Publicada em 14/03/2024 - 13:19

Revisamos neste guia todos os detalhes sobre os Betwarrior bônus. Isso porque, além de diferentes promoções periódicas, a plataforma oferece bônus de até R$300 para apostas em esporte e, também, bônus de até R$1.000 para jogar no cassino virtual. Sendo assim, veja como abrir sua conta para ativar as ofertas de boas-vindas.

Além disso, descubra as ferramentas e recursos de apostas oferecidas pela empresa. Conheça os seus amplos mercados para apostar em eventos esportivos nacionais e internacionais, bem como os populares jogos disponibilizados para os fãs de games online.

Por fim, se você busca por casas de apostas onde fazer suas bets com bônus de boas-vindas, conheça, então, como utilizar o código promocional Betano e o código bônus bet365.

O que posso obter com a Betwarrior bônus?

Um Betwarrior bônus pode oferecer diferentes tipos de recursos aos seus clientes. Dentre as possibilidades, podemos citar bônus de recarga, cashback, apostas extras e outros. Isto pode variar conforme o tipo da promoção e o público destinado. Vale lembrar que não é necessário informar um código promocional BetWarrior para ativar as ofertas de boas-vindas.

Logo abaixo, separamos algumas ofertas ativas no momento que escrevemos este guia. Comentaremos em detalhes cada uma, nas próximas seções. Acessando a seção de promoções da operadora, o cliente poderá visualizar todas as promoções disponíveis.

Produto Betwarrior Detalhes da oferta Bônus Betwarrior Esportes Bônus de 100% até R$300 Pegar bônus >> Cassino Bônus de 100% até R$1.000 Pegar bônus >> Rodadas aquáticas 15 giros de bônus em títulos selecionados Pegar bônus >>

Cada uma destas oferta listadas acima possuem Termos e Condições (T&Cs) únicos. É possível consultar na íntegra todo o regulamento para cada Betwarrior bônus em sua plataforma. Listamos as promoções apenas para informar. Cabe aos leitores escolher o que lhe convém.

Visite o site da BetWarrior para conhecer um amplo mercado de esportes e jogos | Crédito: Reprodução / BetWarrior

Betwarrior oferta de boas-vindas esportivas

Localizamos um Betwarrior bônus de boas-vindas de apostas esportivas para novos usuários da operadora. É um bônus de 100% no primeiro depósito, com no máximo R$300 de recursos. Este bônus pode ser utilizado para fazer apostas em esportes na operadora.

Betwarrior bônus: detalhes da oferta

Para estar apto e resgatar este Betwarrior bônus de cadastro, é preciso cumprir alguns requisitos da promoção. É por isso que separamos, logo a seguir, os principais termos e condições desta oferta promocional.

Esta Betwarrior bônus de cadastro é exclusivo para novos usuários da plataforma, maiores de idade;

O depósito mínimo para estar apto a este Betwarrior bônus de boas-vindas é de R$30;

O requisito de rollover desta oferta é de 5 vezes o valor do bônus somado ao depósito;

As odds mínimas para cumprir o requisito de apostas é de 1,70 ou maior;

Caso seja cumprido em aposta combinadas, cada um dos palpites selecionados deve ter odds mínimas de 1,70 ou superior.

Betwarrior oferta de boas-vindas para cassino

Para os que preferem fazer apostas no cassino online, a operadora também oferece uma oferta de boas-vindas. A oferta pode disponibilizar até 200% de bônus do valor da primeira recarga, sendo o bônus máximo R$1.000.

Betwarrior bônus: detalhes desta oferta

A promoção acima possui Termos e Condições (T&Cs) únicos, visto que o bônus se destina a apostas no cassino. Lembrando que se trata de uma oferta que somente novos usuários podem resgatar. Dito isto, veja os principais pontos do regulamento do bônus.

O valor do bônus corresponderá a 200% do primeiro depósito realizado após o cadastro;

O bônus é creditado após a confirmação da primeira recarga;

Os bônus e retornos são compensados apenas após concluir o requisito de apostas;

O requisito de rollover da promoção é de 25 vezes o valor da primeira recarga e do bônus desbloqueado;

Caso o cliente não cumpra o requisito, os bônus e os possíveis retornos serão retirados.

Betwarrior outras promoções

Além das ofertas de boas-vindas, a operadora possui outras promoções. Acessando seu site, é possível conferir a disponibilidade de algum cupom Betwarrior. Abaixo, separamos mais uma oferta disponível.

Giros Aquático: 15 giros de bônus

Ao participar dos giros aquáticos, que acontece toda sexta, o usuário poderá desbloquear um bônus. Se trata de 15 giros extras em alguns jogos selecionados pela operadora. Para ter o retorno dos giros bônus creditado, é preciso cumprir o requisito de apostas de 20x.

Betwarrior bônus: um passo a passo para desbloquear

Cada promoção possui uma forma única de resgate, que podem ser consultadas no site oficial da operadora. No entanto, as promoções de boas-vindas possuem requisitos em comum. Por exemplo, se registrar na operadora e fazer um primeiro depósito. Dito isto, veja o passo a passo abaixo.

Betwarrior cadastre-se: como se cadastrar com bônus

O cadastro na operadora pode ser feito por qualquer brasileiro que seja maior de idade. É necessário ter a disposição dados pessoais, verídicos e reais. Além disto, é importante conhecer os requisitos e T&Cs da promoção, para cumprir com atenção. Veja o passo a passo a seguir para se registrar:

1- Visite o site da operadora BetWarrior;

2- Clique no botão de login no canto superior direito, para ir em “Criar conta”;

3- Informe, então, os dados solicitados e faça verificação básica de contato;

4- Depois, conclua o cadastro, informado os dados pessoais necessários;

5- Após concluir o registro, faça o primeiro depósito na conta, no valor mínimo da promoção;

6- Por fim, aguarde o bônus se creditado.

Consulte, no site da empresa e em suas redes sociais, a disponibilidade de um Betwarrior código promocional. Este tipo de forma de resgatar uma promoção pode ser viável nas operadoras. No entanto, somente a própria casa de apostas pode emitir um Betwarrior cupom oficial.

A BetWarrior conta com diferentes recursos de apostas para seus clientes | Crédito: Parceiros Lance

Betwarrior apostas esportivas

Agora que você sabe algumas possibilidades de promoções e como resgatar, podemos conhecer os serviços e produtos da operadora. Primeiro, podemos avaliar a seção de apostas esportivas da operadora, e os recursos e ferramentas disponíveis.

Analisamos o sportsbook, ou seja, o catálogo de esportes da empresa, para passar uma noção geral aos leitores. Com base nisto, podemos informar que a empresa oferece diferentes opções de apostas esportivas. Isto também vale para os variedade de mercados de apostas ativa.

Veja, abaixo, os esportes mais populares na plataforma. Você pode ver o sportsbook na íntegra acessando o site, assim como um Betwarrior código bônus dedicado a esportes.

Futebol;

Basquete;

Tênis;

Fórmula 1;

Vôlei;

Futebol americano.

Betwarrior futebol

O Futebol merece uma seção específica. Isto porque é o esporte mais popular em nossa país, e, portanto, movimenta um grande mercado de apostas. A operadora cobre os principais torneios de futebol do Brasil e do mundo, como você pode visualizar a seguir:

Liga dos Campões da Europa;

Copa Sul-Americana;

Copa Libertadores;

Copa do Nordeste;

Campeonato Brasileirão;

Copa do Brasil.

Betwarrior apostas e streaming ao vivo

O serviço de streaming ao vivo é muito procurado pelos clientes que preferem apostar ao vivo. Isto é, enquanto os eventos esportivos estão acontecendo. Isto porque poderiam assistir ao jogo enquanto fazem as apostas, na mesma plataforma.

A operadora se destaca por oferecer o recurso de transmissão ao vivo. Ou seja, é possível assistir aos jogos de vários esportes na própria plataforma de apostas. A operadora busca cobrir as principais ligas e competições, conforme listamos abaixo:

La Liga - Espanha;

Ligue 1 - França;

Primera Liga - Portugal;

Superliga - Argentina;

Outras.

Este é apenas o caso do futebol, mas existem outros esportes como tênis e basquete. Confira a disponibilidade os detalhes desta ferramenta no site da Betwarrior. Assim como os requisitos para poder utilizar este recurso.

Betwarrior esportes virtuais e e-sports

Esta empresa também oferece a opção de apostas em esportes virtuais. Isto é, simulações gráficas de esportes populares, que estão disponíveis a todo momento para apostar. Os resultados são gerados por algoritmos de ponta, e, portanto, de forma aleatória, que o cliente pode palpitar.

Também possui mercados de apostas disponíveis nos e-sports, ou seja, jogos eletrônicos. Dentre as opções disponíveis, é possível apostar em campeonatos de CS2, Call of Duty, League of Legends e outros.

Betwarrior outras funcionalidades

Além das opções em apostas esportivas, a Betwarrior também possui um extenso catálogo de cassino. Isto sem contar com outras funcionalidades que podem ser encontradas no site da operadora. Abaixo, comentamos brevemente sobre os jogos da empresa.

Betwarrior cassino

O cassino da Betwarrior possui diferentes opções de jogos, com as opções mais populares do mercado. Além disto, como vimos, possui uma oferta de boas-vindas exclusiva para os jogos. Abaixo, mencionamos os slots mais procuradas na plataforma.

Doom Lord;

Gravity Bonanza;

Big Ban Boom;

MoMoMolaah;

Savannah King.

Betwarrior cassino ao vivo

Além dos jogos mais populares da cena, a Betwarrior também possui opções em cassino ao vivo. Isto é, jogos onde acontece a interação real entre os jogadores da rodada. São diferentes tipos de live shows, versões live e jogos ao vivo. A seguir, separamos algumas possibilidades.

Craps;

Lightning Roullete;

Monopoly Live;

Crazy Time;

Mega Wheel.

Faça suas apostas usando o BetWarrior apk para Android | Crédito: Parceiros Lance

Betwarrior app

A Betwarrior disponibiliza um aplicativo nativo para ser baixado em celulares Android. O cliente da empresa pode ter acesso a todos os seus serviços e produtos, utilizando o celular ou tablet. O aplicativo pode ser baixado diretamente do site oficial da operadora.

O app possui uma interface intuitiva, desenvolvida para entregar máximo desempenho em suas funções. Isto é, ser uma opção prática, rápida e eficiente para que os usuários possam apostar em dispositivos móveis.

No Brasil, o app só está disponível para aparelhos com sistema operacional Android. Uma solução possível para os usuários de iOS apostar no celular, é a versão móvel do site. Ou seja, acessar o site no navegador seguro do aparelho, como o Safari.

Sendo assim, seja qual for o sistema, é possível apostar no celular na Betwarrior. E não só apostar, como utilizar diferentes serviços. Por exemplo, utilizar um Betwarrior cupom, que pode ser disponibilizado.

Betwarrior atendimento ao cliente

Caso um cliente tenha dúvidas sobre o cupom Betwarrior, ou qualquer outra funcionalidade do site, pode entrar em contato. Para isto, a empresa disponibiliza alguns canais de atendimento que o cliente pode utilizar para resolver qualquer demanda.

Listamos os canais disponíveis abaixo. Você pode optar por utilizar o contato conforme a urgência de sua demanda.

E-mail;

Chat ao vivo.

O e-mail pode ser utilizado para fazer contatos que exigem mais informações e detalhes. Já o chat ao vivo é uma opção viável para questões mais urgentes.

Nossa análise da Betwarrior

Ao fim deste guia, revisamos diferentes aspectos das promoções da operadora e também dos serviços que oferece. Sendo assim, podemos formular conclusão sincera sobre seu funcionamento no Brasil.

Com base no que foi analisado, podemos indicar que a Betwarrior é uma opção viável para começar apostar. Além do oferecer bônus de boas-vindas, possui um catálogo diversificado tanto para esportes como cassino. Confira, abaixo, uma síntese de nossa análise.

Vantagens BetWarrior

Oferta de boas-vindas para esportes e casino;

Ferramentas de apostas avançadas;

Disponibilidade de app de apostas.

Desvantagens BetWarrior

O layout da seção de cassino pode ser confusa para alguns clientes;

O app não está disponível para iOS no Brasil.

Perguntas frequentes sobre Betwarrior bônus

Separamos, logo abaixo, algumas questões recorrentes sobre os bônus da Betwarrior. Confira se não é sua dúvida.

A Betwarrior é confiável?

Com base em sua licença de funcionamento e nos protocolos de segurança do site, podemos indicar que sim. Isto porque a licença é emitida por uma autoridade reguladora e também que os dados do site são protegidos. Dito isto, a Betwarrior é confiável.

A Betwarrior possui algum bônus de boas-vindas?

Sim. No momento que escrevemos esta revisão, a operadora possui duas ofertas de boas-vindas disponíveis. Tanto para apostas esportivas como para cassino. Ambas são na forma de bônus de depósito, com base na primeira recarga da conta.

Como conseguir o código promocional Betwarrior?

Um cupom de depósito Betwarrior pode ser localizado no site da operadora. Você pode consultar em sua plataforma oficial, e também nas redes sociais da empresa. Caso disponibilize um Betwarrior código promocional, irá informar em seus canais de divulgação.

Como colocar código promocional Betwarrior?

É comum que um código bônus Betwarrior possa ser utilizado no ato do cadastro ou até no momento do depósito. É preciso entrar em contato com a empresa para consultar a disponibilidade de uso de um Betwarrior código bônus.

Como funciona o bônus da Betwarrior?

O bônus é desbloqueado ao cumprir os Termos e Condições da oferta. Estes requisitos variam conforme cada tipo de bônus. Por exemplo, oferta de boas-vindas, cupom de depósito Betwarrior e outros. Ao cumprir os requisitos, o bônus será creditado na conta do cliente.