O Brasileirão Feminino está a cada temporada mais popular no Brasil. Por isso, devido à sua competitividade e imprevisibilidade, preparamos as principais informações sobre odds, mercados de apostas, times favoritos e plataformas que oferecem o torneio nacional, como as listadas abaixo:

1 - bet365: casas de apostas completa;

2 - Betano: superodds, promoções e mais;

3 - Superbet: boa variedade de mercados;

4 - Betsul: apostas rápidas com PIX;

5 - Sportingbet: mercados variados para futebol;

6 - Betnacional: casa brasileira com foco em jogos;

7 - Estrela bet: foco no futebol brasileiro;

8 - Esportes da Sorte: transmissão ao vivo de partidas de futebol selecionadas;

9 - F12 bet: recomendada para jogos de aposta;

10 - Novibet: apostas esportivas intuitivas.

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2025 começou neste sábado, 22 de março. Antes de realizar suas apostas online, entenda, a seguir, todos os detalhes mais importantes relacionados ao torneio feminino.

➡️ Por fim, veja a nossa lista de melhores casas de apostas esportivas do país.

O que são odds nas apostas online?

As odds são um termo comum nas apostas esportivas online. A partir das cotações, você pode calcular os multiplicadores e os valores que pode receber em uma aposta. Em outras palavras, as odds representam as probabilidades dos mercados, definidas pelas casas de apostas no Brasil.

Por exemplo, em um mercado com uma odds de 3,50, o multiplicador é de 3,5x em caso de vitória na aposta. Em outras palavras, ao apostar um valor de R$100 nessa situação, você pode encontrar um retorno potencial de R$350.

Mas como as odds são definidas no Brasil? As operadoras determinam as odds com base em uma análise das probabilidades reais dos acontecimentos, considerando diversos critérios, como o momento das equipes, histórico de confrontos, desfalques, mudanças táticas, entre outros.

As odds são voláteis, podendo mudar a qualquer momento com os eventos de uma partida. Por esse motivo, os apostadores devem estar sempre atentos, principalmente nas apostas online.

Ir para a bet365

Como funcionam os odds para o Brasileirão Feminino

Após entender como as odds funcionam de forma geral, é importante compreender como se aplicam ao Brasileirão Feminino. Da mesma forma, as odds do campeonato podem variar conforme o desempenho, a condição física das atletas e até mesmo os desfalques em cada rodada.

As casas de apostas também podem oferecer odds diferentes para os diversos mercados de apostas, como Vencedor Final, Total de Gols , Chance Dupla e Empate Anula a Aposta. Dessa maneira, as cotações são ajustadas conforme as partidas e resultados de rodadas anteriores.

Os mercados com odds ao vivo são uma das principais escolhas para o Brasileirão Feminino em sites de apostas do Brasil, com opções que se adaptam a diferentes situações. No entanto, destacamos que, independentemente do tipo de aposta selecionada, é fundamental manter práticas responsáveis e apostar com consciência, a fim de evitar problemas com apostas online.

Quais são os principais times no Brasileirão Feminino 2025

O Campeonato Brasileiro Feminino promete mais uma temporada altamente competitiva, com as principais equipes na disputa pelo título. O Corinthians, maior campeão da história do torneio, chega mais uma vez como um dos favoritos, enquanto outras equipes como São Paulo e Palmeiras se destacam pela força de seus elencos e conquistas recentes.

Nesse contexto, apesar da hegemonia da equipe paulista com três títulos consecutivos, nada impede a quebra da sequência. A seguir, apresentamos as equipes favoritas para a temporada de 2025, que estão se preparando para conquistar o título e manter o alto nível de competitividade:

Corinthians

O Corinthians chega ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino como um dos principais favoritos ao título em 2025. A equipe é forte e disputará ponto a ponto, especialmente contando com Andressa Alves, considerada por muitos uma das maiores contratações da temporada. A atleta tem um currículo de destaque, com passagens pelos Estados Unidos, pela Seleção e Europa.

O time é o maior campeão da história do campeonato, e conquistar mais um título não seria nenhuma surpresa. O elenco do Corinthians é equilibrado, com uma sequência de trabalho e desempenho consistentes, além de muita qualidade tanto no time titular quanto nas reservas.

São Paulo

O São Paulo é um time que ainda não tem muita tradição no Campeonato Brasileiro Feminino, tendo terminado no G4 apenas em quatro oportunidades. Nesse sentido, um título do torneio seria inédito e muito especial para a equipe, que está se fortalecendo para a temporada.

Com Thiago Viana no comando técnico, o São Paulo está a cada dia mais competitivo e conquistou o título inédito da Supercopa Feminina de 2025. Com uma sequência de trabalho e um alto desempenho recente, o tricolor é considerado um dos principais favoritos do Brasileirão.



O Campeonato Brasileiro Feminino ganha tração e atrai apostadores para o evento

Palmeiras

O Palmeiras conquistou recentemente o título do Campeonato Paulista sobre o seu maior rival e principal equipe de futebol feminino, o Corinthians. Após quebrar a hegemonia, o elenco passou a ser visto de outra maneira no Brasil, com jovens promessas, como Carla Tays e Ana Flávia.

No Brasileirão Feminino de 2024, o Palmeiras alcançou as semifinais, e um dos seus maiores destaques, Amanda Gutierre, renovou o contrato para a atual temporada. A atacante do verdão terminou a temporada como artilheira do torneio, marcando 16 gols em 18 partidas.

Ir para a bet365

Tipos de apostas no Brasileirão Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino tem desempenhado um papel importante para o fortalecimento do futebol feminino no Brasil. Nesse sentido, o torneio se tornou um dos mais relevantes no cenário, se tornando também muito popular entre os apostadores brasileiros.

É importante destacar que as opções de apostas para o torneio se diversificaram nas principais casas de apostas do Brasil, oferecendo diversos eventos e mercados. Por esse motivo, os apostadores precisam conhecer os mercados para realizar apostas mais estratégicas e eficientes.

Por exemplo, ao entender como funcionam as opções de Resultado Final, Total de Gols, Chance Dupla, entre outros mercados, os apostadores podem escolher o mais adequado para cada situação. Portanto, entenda um pouco sobre os principais mercados para o Brasileirão Feminino:

Apostas de longo prazo

As apostas antecipadas são tradicionais, especialmente em torneios que ainda não iniciaram. Nesse caso, a opção mais comum é apostar na equipe que vencerá o torneio e levantará o troféu. Você pode escolher qualquer time participante, com as cotações sendo mais elevadas para as equipes que possuem menos chances de título, de acordo com a operadora selecionada.

Além disso, existem outros mercados populares, como apostas sobre o artilheiro do torneio, times que terminarão no G4, G6 ou até mesmo no Z4. Como um torneio é composto por diversas fases e partidas até o seu término, as odds podem sofrer alterações nesses tipos de apostas.

Apostas no Vencedor Final

O Vencedor ou Resultado Final (1x2) é o mercado mais popular das apostas no Brasileirão Feminino. O mercado está relacionado diretamente ao resultado da partida. Nesse sentido, você pode apostar na vitória do time mandante, empate ou na vitória do time visitante.

Como você depende apenas do resultado, o mercado é simples de se compreender. Por exemplo, em uma partida entre Corinthians e Palmeiras, você realiza uma aposta no Corinthians. Para a sua aposta ser vencedora, o time mandante precisa somente vencer, independentemente do placar.

Apostas na Chance Dupla

A Chance Dupla é uma variação do mercado de resultado que envolve apostar em duas opções em uma mesma aposta. Nesse mercado, você pode escolher dois de três resultados possíveis. Por exemplo, você pode apostar na vitória de ambos os times, tornando o empate o único resultado não favorável. No caso do Brasileirão Feminino, as três alternativas oferecidas nesse mercado são:

1x: vitória do time mandante ou empate;

vitória do time mandante ou empate; 12: vitória do time mandante ou vitória do time visitante;

vitória do time mandante ou vitória do time visitante; 2x: vitória do time visitante ou empate.

Apostas no Empate Anula Aposta

O Empate Anula a Aposta é outra variação tradicional no Brasil, que elimina completamente a possibilidade de empate como resultado. Caso a partida termine empatada, o valor apostado é estornado para o saldo da plataforma. Ou seja, nesse mercado para o Brasileirão Feminino, você pode apostar exclusivamente na vitória do time mandante ou na vitória do time visitante.

Apostas no Total de Gols

Diferente dos mercados anteriores, o Total de Gols (Mais/Menos) não depende do resultado final. Dessa maneira, você pode apostar no número total de gols que podem ocorrer em uma partida, independentemente de quem marcar.

Nesse mercado, as opções mais populares são Mais de 2,5 Gols ou Menos de 2,5 Gols. Por exemplo, ao apostar em Mais de 2,5 Gols, as equipes precisam marcar três ou mais vezes. O mesmo raciocínio se aplica às outras opções, de acordo com a quantidade de gols selecionada.

Ir para a bet365

Onde apostar no Brasileirão Feminino 2025

Para concluir, devemos destacar que é importante se cadastrar em um site confiável e regulamentado para apostar no Brasileirão Feminino. As operadoras precisam de uma licença emitida pelo Governo Federal, especificamente pela Secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF).

Além disso, uma operadora deve oferecer diversos recursos, como uma variedade de mercados, suporte ao cliente de qualidade e odds competitivas. Portanto, ao escolher onde apostar no Brasileirão Feminino 2025, considere principalmente suas necessidades e preferências pessoais.

Perguntas e respostas sobre o Brasileirão Feminino

Ainda com dúvidas sobre o Brasileirão Feminino? Então, preparamos uma seção de FAQ para tirar suas principais dúvidas sobre o torneio:

Quando acontece o Brasileirão Feminino?

O torneio nacional ocorre entre 22 de março e 14 de setembro.

Quais times participam do Brasileirão Feminino?

Ferroviária, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, São Paulo, América-MG, Juventude, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Internacional, 3B da Amazônia, Flamengo, Real Brasília e Sport Recife.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão Feminino?

Os jogos podem ser transmitidos em diferentes plataformas e canais de TV, dependendo dos acordos da temporada. Assim, pesquise e verifique antes de acompanhar qualquer partida.