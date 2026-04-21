Como jogar blackjack: regras, tabela e passo a passo completo
Aprenda as regras do blackjack e saiba como jogar do zero.
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Este guia de como jogar blackjack mostra como apostar pela primeira vez nos cassinos regulamentados. Também conhecido como 21, esse jogo de cartas se resume a somar 21 pontos ou vencer a Banca em quantidade de pontos para ser premiado.
Nós mostramos tudo o que você precisa saber antes da primeira aposta neste título que tem um dos RTPs mais altos: regras, tabela de pagamentos, jogadas disponíveis e seus respectivos prêmios e, claro, onde apostar com segurança!
Quais são as regras do blackjack?
As regras do blackjack se resumem a somar 21 pontos ou o mais próximo possível para superar a Banca. Se fizermos isso, vencemos a rodada e recebemos um prêmio. As regras funcionam da seguinte forma:
- A Banca é obrigada a parar ao atingir 17 pontos, sem comprar uma terceira carta;
- Você pode dobrar o valor da aposta logo na primeira rodada;
- O Ás vale 1 ou 11 pontos conforme a combinação da mão;
- Há a opção de dividir a mão uma vez em cada rodada.
Mas vale citar que as regras podem mudar de acordo com o tipo de aposta do blackjack. Por exemplo, podemos fazer apostas paralelas no 21, prevendo as 3 cartas iniciais ou se a Banca estourar os 21 pontos ou se você supera a pontuação necessária para vencer.
Qual o valor das cartas no blackjack?
O valor das cartas no blackjack corresponde exatamente ao número da carta. Então, 3, 5 e 7 valem 3, 5 e 7 pontos respectivamente. Já os valetes (J), reis (K) e damas (Q) adicionam 10 pontos. O Ás funciona como coringa, valendo 1 ou 11 pontos.
|Carta
|Valor
Ás
1 ou 11
Valete, Dama e Rei
10
Cartas de 2 a 10
O número da carta
Ainda sobre como jogar blackjack, é comum que usemos os exemplos de mãos soft e hard. Ambas nos ajudam a entender o risco de cada combinação.
Uma combinação como Ás + 6 é considerada uma mão soft, pois o Ás atua de forma flexível. Caso a próxima carta ultrapasse 21 pontos, ele passa a valer 1, reduzindo o risco de estouro.
Já a mão hard não conta com essa flexibilidade. Por exemplo, Valete + 7 totaliza 17 pontos; se vier uma terceira carta de 5 ou mais, a mão ultrapassa 21 e a aposta é perdida.
💡 Não tem segredo: mão soft nos dá liberdade para arriscar um pouco a mais. Se a mão for hard, esqueça: seja conservador até o fim da rodada!
Quais são as ações disponíveis no blackjack?
As ações disponíveis no blackjack são Hit (pedir a terceira carta), Stand (manter a mão inicial), Double Down (dobrar a aposta), Split (Dividir) e Surrender (desistir).
Quando você aprende como jogar blackjack, passa a diferenciar uma decisão boa de uma ruim durante a jogatina. A seguir, vamos deixar as coisas ainda mais claras!
Hit (Pedir carta)
Logo após receber as duas primeiras cartas, você pode solicitar o Hit, recebendo uma terceira carta. Esse tipo de decisão vale a pena quando recebemos uma mão soft — a soma dos pontos não ultrapassa 12, por exemplo.
Geralmente, o Hit vale a pena sempre que temos mãos baixas (até 12 pontos, por exemplo), e a Banca está à frente da nossa pontuação. Vale lembrar que, pelas regras do blackjack, o Crupiê sempre para aos 17 pontos.
Stand (Manter a mão)
Se você monta uma mão hard, com 17 ou mais pontos, o Stand é a melhor escolha. Como não há nenhum seguro, apenas o Ás pode melhorar a sua pontuação — outros pontos podem até contribuir, mas não valem o risco.
Opte por manter a mão se a soma dos seus pontos está entre 17 e 20. Ou quando o Dealer tem entre 2 e 6 pontos — ele pode seguir com o Hit até os 16 pontos, aumentando as chances de bust, dando a vitória a você.
Double Down (Dobrar a aposta)
O Double Down no blackjack dobra o valor da aposta e dá mais uma única carta. A partir disso, você não tem a possibilidade de pedir carta numa eventual terceira rodada. O mesmo não vale para a Banca.
Geralmente, a opção de dobrar a aposta no blackjack vale a pena nas seguintes situações:
- 11 pontos: cenário ideal para dobrar a aposta, porque estamos próximos dos 21;
- 10 pontos: bom, mas vale a pena quando a Banca tem entre 2 e 9 pontos;
- 9 pontos: depende muito da mão do Crupiê. Acima de 6 pontos, não vale a pena.
Com base na estratégia básica do blackjack, o Double Down é uma decisão fundamentada em probabilidade e gestão de risco. Aplicá-lo nos cenários corretos aumenta o retorno esperado e exige um nível de conhecimento maior.
Split (Dividir)
O Split (Dividir) é a jogada que permite transformar um par de cartas iguais, como 8 - 8 ou A - A, em duas mãos separadas, cada uma com uma nova carta. Isso também dobra o valor da aposta. Se antes era R$50 por mão, o Split exige mais R$50 do saldo.
A estratégia do blackjack com Split se resume a ativar essa ação apenas com 8 - 8 ou A - A. Nas demais situações, já dá para considerar uma mão hard, tendo chances altas de perda ao fim da rodada.
Surrender (Desistir)
O Surrender (Desistir) é a opção de abandonar a mão antes de jogá-la, recuperando metade da sua aposta inicial e perdendo a outra metade. Então, se apostamos R$50 na rodada e acionamos o Surrender, temos R$25 de volta e o restante é red.
Essa opção não está disponível em toda sala de jogos de cassino online, dependendo sempre da mesa. Geralmente, essa opção vale a pena contra mãos altas da Banca, como 16 contra 9, 10 ou Ás ou 15 contra 10 do Crupiê.
Quanto paga o blackjack online?
O blackjack online paga 2.5x com uma mão de blackjack natural. Se fizer apostas paralelas, os prêmios aumentam bastante. A seguir, você confere uma tabela que preparamos com todos os prêmios:
|Tipo de Aposta Paralela
|Resultado
|Prêmios
Blackjack
Blackjack natural
2.5x
Blackjack
Mão Vencedora
2x
Blackjack
Seguro
0.5x
Blackjack
Cash Out
0.4x a 1.77x
Par Perfeito
Par Perfeito
26x
Par Perfeito
Par Colorido
13x
Par Perfeito
Par Encarnado
7x
21+3
Suited Trips
101x
21+3
Straight Flush
41x
21+3
Three of a Kind (Trinca)
31x
21+3
Straight
10x
21+3
Flush
6x
Hot 3
7-7-7
101x
Hot 3
21 puro
21x
Hot 3
21 sujo
5x
Hot 3
Total 20
3x
Hot 3
Total 19
2x
Bust It
Eliminação com 8 cartas ou mais
251x
Bust It
Eliminação com 7 cartas
101x
Bust It
Eliminação com 6 cartas
51x
Bust It
Eliminação com 5 cartas
10x
Bust It
Eliminação com 4 cartas
3x
Bust It
Eliminação com 3 cartas
2x
Quando dobrar a aposta (double down)?
Dobrar a aposta no blackjack vale a pena quando a mão da Banca é baixa. Se você tem 11 ou 10 pontos e o crupiê tem 2, 3, 4, 5 ou 6 na carta pública, o DD vale a pena. Nas demais situações, tudo depende.
Quando dividir as cartas (split)?
Se a carta da Banca for entre 2 e 6, e a sua mão tiver pares de Ás, 9, 8 ou 7, vale a pena dividir as cartas. Além disso, recomenda-se nunca dividir pares de Valete (J), Rei (K) e Dama (Q), e de 5.
Quando pedir carta ou parar (hit ou stand)?
Com uma mão hard, você mantém (Stand) a maioria das vezes, especialmente quando a carta pública da Banca fica entre 2 e 6, e você soma entre 13 e 17 pontos. Quando o Dealer mostra 7 ou mais, pedir vale a pena.
Vale a pena contar cartas no blackjack online?
Não dá para contar cartas no blackjack online, porque a contagem não funciona. Os jogos com RNG geram combinações aleatórias, enquanto a versão ao vivo embaralha as cartas o tempo inteiro. Apesar disso, o RTP segue entre os mais elevados das plataformas.
Quais são os tipos de blackjack?
Os tipos de blackjack incluem a versão clássica, blackjack europeu, blackjack ao vivo, multihand e switch. Se você aprende como jogar blackjack, já pode apostar em qualquer uma das versões, visto que elas são essencialmente as mesmas.
Blackjack clássico
O blackjack clássico utiliza 8 baralhos na maioria das vezes e está presente nos melhores cassinos online regulamentados do Brasil, com versões em vídeo e ao vivo. Nele, temos a dinâmica padrão: somar 21 pontos ou o mais perto possível.
Blackjack europeu
O blackjack europeu começa com uma única carta para a Banca e não há a segunda carta fechada. Esse detalhe aumenta as chances de dobrar a aposta e fazer splits, porque a segunda carta da banca só é revelada depois.
Blackjack ao vivo
O blackjack ao vivo é idêntico ao clássico, mas possui algumas variações a depender da sala, como as opções de apostas multihand e switch. Neste tipo de aposta, entramos em uma mesa e encontramos outros jogadores em um ambiente que simula o cassino físico.
Blackjack multihand
A opção multihand aceita entre 2 e 5 apostas ao mesmo tempo em uma única rodada. Então, você aposta com várias mãos contra a Banca, seguindo as regras do blackjack clássico.
Blackjack Switch
As apostas em blackjack switch contam com duas mãos ao mesmo tempo e a segunda carta pode ser trocada entre elas. Embora mais estratégico, o blackjack paga 1.5x em vez de 2.5x com blackjack natural.
Qual é a diferença entre blackjack online e ao vivo?
As apostas em blackjack são feitas em versões em vídeo e nas mesas de cassino ao vivo. Ambas têm as mesmas regras, mas a experiência muda bastante de uma versão para a outra.
Nos jogos em vídeo, as partidas são rápidas e não há prazos para as nossas decisões. Além disso, há apostas na versão de demonstração e valores mínimos mais baixos, sendo a opção mais recomendada para quem começa.
Já as mesas de blackjack no cassino ao vivo contam com dinâmicas em tempo real. Assim, apostamos ao lado de outros jogadores contra a Banca, representada por um crupiê brasileiro na maioria das vezes.
|Critério
|Blackjack Online (RNG)
|Blackjack Ao Vivo
Dealer
Não
Sim (e brasileiro)
Velocidade
Rápido
Rodadas mais demoradas
Modo demo
Sim
Não
Interação
Não
Sim
Ideal para
Novatos
Intermediários e veteranos
"O valor de aposta mínima no blackjack online costuma ser de R$0,20, enquanto as salas ao vivo têm aposta mínima de R$25 na maioria das vezes."
O que são as apostas paralelas no blackjack?
As apostas paralelas são feitas à parte da contagem de cartas do blackjack. Nelas, você concorre a prêmios maiores do que o normal e deve prever certos resultados, como Par Perfeito ou até as combinações de pôquer.
Elas são independentes em relação às apostas de blackjack. Então, pode acontecer de você perder para a Banca, mas ao mesmo tempo vencer as apostas paralelas. Abaixo, trazemos todos os detalhes de como funcionam!
21+3
Para quem curte pôquer online, a aposta lateral 21+3 no blackjack é uma opção interessante. Nessa modalidade, o objetivo não é apenas atingir 21, mas sim formar combinações com suas duas cartas + a carta do dealer, seguindo o ranking do pôquer.
Ao todo, existem cinco combinações possíveis:
- Suited Trips: três cartas idênticas e do mesmo naipe (ex: três Reis de Copas);
- Straight Flush: sequência numérica do mesmo naipe (ex: 9, 10 e Valete de Ouros);
- Three of a Kind (Trinca): três cartas do mesmo valor, com naipes diferentes;
- Straight: sequência numérica com naipes distintos (ex: 4, 5 e 6);
- Flush: três cartas do mesmo naipe, sem sequência.
Os pagamentos variam conforme a dificuldade: quanto mais rara a combinação, maior o prêmio. O maior destaque vai para o Suited Trips, que oferece os maiores ganhos.
Perfect Pairs
Entre as apostas extras do blackjack, está o Par Perfeito (Perfect Pairs). Nessa opção, você ganha ao receber duas cartas iniciais iguais, como duas Damas, dois Reis ou dois Áses.
Existem três variações possíveis:
- Par Perfeito: cartas idênticas e do mesmo naipe, como dois Áses de Espadas;
- Par Colorido: cartas iguais com naipes diferentes, mas da mesma cor, com 5 de Copas e 5 de Ouros;
- Par Misto: cartas iguais com cores e naipes diferentes.
Do ponto de vista estratégico, essa aposta é considerada de alto risco e maior volatilidade, pois depende exclusivamente da combinação inicial das cartas.
Embora ofereça pagamentos atrativos, a frequência de acerto é menor, sendo mais indicada para uso ocasional dentro de uma gestão de banca controlada.
Hot 3
Há apostas paralelas que permitem prever o resultado das cartas iniciais. Nesse formato, você analisa suas duas primeiras cartas + a carta aberta do dealer para tentar antecipar a combinação formada.
Ao todo, existem cinco possibilidades, com pagamentos proporcionais ao risco:
- 7-7-7: três cartas de valor 7, como 7 de Ouros, Copas e Espadas;
- Blackjack Perfeito: 21 pontos com cartas do mesmo naipe;
- Blackjack: 21 pontos com naipes diferentes;
- Total de 20 pontos;
- Total de 19 pontos.
Os prêmios são semelhantes aos do 21+3, mas a dinâmica é mais simples: não exige conhecimento de combinações de pôquer, focando apenas na soma das três cartas.
Bust It
A aposta Bust It oferece pagamentos elevados ao prever com quantas cartas a Banca estoura os 21 pontos. Em vez de apostar no resultado final, você indica a quantidade de cartas usadas no estouro.
As opções são:
- Estouro com 3 cartas;
- Estouro com 4 cartas;
- Estouro com 5 cartas;
- Estouro com 6 cartas;
- Estouro com 7 cartas;
- Estouro com 8 cartas ou mais.
Na prática, o dealer compra cartas até atingir pelo menos 17 ou estourar. Se o estouro acontecer com 8 cartas ou mais, o pagamento pode chegar a 250x a aposta.
Onde jogar blackjack online no Brasil?
As melhores plataformas para jogar blackjack online em 21 de abril de 2026 são KTO, Superbet, Stake, Novibet e Brazino777. Os sites estão regulamentados, pagam na hora e contam com apostas em blackjack online e ao vivo.
Agora que você sabe como jogar blackjack, confira o que cada cassino online proporciona de diferente a seguir!
1. KTO: Blackjack online com cashback em toda rodada
A KTO tem cashback de 0,10% em qualquer aposta de blackjack, seja na versão online (contra a máquina) ou ao vivo. O valor volta como dinheiro real: então, fica a nosso critério juntar, sacar ou usar o valor para apostar mais uma vez.
As apostas em blackjack na KTO são excelentes para quem quiser começar. Isso porque os valores mínimos de aposta por rodada são a partir de R$0,50 nos jogos em vídeo e R$5 nas salas ao vivo. Outras plataformas podem exigir valores maiores!
2. Superbet: Blackjack ao vivo para high rollers
A Superbet tem uma longa lista de vantagens, com torneios que distribuem R$100.000 em prêmios e é um cassino com cashback nas perdas líquidas sem rollover até R$10.000 aos fins de semana. Contudo, as vantagens são destinadas aos jogadores high rollers.
Não à toa, o valor de aposta mínima nas salas ao vivo fica entre R$25 e R$50 por rodada. Recomendamos esse cassino com blackjack se o dinheiro que estiver sobrando para jogar for alto!
3. Stake: Blackjack grátis nos jogos em vídeo
A Stake tem salas ao vivo com rodadas a partir de R$5, versão multihand e até a Lightning Blackjack. Nesta última, o blackjack natural pode ter uma vitória aumentada de até 50x a aposta. Existem também versões em vídeo da Bgaming, com modo de demonstração.
Vale citar ainda o programa de fidelidade da Stake, no qual apostamos, ganhamos experiência e desbloqueamos novos benefícios. Se você quiser apostar de tudo um pouco apesar da banca baixa, a Stake vale a pena!
4. Novibet: Cassino com torneio toda semana
O cassino Novibet conta com torneio toda semana em provedores parceiros, especialmente nas salas ao vivo da Playtech. Nessa competição, basta apostar e metade do valor apostado contribui para a pontuação, que distribui R$60.000 em fichas douradas.
As salas All Bets Novibet e Blackjack Brasileiro aceitam rodadas a partir de R$2,50. As demais salas têm apostas mínimas de R$250 ou mais. Por isso, indicamos a Novibet para apostar com uma banca mais elevada.
5. Brazino777: Pagamento ilimitado via Pix
Se a ideia for apostar e sacar sempre sem dificuldade, a Brazino777 vale a pena. Esse cassino paga em 2 minutos e nós conseguimos apostar em versões em vídeo e nas salas ao vivo, com rodadas a partir de R$2,50 e R$5 respectivamente.
Como antecipamos, as apostas no Brazino777 valem a pena, desde que você priorize depositar, apostar e sacar os prêmios rapidamente. Fora isso, não há outros destaques: sem torneios, fichas douradas e outros bônus.
Perguntas frequentes sobre blackjack
Tem alguma dúvida sobre como jogar blackjack pela primeira vez? Se sim, confira as respostas para as perguntas mais frequentes abaixo!
Qual a diferença entre blackjack e 21?
Blackjack e 21 são o mesmo jogo: o objetivo é somar 21 pontos ou chegar mais perto que a banca. O termo "blackjack" destaca a combinação Ás + carta de valor 10 nas duas primeiras cartas.
Quanto paga um blackjack natural?
O blackjack natural paga 2.5x a aposta inicial quando as duas primeiras cartas somam 21 pontos, com Ás + Valete, Dama ou Rei. Em caso de empate com a banca, a aposta é anulada (push).
Posso jogar blackjack de graça?
Sim, é possível jogar blackjack de graça em versões demo dos cassinos online. Esses modos permitem aprender regras, testar estratégias e entender o jogo sem arriscar dinheiro real, sendo ideais para iniciantes.
Qual a vantagem da casa no blackjack?
A vantagem da casa no blackjack é baixa comparada a outros jogos, especialmente com estratégia básica. Ainda assim, regras da mesa, apostas paralelas e decisões erradas aumentam essa margem, favorecendo o cassino no longo prazo.
O blackjack ao vivo é diferente do online?
O blackjack ao vivo e online têm as mesmas regras, mas diferem na experiência. O online usa RNG e é mais rápido; o ao vivo tem dealer real, interação e ritmo mais lento, simulando um cassino físico.
O que é double down no blackjack?
Double Down é a ação de dobrar a aposta inicial e receber apenas mais uma carta. Após isso, o jogador não pode pedir novas cartas, sendo uma jogada estratégica baseada em probabilidade e vantagem momentânea.
O que é mão soft e mão hard no blackjack?
Mão soft contém Ás contado como 11, permitindo flexibilidade sem estourar facilmente. Mão hard não tem essa vantagem, pois o Ás vale 1 ou não existe, aumentando o risco de ultrapassar 21 pontos.
Qual o blackjack com maior RTP?
O blackjack com maior RTP é geralmente o clássico, especialmente quando jogado com estratégia básica. Versões com menos baralhos e regras favoráveis ao jogador também aumentam o retorno teórico a longo prazo.
O blackjack online é justo?
Sim, o blackjack online é justo quando oferecido por cassinos regulamentados. Os jogos usam RNG auditado ou dealers reais, garantindo resultados aleatórios e transparentes, desde que a plataforma tenha licença válida.
Quantos baralhos são usados no blackjack online?
O número de baralhos no blackjack online varia, mas geralmente são usados até 8 baralhos no modo clássico. Já no ao vivo, o embaralhamento frequente impede a contagem de cartas e mantém a aleatoriedade.
O que acontece em caso de empate no blackjack?
Em caso de empate no blackjack, ocorre o "push": o jogador recebe de volta o valor apostado sem lucro ou prejuízo. Isso acontece quando o jogador e a banca têm a mesma pontuação final válida.
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