades das apostas no Campeonato Brasileiro Feminino, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Internacional chegam como nomes fortes. Saiba, abaixo, o motivo desses times serem os favoritos.

Corinthians

A equipe do Corinthians é a principal do Brasileirão Feminino e também de competições internacionais. Ao todo, as brabas já faturaram seis títulos nacionais, ganhando as últimas cinco edições. Portanto, é o time com probabilidade mais alta para ser campeão, novamente.

Além de ser muito forte em competições do Brasil, o Corinthians Feminino também domina a Copa Libertadores da América, com cinco troféus. As corintianas são referência no futebol nacional, em questão de habilidade e determinação em campo.

Na última edição, o Timão ficou em primeiro lugar na tabela, vencendo 13, empatando um e perdendo um jogo também. Avançando para as quartas, derrotou RB Bragantino, seguiu para as semis e ganhou do Palmeiras no clássico. Na grande final, goleou o São Paulo e chegou ao sexto troféu.

São Paulo

Em segundo entre os times favoritos nas apostas do Brasileirão Feminino pelas odds das plataformas, o São Paulo é outro destaque. O tricolor ainda não venceu nenhum vez a competição, ficando em segundo lugar uma vez.

Apesar disso, as soberanas estão sempre brigando pelo topo da tabela e avançando para etapas decisivas do Campeonato Brasileiro. Inclusive, chegou até a grande final em 2024, onde acabou perdendo para o Corinthians, em casa e fora também.

O São Paulo não se deu bem na decisão do Brasileirão Feminino, porém, conseguiu se redimir na Supercopa do Brasil. A estreia foi com o pé direito, ganhando do Sport de goleada. Em seguida, derrotou o Flamengo com um placar magro. A grande final foi novamente contra as corintianas, vencendo nas penalidades.

Ferroviária

Depois do Corinthians, a Ferroviária está entre os destaques nas apostas no Campeonato Brasileiro Feminino. Ao longo da história da competição, as guerreiras grená levantaram o troféu em duas oportunidades, ganhando em 2014 e 2019.

Também tem outras competições em que a Ferrinha disputa até o último confronto. Assim, já ganhou a Copa do Brasil uma vez, Libertadores conta com dois títulos e Campeonato Paulista, três vezes campeã.

No último ano em que disputou o Brasileirão Feminino, a Ferroviária teve o segundo melhor desempenho. Assim, ficou em segundo lugar da tabela com 32 pontos, avançando para o mata-mata. Porém, chegou até a semifinal, onde perdeu para o São Paulo nas penalidades.

Internacional

Entre os favoritos para o Campeonato Brasileiro Feminino de 2025, o Internacional está entre as equipes com maior probabilidade de ganhar. A equipe gaúcha está progredindo muito nas últimas temporadas, tanto nas competições nacionais quanto nas internacionais.

Em 2024, as Gurias Coloradas conquistaram uma vaga suada para avançar ao mata-mata. No entanto, a jornada no Brasileirão Feminino não se prolongou muito. Nas quartas de final, encarou a Ferroviária e acabou sendo eliminadas, empatando em casa e perdendo fora.

Odds para o Campeonato Brasileiro Feminino

Caso tenha interesse em fazer apostas no Brasileirão Feminino, em primeiro lugar é ideal acompanhar as odds. Além dos valores para mercados de longo prazo, recomendamos ficar atento às cotações de pré-jogo, para palpites de jogos individuais.

Analisando os confrontos, a probabilidade para resultado final, mais/menos gols, escanteios e cartões pode variar conforme dinâmica da partida. Também é importante observar a cotação no ao vivo, caso esteja acompanhando uma partida em tempo real.

Vale lembrar que as odds do Campeonato Brasileiro Feminino podem mudar durante os 90 minutos de jogo. Por isso, sempre verifique os valores atualizados na casa de apostas antes de fazer seu palpite. Confira abaixo as cotações para a principal competição do futebol feminino no Brasil.

Ir para a bet365

Dicas de apostas para o Campeonato Brasileiro Feminino 2025

O futebol feminino exige análise específica, como acompanhar o desempenho das equipes nos estaduais e em amistosos pré-temporada. Observe também lesões de jogadoras-chave e desfalques por datas oficiais, que impactam diretamente os resultados.

Não existem truques ou táticas que garantem que as apostas no Brasileirão Feminino 2025 deem certo. Entretanto, as apostas esportivas têm estratégias que podem fazer muita diferença nos palpites feitos. Separamos algumas dicas para você que vai apostar no campeonato.



As odds para o Brasileirão Feminino indicam as cotações para os times mais bem colocados na competição e nas casas de apostas

Analise os times participantes

Todos os anos, novos clubes podem surpreender no Campeonato Brasileiro Feminino, ainda que tenha tido atuações ruins na última edição. Portanto, equipes com boa performance na temporada passada ou zebras inesperadas costumam ser oportunidades interessantes nas apostas.

Por isso, é fundamental acompanhar não apenas os favoritos como Corinthians, São Paulo e Ferroviária, mas também estudar o desempenho de todas as equipes antes e durante a competição. Então, fique atento a todas as possibilidades para assim definir qual será o palpite.

Vale também analisar as mudanças nos elencos, como contratações importantes e possíveis desfalques de peças-chave. Outro aspecto relevante é o estilo de jogo de cada um, onde times mais ofensivos tendem a oferecer boas oportunidades em mercados específicos.

Verifique as ofertas disponíveis

Muitas casas de apostas apresentam promoções de vários tipos, desde cashback, torneios exclusivos e competições entre os usuários. É importante destacar que não há mais bônus de boas-vindas por conta da nova regulamentação no Brasil.

Mesmo com as restrições, os apostadores ainda podem encontrar outras oportunidades. Algumas casas oferecem cashback em apostas perdidas, especialmente em jogos do feminino. Outras contam com torneios temáticos, onde os prognósticos podem ser premiados.

Uma das melhores estratégias é acompanhar regularmente as páginas de promoções das principais casas de apostas licenciadas no Brasil. Dessa forma, não tem como perder as ofertas ao longo da competição. Lembre-se sempre de ler os termos e condições de cada oferta antes de participar.

Considere utilizar o cashout

Essa funcionalidade permite que o palpite seja concluído antes do evento em questão acabar. Observe a quantia da sua aposta apresentada e retire quando quiser. Muitos jogadores usam quando já estão satisfeitos com o valor mostrado.

No contexto do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o cashout pode ser muito utilizado. Muitas vezes, as partidas apresentam placares elásticos e essa ferramenta permite que quantias sejam retiradas quando um time estiver vencendo.

A estratégia ideal pode variar conforme o mercado e as situações no decorrer do jogo. Como, por exemplo, em apostas de resultado final, podendo sacar quando seu time abre um resultado alto no primeiro tempo.

Por outro lado, em apostas no Brasileirão Feminino de gols, caso a partida esteja com o placar zerado, no intervalo onde as duas equipes são ofensivas, talvez valha a pena esperar um pouco mais.

Pratique uma gestão de banca responsável

Uma das dicas mais importantes para apostar no Brasileirão Feminino é o gerenciamento inteligente do seu saldo. Muitos iniciantes cometem o erro de colocar grandes quantias em poucas apostas, o que não é recomendado para se ter um jogo responsável.

Então, a indicação é definir um valor fixo para apostar que não comprometa o seu saldo. Por exemplo, usar apenas 1% a 5% desse total por palpite. Essa dica protege a sua banca e permite ter mais tempo de jogo.

A observação criteriosa dos jogos mostra que mesmo as equipes favoritas podem apresentar desempenho irregulares. Por isso, é recomendado distribuir os valores de forma equilibrada, evitando concentrar tudo em poucas partidas.

Não se esqueça das apostas ao vivo

As apostas em tempo real permitem analisar o jogo antes de fazer palpites. No futebol feminino, os placares podem mudar rapidamente e jogadoras importantes podem se machucar. Observe o ritmo da partida, substituições e domínio das equipes para ter mais segurança.

Diferente das apostas pré-jogo, as odds ao vivo se ajustam dinamicamente, onde gols, expulsões ou lesões podem criar oportunidades. A paciência é a chave para esse tipo de bet, saiba o momento certo para fazer palpites em cotações que interessam.

Combinando com a dica anterior, começar com valores menores nas apostas ao vivo é o indicado. Tenha uma estratégia clara e evite tomar decisões impulsivas, analise tudo calmamente. Algumas plataformas possuem transmissão ao vivo, permitindo que o usuário acompanhe todos os detalhes.

As dicas acima são apenas informações para estratégias interessantes, mas, apenas com a experiência se pode ter conhecimento detalhado. Use as indicações alinhando com as preferências que possui para fazer apostas no Brasileirão Feminino 2025.