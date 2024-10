A nova promoção da 1xBet é para os fãs da Copa Libertadores







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

A Copa Libertadores é a competição mais importante do continente Sul-Americano, e atrai a atenção não só dos amantes de futebol, mas também dos apostadores esportivos. Pensando nisso, a 1xBet está promovendo a seguinte oferta: coloque apostas nos seus jogos favoritos e ganhe apostas grátis.

Para participar da promoção é necessário ter uma conta na 1xBet Brasil. Se você ainda não se cadastrou na casa de apostas, então registre-se usando o código promocional 1xBet para receber bônus de boas-vindas.

Sobre a promoção

Para participar da promoção, é necessário apostar no mínimo R$11 em apostas simples com odds de no mínimo 1.50, ou apostas de acumulador incluindo duas ou mais seleções, cada uma com odds de no mínimo 1.40 ou superiores, em que pelo menos uma seleção deve ser colocada em um jogo da Copa Libertadores.

O valor da aposta grátis depende do valor apostado, seguindo a lógica a seguir:

Aposta de R$55 ou mais = aposta grátis no valor de 15% da aposta total;

Aposta de R$137 ou mais = aposta grátis no valor de 20% da aposta total;

Aposta de R$274 ou mais = aposta grátis no valor de 30% da aposta total.

Como participar: passo a passo

Para participar da promoção é simples, basta seguir os passos abaixo:

Primeiramente, acesse o site da 1xBet e cadastre-se ou faça o login; Depois, entre na página da promoção e clique em “participar”; Então, aposte R$11 em jogos da Copa Libertadores.

As apostas grátis serão creditadas automaticamente todas as segundas-feiras.

Termos e condições

Abaixo, selecionamos alguns dos termos e condições mais importantes para participar da promoção. Antes de fazer seus palpites, acesse o site da 1xBet e confira os termos e condições completos.

Em primeiro lugar, o valor máximo da aposta grátis é R$548; Segundamente, a promoção é válida entre os dias 14/05/24 a 30/11/24; Para participar da promoção, é necessário clicar em “participar” na página da oferta; Apenas estão incluídas nesta oferta apostas colocadas com dinheiro real; Por fim, esta oferta inclui apostas simples com odds de no mínimo 1.50 ou apostas de acumulador incluindo duas ou mais seleções, cada uma com odds de no mínimo 1.40.

Visite a página da promoção para ler os Termos e Condições (T&Cs) completos da oferta.