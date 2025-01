Betano Chutes no Alvo: como funciona e dicas; veja guia para apostar

Chutes no alvo na Betano é um mercado com diversas opções para os apostadores. Isso porque essa modalidade permite que você realize palpites de diferentes formas, nos jogadores ou na equipe. De modo prático, tanto os iniciantes como os veteranos podem apostar nessa opção.

Nesse sentido, iremos explicar do que se trata esse serviço e seu funcionamento. Assim, você evita a situação de apostar sem compreender esse mercado de forma plena.

Por fim, é importante mencionar que para fazer suas bets na Betano é necessário ser cadastrado na plataforma. Ao abrir sua conta é possível usar o código de indicação Betano.

O que são os Chutes no Alvo na Betano?

A Betano é uma plataforma que disponibiliza vários serviços de apostas esportivas, com mercados diversificados. Chutes no alvo, por exemplo, é uma modalidade que permite previsões relacionadas ao número de chutes na partida.

Essas jogadas podem acabar gol ou obrigar o último jogador da defesa a intervir de alguma forma. Nesse caso, tanto faz se o chute irá mudar o placar ou se o goleiro impedirá que a bola entre nas redes.

No entanto, se o pontapé passar distante da trave, o lance não será contabilizado para esse mercado. Além disso, se a trajetória da bola for mudada por algum jogador antes de alcançar o goleiro, também não conta.

Desse modo, os apostadores têm a opção de prever se um time ou jogador acertará o alvo durante uma partida. Na prática, se o chute resultar em um gol ou se o derradeiro jogador intervir, a aposta será aceita.

Nesse cenário, o mercado de chutes no alvo na Betano não é limitado apenas aos lances que balançaram as redes. As jogadas onde são feitas tentativas de acertar o alvo também contam para essa opção, independente do resultado final.

Além disso, é importante salientar que existem vários mercados que englobam essa proposta, possibilitando escolhas variadas. Isso inclui o número total de chutes no alvo, o total feito por uma equipe, dentre mais opções.

Exemplo de Chutes no Alvo

Ao apostar no mercado de chutes no alvo, é importante entender que as cotações exercem um papel crucial nas jogadas. As odds são dados numéricos que indicam a probabilidade de um determinado evento ocorrer, assim como seu possível retorno.

Para tornar o entendimento mais claro, trouxemos alguns exemplos. Comparamos os dados de apostas de uma partida entre Botafogo-RJ e o São Paulo pela Série A do Brasileirão. Nesse caso, a contabilização é feita sob os chutes totais no alvo, englobando as duas equipes.

No exemplo, as odds ficam: 3.05 para 4-6 lances, 2.25 para 7-9, e 2.32 para 10-12. É perceptível que a opção com menos chutes no alvo apresenta cotações maiores. Isso porque a probabilidade de sair abaixo de 6 gols no decorrer de uma partida é mais baixa.

As estatísticas podem guiar na escolha das suas apostas, pois esse mercado conta bastante com as odds. Acompanhe os retornos possíveis com uma aposta de R$50 para as três opções que mencionamos anteriormente.

De 4 a 6 chutes no alvo: embora essa opção seja mais desafiadora e menos provável, os retornos tendem a ser mais significativos. Nesse caso, R$152,50 seria o valor estipulado para essa previsão.

De 7 a 9 chutes no alvo: o montante a ser recebido por essa quantidade de lances no alvo nas odds citadas é de R$112,5. Essa opção é mais provável, por ficar entre as outras duas e contar com cotações competitivas.

De 10 a 12 Chutes no Alvo: aqui, o retorno esperado caso a aposta esteja correta é de R$116. É uma possibilidade a se pensar, dependendo dos times que irão se enfrentar.

Como funcionam os Chutes no Alvo da Betano?

Apostar em chutes no alvo na Betano é simples e segue os padrões que já mencionamos. Isto é, você pode fazer palpites nos lances em direção ao alvo, que acabam em gols ou passam próximo. Mesmo que o último jogador da defesa adversária impeça o gol, ao passar perto, já contabiliza no mercado.

Esse tipo de aposta conta com diferentes formas de jogo, sendo uma opção diversificada e simples para o público geral. Na prática, você pode encontrar palpites para chutes no alvo no total da partida, na equipe ou em um jogador.

Por exemplo, é possível apostar no artilheiro de uma equipe, considerando as odds expressas no momento. Com o mercado sendo +1 chutes no alvo, os usuários iriam prever se o jogador faria pelo menos um chute no gol.

A mesma lógica se aplica ao +2, onde a aposta envolve prever se o atleta específico faria no mínimo dois gols. Essa forma de palpite gera um ângulo mais individualizado, considerando o desempenho de um jogador dentro do time.

Além disso, existe uma ampla gama de opções para esse mercado, que pode ser visto nas apostas esportivas da Betano. Seja com escolhas simples, com mais/menos gols ou em previsões mais específicas, essa modalidade se torna uma escolha dinâmica.

É fácil apostar em Chutes no Alvo na Betano

Apesar das diferentes possibilidades encontradas no Mercado de chutes no alvo na Betano, o seu funcionamento é algo simples. Após entender os conceitos básicos dessa opção, os apostadores já podem realizar seus palpites de forma prática.

Você consegue apostar se um jogador ou equipe acertará o alvo ao longo de um confronto esportivo. Com exceção dos chutes que não vão ao gol de maneira direta, os demais lances voltados para o alvo são contabilizados.

Nesse sentido, não importa se o goleiro defendeu e levou, contanto que o pontapé seja feito para o objetivo. O resultado final da partida é irrelevante, já que os lances voltados diretamente para o gol são a chave para apostar.

Ademais, as estatísticas contam bastante nesse mercado, trazendo uma vantagem para suas previsões. Afinal, é possível observar o histórico de uma equipe, incluindo os últimos confrontos, fase atual e mais detalhes.

Como mostramos, apostar em chutes no alvo é simples, uma vez que o usuário aprendeu os conceitos básicos dessa opção. Depois, é só ficar de olho nas odds e como esses dados vão afetar sua probabilidade de vitória e retornos.

Há diversos palpites de Chutes no Alvo

É possível apostar em chutes no alvo de diversas formas, devido a diversidade apresentada nesse mercado. Como essa modalidade possui diferentes tipos de palpites e dificuldades, tanto novatos como veteranos podem utilizar essa opção.

Vale lembrar que não são todas as partidas e eventos que contam com essa possibilidade. Contudo, quando está disponível para os apostadores, muitas formas de fazer palpites podem ser acessadas durante o jogo.

Por exemplo, você pode apostar no total de chutes no alvo com mais/menos. Neste segmento, é possível prever se a quantidade de lances ao gol será maior ou menor que um determinado número. 6,5, 7,5, 8,5, e mais opções seguem o raciocínio do popular mais/menos.

Nesse mercado, também é possível realizar apostas em alternativas, onde são consideradas certas faixas de 4-6, 7-9, 10-12, etc. Assim, você consegue a vitória se o total de finalizações rumo ao alvo estiverem de acordo com a quantidade escolhida.

Além disso, existe a opção de chutes no alvo por jogador, que contabiliza os lances ao gol desse atleta. Nesse caso, o que importa não é a soma dos chutes da partida, mas sim nas jogadas individuais. Isso pode aparecer em forma de mais/menos ou 1+, +2, +3, etc.

Ainda há como apostar nas finalizações de uma equipe em direção ao gol. Diferente das anteriores, essa não foca no total da partida ou no individualismo, mas sim no desempenho de um time. Assim, o usuário consegue focar em um dos lados do confronto, tornando sua aposta mais objetiva.

Como se pode notar, existem diversos palpites de chutes no alvo, que estão disponíveis no site da Betano. Mais ou mesmo menos opções podem ser vistas, dependendo do evento e competição acessada para realizar os palpites.

É possível apostar no App

É cada vez mais comum que as empresas invistam em aplicativos para sua plataforma. Afinal, isso permite que os usuários tenham acesso a todos os serviços do desktop na palma de suas mãos. Essa flexibilidade possibilita que diferentes públicos sejam alcançados, de forma prática.

A Betano, por exemplo, conta com um app completo e repleto de funcionalidades. Basicamente, no Betano app, todo o catálogo de apostas e recursos do computador estão presentes na aplicação. No entanto, só os dispositivos com sistema Android possuem essa opção, no momento.

Dessa forma, diversos mercados, incluindo o de chutes no alvo, podem ser acessados a qualquer momento pelo seu dispositivo. Tudo o que o usuário precisa para utilizar esse serviço é um smartphone com conexão à internet.

Como resultado, suas apostas se tornam mais flexíveis, pois é possível acessar todo o acervo da operadora diretamente pelo celular. Isso elimina a necessidade de estar em frente a um computador, permitindo que você faça seus palpites de qualquer lugar.

No caso do iOS, ainda não há uma app disponível da plataforma. No entanto, os usuários podem utilizar a versão mobile do site, que entrega todos os serviços presentes no desktop. Trata-se de uma página leve, fluída e sem engasgos, sendo otimizada para os dispositivos móveis.

Ainda é possível tornar o acesso a operadora ainda mais simples, por meio de um atalho na tela inicial. Para isso, basta entrar no Safari, acessar o site da casa e utilizar o menu de navegação, nomeando seu atalho. Independente da forma adotada, seja apostando no app ou pelo navegador, é possível utilizar o mercado de chutes no alvo. Assim, você pode realizar seus palpites de maneira prática, com seu aparelho.