Como jogar blackjack: regras, tabela e passo a passo completo

Este guia de como jogar blackjack mostra como apostar pela primeira vez nos cassinos regulamentados. Também conhecido como 21, esse jogo de cartas se resume a somar 21 pontos ou vencer a Banca em quantidade de pontos para ser premiado.

Nós mostramos tudo o que você precisa saber antes da primeira aposta neste título que tem um dos RTPs mais altos: regras, tabela de pagamentos, jogadas disponíveis e seus respectivos prêmios e, claro, onde apostar com segurança!

Quais são as regras do blackjack?

As regras do blackjack se resumem a somar 21 pontos ou o mais próximo possível para superar a Banca. Se fizermos isso, vencemos a rodada e recebemos um prêmio. As regras funcionam da seguinte forma:

A Banca é obrigada a parar ao atingir 17 pontos, sem comprar uma terceira carta;

Você pode dobrar o valor da aposta logo na primeira rodada;

O Ás vale 1 ou 11 pontos conforme a combinação da mão;

Há a opção de dividir a mão uma vez em cada rodada.

Mas vale citar que as regras podem mudar de acordo com o tipo de aposta do blackjack. Por exemplo, podemos fazer apostas paralelas no 21, prevendo as 3 cartas iniciais ou se a Banca estourar os 21 pontos ou se você supera a pontuação necessária para vencer.

Qual o valor das cartas no blackjack?

O valor das cartas no blackjack corresponde exatamente ao número da carta. Então, 3, 5 e 7 valem 3, 5 e 7 pontos respectivamente. Já os valetes (J), reis (K) e damas (Q) adicionam 10 pontos. O Ás funciona como coringa, valendo 1 ou 11 pontos.

Carta Valor Ás 1 ou 11 Valete, Dama e Rei 10 Cartas de 2 a 10 O número da carta

Ainda sobre como jogar blackjack, é comum que usemos os exemplos de mãos soft e hard. Ambas nos ajudam a entender o risco de cada combinação.

Uma combinação como Ás + 6 é considerada uma mão soft, pois o Ás atua de forma flexível. Caso a próxima carta ultrapasse 21 pontos, ele passa a valer 1, reduzindo o risco de estouro.

Já a mão hard não conta com essa flexibilidade. Por exemplo, Valete + 7 totaliza 17 pontos; se vier uma terceira carta de 5 ou mais, a mão ultrapassa 21 e a aposta é perdida.

💡 Não tem segredo: mão soft nos dá liberdade para arriscar um pouco a mais. Se a mão for hard, esqueça: seja conservador até o fim da rodada!

Quais são as ações disponíveis no blackjack?

As ações disponíveis no blackjack são Hit (pedir a terceira carta), Stand (manter a mão inicial), Double Down (dobrar a aposta), Split (Dividir) e Surrender (desistir).

Quando você aprende como jogar blackjack, passa a diferenciar uma decisão boa de uma ruim durante a jogatina. A seguir, vamos deixar as coisas ainda mais claras!

Hit (Pedir carta)

Logo após receber as duas primeiras cartas, você pode solicitar o Hit, recebendo uma terceira carta. Esse tipo de decisão vale a pena quando recebemos uma mão soft — a soma dos pontos não ultrapassa 12, por exemplo.

Geralmente, o Hit vale a pena sempre que temos mãos baixas (até 12 pontos, por exemplo), e a Banca está à frente da nossa pontuação. Vale lembrar que, pelas regras do blackjack, o Crupiê sempre para aos 17 pontos.

Stand (Manter a mão)

Se você monta uma mão hard, com 17 ou mais pontos, o Stand é a melhor escolha. Como não há nenhum seguro, apenas o Ás pode melhorar a sua pontuação — outros pontos podem até contribuir, mas não valem o risco.

Opte por manter a mão se a soma dos seus pontos está entre 17 e 20. Ou quando o Dealer tem entre 2 e 6 pontos — ele pode seguir com o Hit até os 16 pontos, aumentando as chances de bust, dando a vitória a você.

Double Down (Dobrar a aposta)

O Double Down no blackjack dobra o valor da aposta e dá mais uma única carta. A partir disso, você não tem a possibilidade de pedir carta numa eventual terceira rodada. O mesmo não vale para a Banca.

Geralmente, a opção de dobrar a aposta no blackjack vale a pena nas seguintes situações:

11 pontos : cenário ideal para dobrar a aposta, porque estamos próximos dos 21;

: cenário ideal para dobrar a aposta, porque estamos próximos dos 21; 10 pontos : bom, mas vale a pena quando a Banca tem entre 2 e 9 pontos;

: bom, mas vale a pena quando a Banca tem entre 2 e 9 pontos; 9 pontos: depende muito da mão do Crupiê. Acima de 6 pontos, não vale a pena.

Com base na estratégia básica do blackjack, o Double Down é uma decisão fundamentada em probabilidade e gestão de risco. Aplicá-lo nos cenários corretos aumenta o retorno esperado e exige um nível de conhecimento maior.

Split (Dividir)

O Split (Dividir) é a jogada que permite transformar um par de cartas iguais, como 8 - 8 ou A - A, em duas mãos separadas, cada uma com uma nova carta. Isso também dobra o valor da aposta. Se antes era R$50 por mão, o Split exige mais R$50 do saldo.

A estratégia do blackjack com Split se resume a ativar essa ação apenas com 8 - 8 ou A - A. Nas demais situações, já dá para considerar uma mão hard, tendo chances altas de perda ao fim da rodada.

Surrender (Desistir)

O Surrender (Desistir) é a opção de abandonar a mão antes de jogá-la, recuperando metade da sua aposta inicial e perdendo a outra metade. Então, se apostamos R$50 na rodada e acionamos o Surrender, temos R$25 de volta e o restante é red.

Essa opção não está disponível em toda sala de jogos de cassino online, dependendo sempre da mesa. Geralmente, essa opção vale a pena contra mãos altas da Banca, como 16 contra 9, 10 ou Ás ou 15 contra 10 do Crupiê.

Quanto paga o blackjack online?

O blackjack online paga 2.5x com uma mão de blackjack natural. Se fizer apostas paralelas, os prêmios aumentam bastante. A seguir, você confere uma tabela que preparamos com todos os prêmios:

Tipo de Aposta Paralela Resultado Prêmios Blackjack Blackjack natural 2.5x Blackjack Mão Vencedora 2x Blackjack Seguro 0.5x Blackjack Cash Out 0.4x a 1.77x Par Perfeito Par Perfeito 26x Par Perfeito Par Colorido 13x Par Perfeito Par Encarnado 7x 21+3 Suited Trips 101x 21+3 Straight Flush 41x 21+3 Three of a Kind (Trinca) 31x 21+3 Straight 10x 21+3 Flush 6x Hot 3 7-7-7 101x Hot 3 21 puro 21x Hot 3 21 sujo 5x Hot 3 Total 20 3x Hot 3 Total 19 2x Bust It Eliminação com 8 cartas ou mais 251x Bust It Eliminação com 7 cartas 101x Bust It Eliminação com 6 cartas 51x Bust It Eliminação com 5 cartas 10x Bust It Eliminação com 4 cartas 3x Bust It Eliminação com 3 cartas 2x

Quando dobrar a aposta (double down)?

Dobrar a aposta no blackjack vale a pena quando a mão da Banca é baixa. Se você tem 11 ou 10 pontos e o crupiê tem 2, 3, 4, 5 ou 6 na carta pública, o DD vale a pena. Nas demais situações, tudo depende.

Quando dividir as cartas (split)?

Se a carta da Banca for entre 2 e 6, e a sua mão tiver pares de Ás, 9, 8 ou 7, vale a pena dividir as cartas. Além disso, recomenda-se nunca dividir pares de Valete (J), Rei (K) e Dama (Q), e de 5.

Quando pedir carta ou parar (hit ou stand)?

Com uma mão hard, você mantém (Stand) a maioria das vezes, especialmente quando a carta pública da Banca fica entre 2 e 6, e você soma entre 13 e 17 pontos. Quando o Dealer mostra 7 ou mais, pedir vale a pena.

Vale a pena contar cartas no blackjack online?

Não dá para contar cartas no blackjack online, porque a contagem não funciona. Os jogos com RNG geram combinações aleatórias, enquanto a versão ao vivo embaralha as cartas o tempo inteiro. Apesar disso, o RTP segue entre os mais elevados das plataformas.

Quais são os tipos de blackjack?

Os tipos de blackjack incluem a versão clássica, blackjack europeu, blackjack ao vivo, multihand e switch. Se você aprende como jogar blackjack, já pode apostar em qualquer uma das versões, visto que elas são essencialmente as mesmas.

Blackjack clássico

O blackjack clássico utiliza 8 baralhos na maioria das vezes e está presente nos melhores cassinos online regulamentados do Brasil, com versões em vídeo e ao vivo. Nele, temos a dinâmica padrão: somar 21 pontos ou o mais perto possível.

Blackjack europeu

O blackjack europeu começa com uma única carta para a Banca e não há a segunda carta fechada. Esse detalhe aumenta as chances de dobrar a aposta e fazer splits, porque a segunda carta da banca só é revelada depois.

Blackjack ao vivo

O blackjack ao vivo é idêntico ao clássico, mas possui algumas variações a depender da sala, como as opções de apostas multihand e switch. Neste tipo de aposta, entramos em uma mesa e encontramos outros jogadores em um ambiente que simula o cassino físico.

Blackjack multihand

A opção multihand aceita entre 2 e 5 apostas ao mesmo tempo em uma única rodada. Então, você aposta com várias mãos contra a Banca, seguindo as regras do blackjack clássico.

Blackjack Switch

As apostas em blackjack switch contam com duas mãos ao mesmo tempo e a segunda carta pode ser trocada entre elas. Embora mais estratégico, o blackjack paga 1.5x em vez de 2.5x com blackjack natural.

Qual é a diferença entre blackjack online e ao vivo?

As apostas em blackjack são feitas em versões em vídeo e nas mesas de cassino ao vivo. Ambas têm as mesmas regras, mas a experiência muda bastante de uma versão para a outra.

Nos jogos em vídeo, as partidas são rápidas e não há prazos para as nossas decisões. Além disso, há apostas na versão de demonstração e valores mínimos mais baixos, sendo a opção mais recomendada para quem começa.

Já as mesas de blackjack no cassino ao vivo contam com dinâmicas em tempo real. Assim, apostamos ao lado de outros jogadores contra a Banca, representada por um crupiê brasileiro na maioria das vezes.

Critério Blackjack Online (RNG) Blackjack Ao Vivo Dealer Não Sim (e brasileiro) Velocidade Rápido Rodadas mais demoradas Modo demo Sim Não Interação Não Sim Ideal para Novatos Intermediários e veteranos

Opinião do Autor Davi Costa "O valor de aposta mínima no blackjack online costuma ser de R$0,20, enquanto as salas ao vivo têm aposta mínima de R$25 na maioria das vezes."

O que são as apostas paralelas no blackjack?

As apostas paralelas são feitas à parte da contagem de cartas do blackjack. Nelas, você concorre a prêmios maiores do que o normal e deve prever certos resultados, como Par Perfeito ou até as combinações de pôquer.

Elas são independentes em relação às apostas de blackjack. Então, pode acontecer de você perder para a Banca, mas ao mesmo tempo vencer as apostas paralelas. Abaixo, trazemos todos os detalhes de como funcionam!

21+3

Para quem curte pôquer online, a aposta lateral 21+3 no blackjack é uma opção interessante. Nessa modalidade, o objetivo não é apenas atingir 21, mas sim formar combinações com suas duas cartas + a carta do dealer, seguindo o ranking do pôquer.

Ao todo, existem cinco combinações possíveis:

Suited Trips : três cartas idênticas e do mesmo naipe (ex: três Reis de Copas);

: três cartas idênticas e do mesmo naipe (ex: três Reis de Copas); Straight Flush : sequência numérica do mesmo naipe (ex: 9, 10 e Valete de Ouros);

: sequência numérica do mesmo naipe (ex: 9, 10 e Valete de Ouros); Three of a Kind (Trinca) : três cartas do mesmo valor, com naipes diferentes;

: três cartas do mesmo valor, com naipes diferentes; Straight : sequência numérica com naipes distintos (ex: 4, 5 e 6);

: sequência numérica com naipes distintos (ex: 4, 5 e 6); Flush: três cartas do mesmo naipe, sem sequência.

Os pagamentos variam conforme a dificuldade: quanto mais rara a combinação, maior o prêmio. O maior destaque vai para o Suited Trips, que oferece os maiores ganhos.

Perfect Pairs

Entre as apostas extras do blackjack, está o Par Perfeito (Perfect Pairs). Nessa opção, você ganha ao receber duas cartas iniciais iguais, como duas Damas, dois Reis ou dois Áses.

Existem três variações possíveis:

Par Perfeito: cartas idênticas e do mesmo naipe, como dois Áses de Espadas; Par Colorido: cartas iguais com naipes diferentes, mas da mesma cor, com 5 de Copas e 5 de Ouros; Par Misto: cartas iguais com cores e naipes diferentes.

Do ponto de vista estratégico, essa aposta é considerada de alto risco e maior volatilidade, pois depende exclusivamente da combinação inicial das cartas.

Embora ofereça pagamentos atrativos, a frequência de acerto é menor, sendo mais indicada para uso ocasional dentro de uma gestão de banca controlada.

Hot 3

Há apostas paralelas que permitem prever o resultado das cartas iniciais. Nesse formato, você analisa suas duas primeiras cartas + a carta aberta do dealer para tentar antecipar a combinação formada.

Ao todo, existem cinco possibilidades, com pagamentos proporcionais ao risco:

7-7-7: três cartas de valor 7, como 7 de Ouros, Copas e Espadas;

Blackjack Perfeito: 21 pontos com cartas do mesmo naipe;

Blackjack: 21 pontos com naipes diferentes;

Total de 20 pontos;

Total de 19 pontos.

Os prêmios são semelhantes aos do 21+3, mas a dinâmica é mais simples: não exige conhecimento de combinações de pôquer, focando apenas na soma das três cartas.

Bust It

A aposta Bust It oferece pagamentos elevados ao prever com quantas cartas a Banca estoura os 21 pontos. Em vez de apostar no resultado final, você indica a quantidade de cartas usadas no estouro.

As opções são:

Estouro com 3 cartas;

Estouro com 4 cartas;

Estouro com 5 cartas;

Estouro com 6 cartas;

Estouro com 7 cartas;

Estouro com 8 cartas ou mais.

Na prática, o dealer compra cartas até atingir pelo menos 17 ou estourar. Se o estouro acontecer com 8 cartas ou mais, o pagamento pode chegar a 250x a aposta.

Onde jogar blackjack online no Brasil?

As melhores plataformas para jogar blackjack online em 21 de abril de 2026 são KTO, Superbet, Stake, Novibet e Brazino777. Os sites estão regulamentados, pagam na hora e contam com apostas em blackjack online e ao vivo.

Agora que você sabe como jogar blackjack, confira o que cada cassino online proporciona de diferente a seguir!

1. KTO: Blackjack online com cashback em toda rodada

A KTO tem cashback de 0,10% em qualquer aposta de blackjack, seja na versão online (contra a máquina) ou ao vivo. O valor volta como dinheiro real: então, fica a nosso critério juntar, sacar ou usar o valor para apostar mais uma vez.

As apostas em blackjack na KTO são excelentes para quem quiser começar. Isso porque os valores mínimos de aposta por rodada são a partir de R$0,50 nos jogos em vídeo e R$5 nas salas ao vivo. Outras plataformas podem exigir valores maiores!

Licença 0007/2024: Portaria SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024

2. Superbet: Blackjack ao vivo para high rollers

A Superbet tem uma longa lista de vantagens, com torneios que distribuem R$100.000 em prêmios e é um cassino com cashback nas perdas líquidas sem rollover até R$10.000 aos fins de semana. Contudo, as vantagens são destinadas aos jogadores high rollers.

Não à toa, o valor de aposta mínima nas salas ao vivo fica entre R$25 e R$50 por rodada. Recomendamos esse cassino com blackjack se o dinheiro que estiver sobrando para jogar for alto!

Licença 0002/2024: Portaria SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024

3. Stake: Blackjack grátis nos jogos em vídeo

A Stake tem salas ao vivo com rodadas a partir de R$5, versão multihand e até a Lightning Blackjack. Nesta última, o blackjack natural pode ter uma vitória aumentada de até 50x a aposta. Existem também versões em vídeo da Bgaming, com modo de demonstração.

Vale citar ainda o programa de fidelidade da Stake, no qual apostamos, ganhamos experiência e desbloqueamos novos benefícios. Se você quiser apostar de tudo um pouco apesar da banca baixa, a Stake vale a pena!

Licença 0079: Portaria SPA/MF nº 263, de 7 de fevereiro de 2025

4. Novibet: Cassino com torneio toda semana

O cassino Novibet conta com torneio toda semana em provedores parceiros, especialmente nas salas ao vivo da Playtech. Nessa competição, basta apostar e metade do valor apostado contribui para a pontuação, que distribui R$60.000 em fichas douradas.

As salas All Bets Novibet e Blackjack Brasileiro aceitam rodadas a partir de R$2,50. As demais salas têm apostas mínimas de R$250 ou mais. Por isso, indicamos a Novibet para apostar com uma banca mais elevada.

Licença 0017: Portaria SPA/MF nº 249, de 7 de fevereiro de 2025

5. Brazino777: Pagamento ilimitado via Pix

Se a ideia for apostar e sacar sempre sem dificuldade, a Brazino777 vale a pena. Esse cassino paga em 2 minutos e nós conseguimos apostar em versões em vídeo e nas salas ao vivo, com rodadas a partir de R$2,50 e R$5 respectivamente.

Como antecipamos, as apostas no Brazino777 valem a pena, desde que você priorize depositar, apostar e sacar os prêmios rapidamente. Fora isso, não há outros destaques: sem torneios, fichas douradas e outros bônus.

Licença 0023: Portaria SPA/MF nº 466, de 10 de março de 2025

Perguntas frequentes sobre blackjack

Tem alguma dúvida sobre como jogar blackjack pela primeira vez? Se sim, confira as respostas para as perguntas mais frequentes abaixo!

Qual a diferença entre blackjack e 21?

Blackjack e 21 são o mesmo jogo: o objetivo é somar 21 pontos ou chegar mais perto que a banca. O termo "blackjack" destaca a combinação Ás + carta de valor 10 nas duas primeiras cartas.

Quanto paga um blackjack natural?

O blackjack natural paga 2.5x a aposta inicial quando as duas primeiras cartas somam 21 pontos, com Ás + Valete, Dama ou Rei. Em caso de empate com a banca, a aposta é anulada (push).

Posso jogar blackjack de graça?

Sim, é possível jogar blackjack de graça em versões demo dos cassinos online. Esses modos permitem aprender regras, testar estratégias e entender o jogo sem arriscar dinheiro real, sendo ideais para iniciantes.

Qual a vantagem da casa no blackjack?

A vantagem da casa no blackjack é baixa comparada a outros jogos, especialmente com estratégia básica. Ainda assim, regras da mesa, apostas paralelas e decisões erradas aumentam essa margem, favorecendo o cassino no longo prazo.

O blackjack ao vivo é diferente do online?

O blackjack ao vivo e online têm as mesmas regras, mas diferem na experiência. O online usa RNG e é mais rápido; o ao vivo tem dealer real, interação e ritmo mais lento, simulando um cassino físico.

O que é double down no blackjack?

Double Down é a ação de dobrar a aposta inicial e receber apenas mais uma carta. Após isso, o jogador não pode pedir novas cartas, sendo uma jogada estratégica baseada em probabilidade e vantagem momentânea.

O que é mão soft e mão hard no blackjack?

Mão soft contém Ás contado como 11, permitindo flexibilidade sem estourar facilmente. Mão hard não tem essa vantagem, pois o Ás vale 1 ou não existe, aumentando o risco de ultrapassar 21 pontos.

Qual o blackjack com maior RTP?

O blackjack com maior RTP é geralmente o clássico, especialmente quando jogado com estratégia básica. Versões com menos baralhos e regras favoráveis ao jogador também aumentam o retorno teórico a longo prazo.

O blackjack online é justo?

Sim, o blackjack online é justo quando oferecido por cassinos regulamentados. Os jogos usam RNG auditado ou dealers reais, garantindo resultados aleatórios e transparentes, desde que a plataforma tenha licença válida.

Quantos baralhos são usados no blackjack online?

O número de baralhos no blackjack online varia, mas geralmente são usados até 8 baralhos no modo clássico. Já no ao vivo, o embaralhamento frequente impede a contagem de cartas e mantém a aleatoriedade.

O que acontece em caso de empate no blackjack?

Em caso de empate no blackjack, ocorre o "push": o jogador recebe de volta o valor apostado sem lucro ou prejuízo. Isso acontece quando o jogador e a banca têm a mesma pontuação final válida.