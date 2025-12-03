O Empate Anula é um mercado da Betano que te permite apostar no vencedor da partida e receber seu dinheiro de volta se der empate. Com odds competitivas, esse é um dos mercados mais populares em apostas de futebol na plataforma.

Neste guia, vamos explicar como funciona o Empate Anula Betano, quais suas vantagens e dicas de como apostar nele. Se ainda não está cadastrado na operadora, pode usar o código de indicação Betano ao criar sua conta.

O que é Empate Anula na Betano?

O Empate Anula Betano é um palpite sobre o resultado das partidas na plataforma, com devolução do valor apostado se as equipes empatam. É uma espécie de mercado de Resultado Final com risco reduzido, já que cobre apenas duas possibilidades: vitória do visitante ou do mandante.

Quando o jogo termina como empate, a aposta é anulada, como o nome sugere. O saldo é devolvido sem restrições e pode ser usado em novos palpites na plataforma. Mas, se o seu time perder, o cupom é dado como perdido e não há devolução.

Se está com dúvidas sobre como essa aposta funciona na Betano, pense na partida entre Flamengo e Palmeiras na final da Copa Libertadores. Com a vitória do rubro-negro por 1-0, os bilhetes de Empate Anula foram resolvidos da seguinte maneira:

Aposta no Empate Anula Resultado Flamengo ✅ Ganhou Palmeiras ❌ Perdida

Além disso, o Empate Anula é válido apenas para o tempo regulamentar das partidas, contando os acréscimos, na Betano. Ele não considera nem a prorrogação e nem a disputa de pênaltis.

Outra coisa importante desse mercado é que dá para adicioná-lo nas suas apostas múltiplas. Porém, se não houver vencedor, a seleção anulada não entrará no cálculo do multiplicador final e nos ganhos. Para entender melhor como funcionam esses retornos potenciais, você pode checar nosso guia Betano para iniciantes.

Como funciona o Empate Anula na prática?

O Empate Anula é um mercado da Betano em que você aposta na vitória de um time específico e recebe o seu dinheiro de volta se ele empatar. O nome é autoexplicativo e, portanto, não tem mistério.

Confira o passo a passo de como apostar no Empate Anula na Betano:

1 . Acesse sua conta na Betano; 2 . Na página de esportes, abra uma partida do seu interesse; 3 . Busque o mercado de Empate Anula; 4 . Clique no time em que deseja apostar; 5 . Preencha o valor da aposta (a partir de R$0,50); 6 . Confirme o cupom clicando em “Aposte já”.

O Empate Anula é um dos mercados que ficam disponíveis nas pré-jogo e ao vivo. Em algumas interfaces, ele também pode aparecer como "Draw no Bet", especialmente no Betano app.

Quando vale a pena usar o Empate Anula Betano?

O Empate Anula da Betano é recomendado para partidas equilibradas, nas quais as duas equipes têm demonstrado um nível de futebol parecido nos últimos jogos. Ela pode ser usada quando acha que um time específico ganhará, mas não quer arriscar tanto.

Um exemplo de partida em que vale a pena apostar nesse mercado são os clássicos locais. Com presença forte de torcida e rivalidade em alta, as equipes costumam manter um nível equilibrado na busca pela vitória.

Outra situação interessante é quando uma das equipes tem histórico melhor nos confrontos diretos. Nesse caso, o resultado de vitória é muito possível, porém você consegue adicionar maior proteção ao seu palpite se a equipe não está numa fase tão boa.

Esse risco menor tem um custo, no entanto: as odds de Empate Anula são menores do que no Resultado Final. Em partidas com vencedor, no entanto, a vantagem do mercado é que ele tem odds maiores que o Dupla Chance, mantendo um nível de risco semelhante.

Entenda como e quando vale a pena cada um desses mercados na Betano:

1x2 (Aposta simples) Quando há favorito claro Perda Empate Anula Quando o jogo é equilibrado, mas você vê leve vantagem em um lado Dinheiro devolvido Dupla Chance Quando você quer minimizar ao máximo o risco Ganha (dependendo da opção)

Vantagens e desvantagens do Empate Anula Betano

O Empate Anula é um mercado vantajoso da Betano quando se acredita que o nível das equipes é equilibrado, mas que uma delas pode se destacar durante a partida. Ao mesmo tempo, ele tem suas desvantagens, como as odds menores.

Assim, para te ajudar a identificar quando apostar nesse mercado, separamos os prós e contra dele abaixo:

Vantagens

✅ Risco reduzido com reembolso no empate ✅ Fácil de compreender ✅ Simples de analisar ✅ Permite o uso de apostas grátis (odds acima de 2.00)

Desvantagens

❌ Não permite Criar Aposta

❌ Odds menores que no Resultado Final

Dicas para apostar no empate anula na Betano

Como um mercado de risco reduzido da Betano, o Empate Anula pode ser uma boa escolha para os apostadores iniciantes que querem ganhar experiência. No entanto antes de começar a apostar no mercado, confira as dicas que preparamos sobre o mercado:

Analise estatísticas de empates dos times

Analisar as estatísticas antes da partida é um passo essencial em qualquer aposta e pode te ajudar a identificar oportunidades para esse mercado na Betano. Veja quantas vezes cada time empatou nas últimas rodadas e no confronto direto.

Times que empataram muito ou que têm tido um desempenho recente inconsistente fazem o Empate Anula ser mais vantajoso que o Resultado Final.

Use em jogos equilibrados

Esse mercado é recomendado para as partidas em que as equipes demonstram um nível de futebol muito parecido. Se não há vantagem clara, ele reduz o risco da sua aposta com apenas duas opções de apostas.

É justamente nesse ponto que se torna importante a análise das estatísticas. Identificar os jogos equilibrados exige que você compreenda se uma equipe é o favorito claro ou se ele tem chances de ganhar, mas corre risco de ter problemas contra o adversário na defesa e no ataque.

Compare odds com outros mercados

O Empate Anula é um mercado que reduz o risco da sua aposta na Betano, mas que traz odds menores para a vitória de um time específico. Por esse motivo, se não for uma partida muito equilibrada, vale a pena ver as odds de outros mercados.

Além disso, opções como o Resultado Final e Dupla Chance permitem que você use o recurso Criar Aposta. Você pode conferir como eles funcionam e outras dicas para apostar na Betano no nosso guia.

Assim, você consegue comparar os ganhos potenciais, avaliar se o jogo tende a ser equilibrado e decidir se o mercado Empate Anula é a melhor opção para o seu palpite.

Não dependa exclusivamente desse mercado

O Empate Anula diminui o risco da sua aposta na Betano, mas, se o seu time perde, o palpite também é perdido. Portanto, você deve saber quando usar e quando não usar.

Analise bem os mercados e busque possibilidades em que o mercado seria vantajoso, mas não dependa exclusivamente dele.

Gerencie banca com responsabilidade

As apostas são uma forma de entretenimento que exige uma boa gestão de orçamento. Separe um valor e faça seus palpites com ele, mas não ultrapasse o estabelecido.

Para uma gestão responsável, use entre 5 a 10% da sua banca nos palpites em mercados que analisou previamente. Não se deixe levar pelas emoções e mantenha a cabeça fria ao tomar decisões.

Empate Anula vale a pena na Betano? Nossa Análise

Sim, o Empate Anula é um mercado de apostas que vale a pena na Betano. Recomendado para jogos com nível equilibrado entre as equipes, ele reduz o risco do seu palpite ao mesmo tempo que mantém as odds competitivas.

Como só há duas opções de resultados, esse mercado é simples de entender e de apostar, sendo recomendado para apostadores iniciantes. E outra vantagem dele é que é compatível com as apostas grátis que a plataforma oferece, desde que tenha odds mínimas de 2.0.

Assim, você deve aprender a analisar as estatísticas das partidas e saber como identificar jogos equilibrados. Com isso, saberá qual o momento de usar o Empate Anula na Betano.

Perguntas Frequentes Sobre Empate Anula Betano

Confira a seguir as perguntas mais comuns sobre o Empate Anula na Betano:

O que significa apostar no Empate Anula na Betano?

Apostar nesse mercado significa que você escolheu um time para vencer, mas receberá o valor de volta se a partida acabar empatada. O saldo é devolvido sem requisitos, podendo ser utilizado em outras apostas normalmente.

Como funciona o Empate Anula na Betano?

No Empate Anula na Betano, você seleciona um time para ganhar. Se ele vencer a partida, os ganhos potenciais são pagos. Em caso de empate, recebe o dinheiro apostado de volta. E, se o time perder, sua aposta será perdida também.

Onde fica a opção de Empate Anula na Betano?

A opção "Empate Anula" fica dentro da partida em que você quer apostar, logo após o Dupla Chance. Se quiser, pode clicar no botão de pin 📌 e fixá-lo no topo da tela, logo abaixo do campinho.

Qual a diferença entre o mercado "Empate Anula" e a oferta "Empate Anula"?

Na oferta "Empate Anula", você aposta no Intervalo/Final ou Resultado Correto e recebe seu dinheiro de volta apenas se acabar com 0-0. No mercado "Empate Anula", você aposta em um time e recebe a devolução mesmo se a partida acabar empatada com gols.