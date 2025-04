O bônus é de 50% do valor da aposta, com um teto de R$150 para apostas bem-sucedidas;

Para que a promoção seja aplicada, as odds do bilhete precisam ser de pelo menos 2,50, e as odds por seleção devem ser de 1,30;

As apostas devem ser feitas exclusivamente em jogos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana;

A recompensa deve ser utilizada em novas apostas, requerendo um rollover de 5x sobre o valor recebido;