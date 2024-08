Casas de apostas com apostas grátis atraem a atenção de jogadores brasileiros







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Já pensou em começar a fazer palpites em uma operadora e receber uma aposta sem custos? É isto que as melhores casas de apostas com apostas grátis podem oferecer. Isto porque possuem ofertas, como um bônus de boas-vindas, que concedem apostas gratuitas. Por exemplo:

Betano - os recursos mais procurados do mercado;

KTO - operadora com pagamentos facilitados;

Betfair - bolsa de apostas Exchange;

Sportingbet - várias ofertas para esportes;

Esportes da Sorte - vasto catálogo de esportes ativos;

Sendo assim, iremos te explicar em detalhes neste guia como este recurso funciona e como pode obter. Além disso, descubra como escolher a melhor operadora para você.

Bônus sem depósito: sites com bônus grátis

O mercado de apostas cresce a cada dia, principalmente no Brasil, onde a regulamentação das apostas online está sendo finalizada. Sendo assim, as operadoras buscam disponibilizar diferentes recursos para atrair seus usuários, oferecendo recursos únicos.

Dentre estes recursos, existe a promoção de aposta grátis. Dito de forma simples, se trata de um valor em bônus na forma de uma aposta no catálogo da operadora. Mas esta é apenas uma das promoções possíveis.

Esta lista de operadoras foi formulada com base na opinião da nossa equipe editorial. Isto com base em diferentes critérios de análises, além da própria disponibilidade de recurso promocional. Você pode acessar o site de cada uma, para conhecer mais detalhes de suas ofertas.

Ao longo desta revisão, iremos focar nas plataformas que oferecem a aposta grátis como bônus. E isto seja como oferta de boas-vindas ou promoções sazonais. Sendo assim, confira a seguir as melhores casas de apostas com apostas grátis e descubra como escolher sua operadora.

Apostar na Betano >>

Casas de apostas com apostas grátis: conheça seus bônus

Dentre as maiores operadoras do mercado, existem algumas plataformas que oferecem a promoção de apostas grátis. No entanto, além de ter oferta, é preciso analisar outros aspectos da plataforma, antes de se cadastrar. Mas não se preocupe, nossa equipe já fez esta análise para você.

Avaliamos várias plataformas para propor algumas indicações. Entretanto, além de oferecer o recurso, buscamos indicar operadoras confiáveis. Afinal, talvez você irá fazer outras apostas após usar o bônus, sendo assim, é preciso ter segurança. Logo, confira as casas a seguir.

A Betano conta com um amplo mercado de apostas esportivas | Crédito: Reprodução / Betano

Betano

A Betano é uma das plataformas com maior expressão no mercado internacional de apostas online. Sua reputação no Brasil é sólida, como visto em parcerias com grandes clubes e torneios esportivos, como o futebol.

Isto porque, além de ter credibilidade no mercado, a operadora oferece os recursos mais populares entre os apostadores. Estamos falando, por exemplo, de um app de apostas, bem como transmissão ao vivo, bet builder, entre outras funcionalidades.

Também merece destaque a variedade de ofertas promocionais da plataforma. Afinal, dentre os seus bônus sazonais, encontramos promoções de aposta bônus. Por exemplo, enquanto escrevemos este guia, a operadora está ofertando apostas grátis na Premier League.

Além disso, localizamos promoções de palpites bônus para o campeonato Brasileirão. Sendo assim, para conhecer todos os detalhes de como resgatar e usar estas ofertas, basta consultar a seção de promoções da casa. E não de abrir sua conta usando o código promocional Betano.

Apostar na Betano >>

A KTO Brasil traz odds competitivas para eventos esportivos | Crédito: Reprodução / KTO

KTO

Os apostadores da KTO conseguem fazer depósitos e saques rápidos via Pix e carteiras digitais. Ademais, tem acesso a ferramentas como cashout e recursos como cashback permanente em sua conta. Também contam com um suporte humanizado em um app de apostas nativo para baixar.

Desta forma, podem resgatar um bônus de novo usuário, como o registro a partir do uso do código do cupom KTO, na forma de uma aposta grátis de até R$200. Sua dinâmica de funcionamento é similar às ofertas anteriores. Ou seja, após abrir sua conta, é preciso fazer um depósito no valor mínimo exigido pela promoção.

Logo, se seu primeiro palpite após o depósito ser creditado for considerado encerrado, você recebe uma aposta bônus no mesmo valor. Isto até a quantia máxima de R$200. Este recurso ficará ativo em sua conta durante o período estipulado pelos Termos e Condições da promoção.

O recurso pode ser usado em todo o livro de esportes da operadora. Ademais, informamos que, para poder sacar os retornos da aposta bônus, é preciso cumprir o requisito de rollover da oferta. Estes detalhes podem ser consultados na plataforma oficial da KTO.

Apostar na KTO >>

Encontre na Betfair Brasil uma bolsa de apostas Exchange para os jogadores | Crédito: Reprodução / Betfair

Betfair

A Betfair oferece todos os recursos principais do mercado para apostar. Por exemplo, um aplicativo de apostas disponível para download, assim como o serviço de transmissão ao vivo. Ademais, é uma empresa devidamente licenciada e com anos de presença no cenário internacional.

Além disso, é uma das operadoras com a maior oferta de aposta grátis no momento. Isto porque é possível obter até R$600 em apostas bônus no catálogo de esportes da operadora ao usar o código promocional Betfair. Esta é uma das ofertas para novos usuários da plataforma.

Para reivindicar, é preciso se cadastrar utilizando um código promocional que está descrito no site oficial da operadora. Depois, pode fazer um depósito como preferir, para se tornar um apostador ativo. Feito isto, você pode obter uma aposta grátis em todos os 40 dias após o cadastro.

Funciona assim: se a sua primeira aposta do dia, durante o período da promoção for considerada encerrada, você recebe o bônus. Ou seja, uma aposta grátis de até R$15. Fique a conhecer todos os Termos e Condições da oferta no site oficial da Betfair.

Apostar na Betfair >>

A Sportingbet Brasil traz bônus generosos para apostas esportivas | Crédito: Reprodução / Sportingbet

Sportingbet

Com um dos maiores catálogos de esportes do mercado, a Sportingbet possui seu espaço entre as principais plataformas. A operadora oferece depósito mínimo de valor baixo e também um app de apostas e métodos de pagamento modernos.

E entre suas ofertas promocionais, oferece um bônus de aposta grátis de até R$100 para apostar no futebol. Isto também como parte do seu bônus de boas-vindas de apostas esportivas da plataforma. Logo, é uma promoção exclusiva para novos clientes, que podem se cadastar usando o código promocional Sportingbet.

Para reivindicar, é preciso se cadastrar e fazer um depósito de no mínimo R$5 ou no máximo R$100. Durante o período estabelecido pelo regulamento, você recebe uma aposta grátis no primeiro palpite que for considerado encerrado.

Isto na quantia de 100% do valor apostado, até R$100. Esta aposta bônus pode ser usada para fazer palpites em todo o catálogo de futebol da operadora. Logo, você pode conhecer todos os Termos e Condições da promoção no site da Sportingbet, assim como outras ofertas.

Apostar na Sportingbet >>

A Esportes da Sorte traz promoções e ofertas regulares para apostas em esportes | Crédito: Reprodução / Esportes da Sorte

Esportes da Sorte

A plataforma Esportes da Sorte detém credibilidade firmada no mercado de apostas. Afinal, é uma das operadoras com mais patrocínios a clubes esportivos do Brasileirão. Também conta com um app nativo para download, mercados especiais e um vasto catálogo de modalidades.

Em nossa busca, notamos que é a plataforma com mais variedade em ofertas de apostas grátis. Isto porque possui diferentes promoções sazonais de palpites bônus para campeonatos de futebol. Ambos podem ser consultados na íntegra na seção de promoções do seu site oficial.

Para exemplificar uma das ofertas, mencionamos a promoção de freebet para o campeonato do Brasileirão. Para resgatar a aposta grátis, é preciso fazer um palpite de no mínimo R$10, nas odds mínimas dos T&Cs.

Caso esta aposta seja considerada encerrada, o cliente recebe um palpite de bônus com o mesmo valor. Então pode usar o recurso para apostar nos torneios listados pelo regulamento. Para saber mais detalhes, você pode entrar na plataforma e tirar suas dúvidas com o suporte. O novo usuário pode se cadastrar na casa de apostas usando o promo code Esportes da Sorte.

Apostar na Esportes da Sorte >>

O que são e como funcionam as apostas grátis

Ao conhecer as melhores casas de apostas com apostas grátis, você pode entender um pouco de como funciona este bônus. No entanto, pretendemos tirar quaisquer dúvidas, ao explicar o que são e como é a dinâmica das apostas bônus.

Desta forma, você conseguirá escolher a plataforma que melhor lhe atende, pois entenderá a promoção em detalhes. É por isso que te mostraremos abaixo as principais vantagens de utilizar este recurso, além de dicas essenciais. Assim, poderá usar a aposta bônus sem hesitações.

Além disso, veja o nosso guia sobre apostas grátis e encontre mais plataforma com freebets para você.

O que é uma aposta grátis?

É um recurso promocional oferecido por algumas plataformas do mercado, na forma de bônus de boas-vindas ou promoção sazonal. Como o nome sugere, é uma aposta em que o cliente não precisará pagar para colocar o palpite.

Isto, no entanto, varia na forma que você obtém o bônus. Normalmente, você consegue a aposta bônus quando o seu primeiro palpite na operadora é considerado encerrado. Assim, pode resgatar o bônus equivalente ao valor que foi apostado.

No caso, só é preciso se cadastrar na operadora e realizar seu primeiro depósito. Assim, será um apostador ativo, e poderá fazer a primeira aposta na operadora. No caso, ao reivindicar esta promoção, o palpite estará assegurado. Afinal, mesmo se for encerrado, você receberá o valor como uma aposta bônus.

Como funcionam as apostas gratuitas?

As apostas gratuitas geralmente funcionam como um bônus de boas-vindas. Ou seja, uma oferta exclusiva para novos usuários, aplicado ao primeiro palpite feito na operadora. Sendo assim, como requisitos principais, é preciso se cadastrar e fazer um primeiro depósito.

Assim, se tornará um apostador ativo e poderá reivindicar a oferta de aposta bônus. No caso, o recurso funciona como uma espécie de seguro para seu primeiro palpite. Isto porque caso o primeiro palpite seja considerado encerrado, aí você recebe a aposta grátis.

Logo, se o evento apostado de fato acontecer, você recebe seu retorno normalmente. Mas se for encerrado, receberá o valor apostado de volta, mas na forma de uma aposta bônus. Esta pode ser aplicada no catálogo de esportes ou em uma modalidade específica.

Benefícios das freebets para os jogadores

Resgatar uma oferta de aposta bônus pode otimizar a experiência de colocar seu palpite. Isto porque adicionam algumas possibilidades, que podem ser encaradas como um benefício. Listamos a seguir determinados aspectos que nossa equipe editorial julga válido:

Esta oferta te permite colocar uma aposta sem precisar usar saldo real, a depender da forma que foi obtida;

É possível usar a freebet para testar novos mercados de apostas , que você não está acostumado;

, que você não está acostumado; O recurso também é útil para testar novas operadoras que oferecem este recurso, assim, poderá apostar sem gastar tanto;

Normalmente, este recurso é concedido quando o palpite é encerrado, logo, de alguma forma te permite apostar sem riscos;

Também é possível obter apostas grátis em programas de fidelidade, que ainda oferecem uma chance de retorno real.

Critérios de rollover nas apostas grátis

Para poder sacar os retornos decorrentes da aposta grátis, é preciso cumprir um requisito de rollover. Ou seja, o cliente precisa apostar um certo número de vezes o valor do bônus somado ao valor do retorno.

Vamos imaginar um exemplo, supondo que uma promoção tenha um rollover de 30 vezes. Neste caso hipotético, o cliente recebeu uma aposta bônus de R$10. Logo, precisará apostar este valor no total do requisito, e aí poderá sacar os retornos.

Cada oferta promocional possui um rollover diferente. Por isso, é importante que você leia com atenção os Termos e Condições do bônus que pretende resgatar.

Apostar agora >>

Dicas para usar apostas grátis

Se você pretende resgatar uma oferta de aposta bônus, listamos abaixo algumas dicas que podem ser úteis. Entretanto, lembre-se que não é possível garantir retornos em apostas online. Sendo assim, é preciso cautela e atenção ao resgatar ofertas e colocar seus palpites:

Leia todo o regulamento da promoção em detalhes, pois conheço seus Termos e Condições, você não será surpreendido;

Aposta em mercados que você já conhece, pois poderá colocar um palpite mais sólido, com base em sua experiência;

Use a aposta bônus para traçar alguma estratégia, com base nas competições e eventos em destaque no momento;

Tenha em mente o jogo responsável, e utilize seus recursos reais e promocionais de forma consciente;

Considere apostar em mercados menos populares, mas que você domine o funcionamento, pois podem ter odds maiores.

Como escolher a melhor casa de apostas com apostas grátis

Mencionamos acima que é preciso ter calma antes de optar por uma plataforma. Afinal, a melhor casa de apostas é aquela que atende todas as suas demandas, e que as ofertas lhe convém. Dito isto, quem não quer usar os serviços de um site com a certeza de que está seguro?

É por isso que existem outros aspectos, além da própria promoção, que é preciso analisar com atenção, antes de se cadastrar. Logo, listamos abaixo alguns critérios que você pode analisar em uma operadora, e assim escolher a melhor opção.

Licença e segurança

Antes mesmo de ver se a operadora tem um bônus de aposta grátis, verificamos se a empresa é confiável. Afinal, para se cadastrar na plataforma, é preciso informar dados pessoais básicos, assim como informações bancárias para receber. Logo, é essencial que a plataforma seja segura.

Isto pode ser analisado de diferentes formas. O principal aspecto a se verificar é a licença de funcionamento da operadora. Para poder oferecer serviços de apostas online, toda empresa precisa de uma licença, emitida por uma autoridade reguladora.

Entre as autoridades mais reconhecidas no mercado, podemos citar Curaçao, Malta e Gibraltar. Você pode conferir este dado no rodapé da página, e verificar a validade da licença pelo número. Além da licença, também é pertinente conhecer as credenciais de segurança do site.

Por exemplo, conferir se o selo SSL/Https de criptografia está ativo na plataforma. Isto pode ser visto no cadeado ao lado do link do site. Este é um dos indicadores que os dados e processos de pagamentos da operadora estão protegidos.

Diversidade de mercados e análise das odds

Um segundo aspecto a ser revisado é a diversidade de palpites possíveis na operadora. Ou seja, explorar a diversidade de mercados de apostas esportivas da plataforma. Afinal, do que vale ter a aposta bônus, se não vai ter muitas possibilidades para usar, não é mesmo?

Logo, você pode acessar a seção dos esportes e verificar nos eventos ativos a variedade dos mercados disponíveis. Outro ponto importante, que está ligado aos mercados, são as odds dos palpites. Ou seja, se as cotações estão conforme a média do mercado.

Afinal, as odds determinam dois aspectos importantes nas apostas. Primeiro porque seu número representa o multiplicador dos retornos potenciais e segundo, a probabilidade dos eventos acontecerem. Sendo assim, vale comparar as odds entre as operadoras.

Recursos e ferramentas para fazer apostas

Uma vez que você verificou a segurança e a confiança da operadora, é hora de analisar a diversidade de seus recursos. Isto porque, se você for continuar apostando na plataforma, terá diferentes ferramentas para colocar seus palpites à sua disposição. Você pode observar estes pontos:

App de apostas: observe se a operadora possui um aplicativo de apostas para download, e assim apostar no celular com praticidade;

Streaming ao vivo: assistir à transmissão dos eventos é essencial para fazer apostas ao vivo; por isso, é um recurso muito procurado;

Cash out: esta ferramenta te permite retirar um palpite antes que um evento ao vivo acabe, e assim recuperar o valor apostado;

Ferramentas de jogo responsável: as operadoras confiáveis oferecem recursos para incentivar a responsabilidade entre os jogadores;

Estes são apenas alguns exemplos de ferramentas que você pode procurar nas operadoras. Ainda merece atenção a quantidade de métodos de pagamento, bem como seus limites mínimos de transações. Desta forma, poderá decidir se a operadora atende todas as suas necessidades.

Apostar agora >>

Conclusão: melhores casas de apostas com bônus grátis

Ao fim deste guia, você conheceu as melhores casas de apostas com apostas grátis e como este bônus funciona. Vimos que o recurso pode ser útil para começar apostar, visto que a maioria das ofertas são de boas-vindas. Afinal, sua primeira aposta na plataforma será coberta pela oferta.

Logo, concluímos que as ofertas de apostas bônus são uma opção viável para apostar em 2024. No entanto, é preciso analisar com atenção a procedência da operadora que você irá colocar seus palpites. Logo, é pertinente verificar, antes de tudo, a confiança e a segurança da plataforma.

Além disso, você pode observar as outras ofertas de bônus da casa, bem como a extensão de seu catálogo. Desta forma, terá uma ideia dos esportes que poderá usar a aposta grátis, bem como outros bônus possíveis.

Perguntas frequentes sobre as casas com apostas grátis

Confira algumas questões recorrentes sobre as plataformas com apostas grátis e tire suas dúvidas.

O que são casas com apostas grátis?

São plataformas de apostas online que oferecem ofertas promocionais de apostas bônus. Ou seja, você recebe um palpite em um determinado valor, para apostar nos esportes da operadora, sem gastar nada. Este recurso pode ser recebido de diferentes formas, conforme seu T&Cs específicos.

Como funcionam as casas com apostas grátis?

Normalmente, a oferta de apostas grátis é concedida como um bônus de boas-vindas. Ou seja, é preciso ser novo usuário, para se cadastrar e fazer o depósito no valor mínimo requisitado. Ademais, também é comum que o recurso seja concedido após você fazer a primeira aposta.

É seguro apostar em casas com apostas grátis?

As melhores casas de apostas com apostas grátis atuam conforme todos os requisitos da lei. Ou seja, possuem uma licença de funcionamento ativa e utilizam as últimas tecnologias do mercado para proteger seus clientes. Sendo assim, a depender da operadora, é seguro apostar.

Como escolher a melhor plataforma com apostas grátis?

A melhor plataforma será aquela que mais lhe convém, ao oferecer seus serviços. No entanto, é importante verificar alguns aspectos da casa. Por exemplo, sua confiança, segurança e reputação do mercado, bem como as ofertas de bônus e a diversidade do catálogo.

Como encontrar as melhores casas de apostas com apostas grátis?

Após conferir a confiança da plataforma e a variedade das suas apostas, basta verificar se a operadora possui a oferta. Normalmente, as casas agrupam todas as suas promoções ativas em uma página específica. Logo, após acessar o site, poderá ver se existe uma oferta de aposta grátis.