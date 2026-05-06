Qual a porcentagem dos jogos PG Soft? Tabela de RTP completa

A porcentagem dos jogos PG Soft chega até 97,44%, valor acima da média aproximada do mercado de 95%. Para coletar os dados, visitamos o portfólio oficial da provedora de jogos no Brasil e elaboramos uma tabela de RTP completa.

Abaixo, mostramos a tabela de porcentagem dos slots da PG Soft com RTP, volatilidade e vitória máxima possível. Confira:

Jogo Porcentagem % Volatilidade Max Win Fortune Tiger 96,81% Média 2.500x Fortune Dragon 96,74% Média 2.500x Wild Bandito 96,73% Média 25.000x Mahjong Ways 96,92% Média 25.000x Fortune Ox 96,75% Média 2.000x Fortune Rabbit 96,75% Média 5.000x Lucky Piggy 96,79% Média 20.000x Dragon Hatch 2 96,83% Média 15.000x Pinata Wins 96,76% Média 5.000x Ganesha Gold 96,08% Média 100.000x Ninja vs Samurai 97,44% Média 15.000x Flirting Scholar 97,44% Média 22.500x Muay Thai Champion 97,38% Média 15.000x Leprechaun Riches 97,35% Média 100.000x Honey Trap of Diao Chan 96,96% Alta 100.000x Candy Burst 96,95% Média 15.000x Shaolin Soccer 96,93% Média 4.000x Ninja Raccoon Frenzy 96,82% Média 2.500x Destiny of Sun & Moon 96,80% Média 20.000x Wings of Iguazu 96,78% Média 2.000x Emoji Riches 96,78% Média 25.000x Rise of Apollo 96,78% Média 10.000x Super Golf Drive 96,77% Alta 8.000x Alchemy Gold 96,78% Média 5.000x Mafia Mayhem 96,77% Alta 10.000x Hawaiian Tiki 96,76% Média 2.500x Zombie Outbreak 96,75% Alta 5.000x Wild Heist Cashout 96,77% Média 2.500x Prosperity Fortune Tree 96,77% Alta 20.000x Legend of Perseus 96,77% Média 50.000x Garuda Gems 96,76% Média 20.000x Lucky Clover Lady 96,77% Alta 7.500x Genie's 3 Wishes 96,75% Média 100.000x Wild Bounty Showdown 96,75% Alta 5.000x Raider Jane's Crypt of Fortune 96,75% Alta 50.000x Battleground Royale 96,75% Média 20.000x Rooster Rumble 96,75% Média 20.000x Diner Delights 96,75% Média 5.000x Werewolf's Hunt 96,75% Alta 10.000x Tsar Treasures 96,75% Média 2.500x Gladiator's Glory 96,75% Média 5.000x Safari Wilds 96,75% Média 5.000x Fruity Candy 96,75% Alta 10.000x Mystical Spirits 96,75% Alta 5.000x Anubis Wrath 96,75% Alta 10.000x Cash Mania 96,75% Alta 2.000x Yakuza Honor 96,75% Alta 2.500x Butterfly Blossom 96,74% Média 50.000x Forge of Wealth 96,74% Alta 5.000x Wild Ape #3258 96,73% Alta 10.000x Shark Bounty 96,75% Alta 5.000x Futebol Fever 96,75% Média 2.000x Midas Fortune 96,73% Média 5.000x Totem Wonders 96,73% Média 2.500x Rave Party Fever 96,73% Média 5.000x Speed Winner 96,72% Média 100.000x Win Win Fish Prawn Crab 96,72% Baixa 20.000x Heist Stakes 96,72% Média 30.000x Candy Bonanza 96,72% Alta 2.500x Gemstones Gold 96,71% Alta 7.500x Wild Coaster 96,71% Média 50.000x Legendary Monkey King 96,71% Média 50.000x Buffalo Win 96,71% Média 25.000x Supermarket Spree 96,71% Média 25.000x Bali Vacation 96,71% Alta 100.000x Mermaid Riches 96,71% Média 20.000x Treasures of Aztec 96,71% Média 100.000x Mask Carnival 96,70% Média 20.000x Spirited Wonders 96,70% Média 50.000x Guardians of Ice & Fire 96,70% Média 50.000x Songkran Splash 96,65% Alta 5.000x Majestic Treasures 96,68% Média 50.000x Cruise Royale 96,65% Alta 2.500x

⚠️ A disponibilidade de cada jogo varia por cassino. Todos os títulos listados fazem parte do portfólio oficial da PG Soft, certificado para o mercado brasileiro pela BMM Testlabs.

Qual jogo PG Soft tem a maior porcentagem?

O jogo da PG Soft com a maior porcentagem de retorno é o Fortune Tiger, com 96,81%, seguido do Fortune Dragon (96,74%) e do Wild Bandito (96,73%). Esse percentual teórico elevado indica maior tendência de retorno de prêmios ao jogador no longo prazo.

1. Fortune Tiger: 96,81%

Fortune Tiger tem uma das maiores porcentagens de retorno entre os slots da PG Soft, com 96,81%. A principal mecânica é o Tigre da Sorte, que pode ser ativado aleatoriamente e preencher a grade inteira com um símbolo aleatório e gerar prêmios de até 2.500x.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 13:10.

Encontramos o Fortune Tiger com aposta mínima e máxima de R$0,40 e R$500 e o indicamos para jogadores iniciantes. Com volatilidade média, tivemos sessões com tendência ao equilíbrio entre frequência e tamanho de prêmios.

2. Fortune Dragon: 96,74%

Fortune Dragon possui 96,74% de RTP e a sua mecânica principal é o cilindro multiplicador. A cada rodada, ele revela valores como 2x, 5x ou 10x. Caso um prêmio seja alcançado, ele é calculado com o multiplicador.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 13:09

Consideramos o Fortune Dragon indicado para iniciantes no cassino. Devido à aposta mínima ser de R$0,40 e à volatilidade média, conseguimos jogar com pouco e vermos equilíbrio entre tamanho e frequência de prêmios ao longo das rodadas.

3. Wild Bandito: 96,73%

Wild Bandito tem uma temática festiva dos dias dos mortos com RTP de 96,73%. Os principais recursos diferenciais são o multiplicador de rodadas que aumenta em 1x a cada vitória e a cascata, função que remove as figuras envolvidas no prêmio e faz novas caírem no lugar.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:09.

Recomendamos Wild Bandito para apostadores intermediários. A aposta mínima é de R$0,40, mas o jogo usa o sistema Megaways com 1.024 sentidos, o que pode dificultar os iniciantes entenderem as combinações.

4. Mahjong Ways: 96,92%

Com 96,92%, Mahjong Ways é um dos slots que mais pagam, devido à alta porcentagem de retorno entre os jogos da PG Soft. O jogo possui o tema do clássico jogo de mesa chinês, com quedas em cascata a cada vitória e 12 rodadas grátis ao obter 3 scatters na tela.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 13:11.

Indicamos Mahjong Ways para quem busca uma temática única. O jogo tem aposta mínima de R$0,40 e símbolos iguais às pedras do jogo de mesa chinês, o que facilita visualizar as figuras iguais na tela.

5. Fortune Ox: 96,75%

Outro destaque da tabela de porcentagem dos slots PG Soft é Fortune Ox, com 96,75%. Chamado de jogo do touro, ele possui o recurso Boi da Fortuna que pode travar os rolos laterais com figuras iguais e rodar a bobina central até ocorrer um prêmio.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:13.

Recomendamos Fortune Ox para quem busca sessões curtas ou longas. Como a volatilidade é média e as apostas permitidas variam entre R$0,50 e R$500, a tendência de alcançar prêmios é equilibrada, sem precisar, teoricamente, de exposição em apostas por muito tempo.

6. Fortune Rabbit: 96,75%

Fortune Rabbit se destaca pelo RTP de 96,75%, uma das maiores porcentagens dos jogos PG Soft. No jogo, vimos o recurso de símbolos de prêmio com valores de 0,5x até 500x, sendo que ao acumular 5 deles, o jogo atribui os respectivos valores ao jogador.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:16.

Recomendamos Fortune Rabbit para quem busca apostas mínimas baixas (R$0,50 ou mais) e recursos especiais simples, como wild (coringa), combinação de símbolos de bônus e o coelho da fortuna que aleatoriamente pode ativar 8 rodadas grátis.

7. Lucky Piggy: 96,79%

Lucky Piggy é um dos melhores slots online e possui um RTP elevado de 96,79%. O jogo possui um recurso de multiplicador progressivo em +1x a cada vitória em cascata, além das rodadas grátis que começam ao obter 4 figuras scatter wild.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:19.

Se você busca slots com RTP elevado e quedas em cascata (remoção de símbolos envolvidos na vitória e queda de novos nas posições vazias), Lucky Piggy é um dos melhores e ainda aumenta o multiplicador da rodada. O jogo tem volatilidade média e apostas de R$0,40 ou mais.

8. Dragon Hatch 2: 96,83%

Dragon Hatch 2 ocupa a oitava posição da tabela de porcentagem dos slots PG, com 96,83%. O principal diferencial é a barra de recolha de símbolos vencedores que pode acionar as funcionalidades dragão de terra, água, fogo e rainha com wilds e modificadores.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:24.

Dragon Hatch 2 possui volatilidade média, o que nos deu uma experiência prática com maior tendência à vitória e tamanho de prêmios balanceados. Se você busca recursos de wild, cascata e rodadas grátis, é uma opção interessante.

9. Pinata Wins: 96,76%

Pinata Wins possui porcentagem de retorno de 96,76% e uma temática nas festividades mexicanas dos dias dos mortos. Os destaques vão para o multiplicador de 2x a 100x nos símbolos dourados e 15 rodadas grátis ao obter 3 scatter na grade.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:27.

Indicamos Pinata Wins para quem busca slots com temáticas e músicas festivas. Com volatilidade média, é uma opção válida para jogar em sessões curtas ou longas, seja para jogadores iniciantes ou experientes que podem começar com R$0,40 por giro.

10. Ganesha Gold: 96,08%

Ganesha Gold possui porcentagem de 96,08% e devido à popularidade está disponível na maioria dos melhores cassinos online. Em um templo hindu, o jogo pode ativar até 20 rodadas grátis com símbolos scatter além de multiplicadores de até 100.000x a aposta.

Captura de tela realizada em 28/04/2026 às 14:22.

Ganesha Gold possui a menor aposta mínima do nosso top 10, com R$0,30 por rodada. Quem busca jogar com pouco é a opção mais indicada. Já a volatilidade é do tipo média, com resultados provavelmente equilibrados entre frequência e tamanho do potencial prêmio.

O que significa porcentagem nas slots?

A porcentagem nos slots representa o Return to Player (RTP), também chamado de Retorno ao Jogador. Se não sabe o que é RTP, é uma média estatística que indica quanto do saldo apostado no jogo retorna para o jogador no longo prazo.

Por exemplo, considere uma porcentagem de 96% em determinado jogo. Esse número indica que, teoricamente, a cada R$100 apostados, R$96 retornam para o jogador como prêmio e R$4 ficam com a casa. Ao se tratar da porcentagem, lembre-se de que:

A porcentagem dos slots é uma média estatística baseada em milhões de rodadas;

O resultado das rodadas é aleatório, baseado em Geradores de Números Aleatórios (RNG);

Porcentagem elevada apenas indica tendência maior a vitórias, mas isso não ocorre de maneira garantida ou linear.

Qual a diferença entre RTP e porcentagem?

Na prática, não existe diferença real entre RTP e porcentagem. Ambos se referem ao percentual de Retorno ao Jogador do jogo, sendo diferente apenas a linguagem usada:

RTP: nome técnico usado pelos desenvolvedores de jogos; Porcentagem: maneira simplificada e popular de se referir ao RTP dos jogos.

Como encontrar a porcentagem de um jogo PG Soft?

Para encontrar a porcentagem de um jogo da PG Soft, você precisa usar o navegador do seu celular ou do computador e acessar o site oficial. Abaixo, mostramos o guia passo a passo:

1 . No navegador, pesquise "PG Soft" e entre no site oficial; 2 . Vá aos "três pontinhos"; 3 . Toque em "Jogos" ou "Games"; 4 . No espaço "Pesquisar", insira o nome do slot; 5 . Acesse o jogo; 6 . Veja a ficha técnica e role até o final da página.

O que significa volatilidade nas slots?

A volatilidade nos slots significa a frequência e a variação do tamanho dos prêmios pagos no jogo. No geral, os jogos podem ter volatilidade do tipo baixa, média ou alta, sendo que cada uma altera a dinâmica dos resultados.

Tipo de Volatilidade Como influencia no jogo Baixa Maior tendência a prêmios frequentes, mas com valores baixos. Média Tendência ao equilíbrio entre frequência de prêmios e tamanho. Alta Maior tendência a prêmios raros, mas com valores elevados quando ocorrem.

Qual é a diferença entre volatilidade e porcentagem?

A diferença entre volatilidade e porcentagem é que a volatilidade indica a frequência de prêmios e a tendência de tamanho deles quando ocorrem, enquanto a porcentagem aponta quanto ele pode pagar no longo prazo.

Como exemplo, vamos ao caso do Fortune Tiger que tem uma das maiores porcentagens dos jogos PG Soft com 96,81% e volatilidade média. Abaixo, entenda cada conceito na prática:

Porcentagem: teoricamente, a cada R$100 apostados no longo prazo, R$96,81 voltam como prêmio ao jogador e o restante fica com a casa; Volatilidade média: o jogo possui tendência ao equilíbrio entre a frequência de ocorrerem prêmios e o tamanho deles.

Alta volatilidade: para quem é indicada?

A alta volatilidade é indicada para jogadores que possuem banca maior e suportam períodos mais longos sem retornos, enquanto buscam prêmios altos com multiplicadores ou recursos especiais raros. Entenda:

Alta volatilidade indica prêmios raros, mas elevados quando ocorrem; Slots de alta volatilidade significam maior exposição a riscos; São mais procurados por jogadores experientes.

Lembre-se de que a volatilidade indica somente a tendência do jogo e não garantia de resultados. Sempre jogue com responsabilidade.

Baixa volatilidade: para quem é indicada?

A baixa volatilidade é indicada para jogadores que buscam sessões longas, com maior tendência a prêmios pequenos, embora menores quando ocorrem. Entenda as características desse tipo de jogo:

Maior inclinação à estabilidade em formar combinações vitoriosas, mas com prêmios pequenos;

Mais indicados para jogadores que buscam menor exposição a riscos;

Sessões mais longas são mais indicadas para manter o saldo ativo.

Sempre aposte com responsabilidade e defina um limite de apostas antes de começar qualquer sessão. Nunca aposte mais do que pode perder e encare os jogos apenas como meios de entretenimento.

Como usar a volatilidade para escolher um jogo?

Use a volatilidade com estratégia na hora de escolher o jogo e alinhe com o seu objetivo do momento. Veja o que considerar na hora de escolher um dos slots da PG Soft:

Se busca sessões longas, priorize jogos de baixa volatilidade; Se busca equilíbrio entre frequência e tamanho de prêmio, a melhor opção são os slots de média volatilidade; Se busca assumir riscos maiores e prêmios potencialmente mais elevados, a alta volatilidade é a opção mais indicada.

É essencial conciliar volatilidade e gestão de banca. Se está em um jogo de alta volatilidade, aplique apostas ainda menores, enquanto na baixa volatilidade pode variar mais conforme seu interesse.

Aliás, não confunda porcentagem dos slots com volatilidade. O ideal é selecionar jogos com porcentagem alta com o tipo de volatilidade que você prefere. Jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre porcentagem dos jogos PG

Se possuir outras dúvidas sobre a porcentagem dos jogos da PG Soft, respondemos todas as perguntas frequentes logo abaixo!

O que significa RTP em jogos PG Soft?

O RTP em jogos PG Soft significa a média matemática teórica que o jogo retorna as apostas em prêmios para os jogadores.

Qual o jogo PG Soft com maior porcentagem?

O jogo PG Soft com maior porcentagem é o Fortune Tiger, com 96,81% e volatilidade média.

Como saber a porcentagem de um jogo PG antes de jogar?

Para saber a porcentagem de um jogo PG antes de jogar, entre no site oficial da PG Soft. Por lá, você pode consultar o RTP do slot. Outra opção é visualizar diretamente no cassino onde vai apostar.

A porcentagem dos jogos PG muda em tempo real?

Não, a porcentagem dos jogos PG não muda em tempo real.Essa porcentagem é fixa, calculada a partir da média de milhões de rodadas no jogo.

Qual a diferença entre RTP e volatilidade nos slots PG?

A diferença entre RTP e volatilidade nos slots PG Soft, é que o primeiro indica a porcentagem teórica que o jogo retorna ao jogador. Já a volatilidade aponta a tendência de frequência de prêmio e tamanho.

Os jogos PG Soft são regulamentados no Brasil?

Sim, os jogos da PG Soft são regulamentados no Brasil. Segundo o iGaming Brazil, a desenvolvedora de jogos se uniu à Associação Nacional de Jogos e Loterias, demonstrando o compromisso com a legislação brasileira.

Onde jogar os slots PG Soft com segurança no Brasil?

Você pode jogar os slots da PG Soft com segurança no Brasil em plataformas como Betano, Superbet, KTO, BetMGM e outras. Esses são cassinos com cashback nos jogos e atuam em conformidade com a Lei 14.790/2023.