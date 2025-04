MultiBet apostas: esportes, mercados e bônus

As apostas MultiBet oferecem diversidade de mercados, com cobertura para os principais eventos esportivos do Brasil e do mundo. A plataforma oferece foco no futebol, com odds competitivas e recursos especiais, além dos Multibet bônus.

Veja, nesta revisão, o que esperar das Multibet apostas esportivas, com uma análise detalhada. Confira também nossa opinião sobre a casa, seus bônus, métodos de pagamentos, situação legal e meios de contato com serviço de atendimento ao consumidor.

Em que posso apostar na Multibet?

O setor de apostas da MultiBet é muito grande e oferece uma infinidade de possibilidades. Veremos detalhes sobre campeonatos e mercados mais adiante. Primeiramente, é importante estarmos cientes dos esportes disponíveis na casa. Eles incluem entre outras coisas:

Futebol; Tênis; Basquete; Vôlei; Futebol Americano; eSports; Outros.

Lembre-se que existem muitos outros esportes para se explorar, inclusive outros menores, de nicho e afins. Ciente do número elevado de opções, porém, é importante ver como fazer sua aposta na prática.

Para isso, é preciso ter saldo em conta, antes de mais nada. Após fazer um depósito, então, é só encontrar o evento desejado, selecionar o mercado de apostas e inserir o valor da bet.

Note ainda que é possível combinar vários mercados num mesmo bilhete. A isso se dá o nome de aposta múltipla, ou então aposta em sistema. Nas múltiplas, é preciso acertar todos os palpites para vencer. Já nos sistemas, dependendo da seleção, o jogador ainda ganha alguma coisa se perder uma ou mais seleções.

Outro aspecto importante a se citar sobre as apostas na MultiBet é a presença do botão Criador de Apostas. Como é fácil adivinhar, é um recurso que permite aos jogadores fazerem bets customizadas, isto é, misturando mercados diversos.

Além disso, alguns mercados pré-selecionados oferecem Pontos Duplos, os quais são bonificações especiais no Clube VIP. Os pontos contam para o ranking do jogador no programa de fidelidade da casa.

Além de um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos, existem os Multibet bônus para jogadores cadastrados | Crédito: Reprodução / Multibet Brasil

Mercados de aposta MultiBet

Vimos anteriormente a lista com os principais esportes disponíveis na MultiBet. Todavia, esportes não são o mesmo que mercados. Esportes são, claro, as categorias de jogos. Mercados, por sua vez, são as opções de aposta em si – quem vence, quem faz gol, etc.

Naturalmente que cada esporte terá sua própria lista de esportes, e não temos como falar sobre todas. Para facilitar a visualização, porém, listamos abaixo os principais mercados de futebol. A lista é baseada num jogo de alto nível, como no Brasileirão ou Libertadores.

Resultado Final; Handicap Asiático; Total de gols; Placar correto; Jogador para marcar gol; Outros.

Outros esportes terão, naturalmente, outros mercados. No basquete, as opções de aposta envolvem pontos e quartos; no tênis, envolvem games e sets, e assim por diante.

Apostas em futebol na MultiBet

É claro que, em se tratando da MultiBet Brasil, o carro-chefe não poderia ser outro que não o futebol. Trata-se do esporte mais popular do país, e maior categoria de bets e games na MultiBet. Entre os principais campeonatos cobertos pela MultiBet, temos:

Brasileirão;

Liga dos Campeões;

Premier League;

Libertadores;

Copa Sul-Americana;

La Liga;

Outros.

Além disso, é possível encontrar torneios de países de menor expressão, futebol feminino, divisões inferiores e muito mais. Nossa dica é que você tire um tempo para explorar jogos e games na MultiBet com calma.

Apostas em Basquete na MultiBet

Na MultiBet, os usuários têm acesso a uma ampla variedade de ligas e torneios de basquete, incluindo a NBA e várias ligas europeias, como a EuroLeague. Os apostadores podem explorar diferentes mercados, proporcionando diversas opções de apostas para se adequar ao seu estilo. Os mercados mais comuns incluem:

Totais de pontos (over/under);

Vencedor do jogo;

Apostas de tempo (como o vencedor de cada quarto).

Apostas em Tênis na MultiBet

Os amantes do tênis também encontrarão uma gama diversificada de eventos para apostar na MultiBet, incluindo os prestigiados Grand Slams e as séries de torneios ATP e WTA. A plataforma oferece opções de apostas populares que atingem tanto os iniciantes quanto os apostadores experientes. Os principais tipos de apostas incluem:

Vencedor do set;

Total de sets;

Vencedor do partido.

Apostas em e-Sports na MultiBet

A MultiBet se destaca na cobertura de e-Sports, permitindo apostas em jogos populares como League of Legends (LoL), Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive (CS). Os apostadores podem desfrutar de uma variedade de mercados que refletem a dinâmica e a competitividade dos jogos eletrônicos. Entre os mercados comuns, estão:

Vencedor da partida;

Mapas vencedores;

Desempenhos individuais (como kills ou assistências).

Apostas em Vôlei na MultiBet

A MultiBet oferece uma vasta gama de opções de apostas em vôlei, abrangendo competições tanto de quadra quanto de praia. Os apostadores podem colocar suas apostas em diversas ligas, como a Superliga Brasileira e torneios internacionais. Os mercados típicos disponíveis incluem:

Vencedor do set;

Número total de pontos;

Vencedor do jogo.

Apostas ao vivo

Uma casa importante como a MultiBet trabalha certamente com apostas ao vivo, como não poderia ser diferente. Explicando brevemente: apostas ao vivo são aquelas bets feitas enquanto os eventos já estão acontecendo.

Quem joga ao vivo sabe que, acima de tudo, é preciso ter atenção com a volatilidade dos mercados e odds. As opções de aposta mudam a cada momento, com mercados se abrindo e fechando e odds variando.

É possível, claro, apostar ao vivo na MultiBet, e para isso a casa conta com dois recursos importantes: cashout e streaming.

O cashout, como o nome diz, é a retirada do dinheiro de uma bet – no caso, retirada antecipada. É possível modificar sua bet e retirar o dinheiro antecipadamente em vários casos e com vários objetivos:

Corrigir um erro no bilhete;

Proteger uma aposta sob risco;

Garantir um ganho antecipado.

Já o streaming, embora presente como opção prática, deixa um pouco a desejar. Isso porque as transmissões na MultiBet são só de games virtuais, como V-Futebol. São, em outras palavras, simulações de jogos, e não games na MultiBet pra valer. Jogos reais, infelizmente, não tem cobertura.

A Multibet conta com a cobertura dos principais eventos de futebol do Brasil e do mundo

Promoções na MultiBet - Quais prêmios estão disponíveis?

Um aspecto que sempre suscita interesse nas casas de apostas é a disponibilidade de bônus. Isso, claro, não é exceção com a Multi Bet. A casa, de fato, oferece algumas promoções, mas é preciso explicar com calma os detalhes disso.

Primeiramente, não se preocupe em achar um código promocional da MultiBet por aí, ao menos sobre bônus de boas-vindas. Por conta das mudanças na Lei das Bets, esse tipo de oferta não é mais permitido hoje. Todavia, há outra oportunidade para usar um código promocional da MultiBet, como veremos abaixo.

Bônus por indicação

Se você tem um código promocional da MultiBet, significa que ele é um código de indicação de usuário. Você também terá acesso a um assim que ativar sua conta no site, e poderá indicar novos jogadores.

A cada novo player que se cadastrar com seu código e fizer um depósito qualificado, você recebe certa quantia. Aplicam-se Termos & Condições.

Missões MultiVip

As missões são não exatamente um bônus, e sim um recurso especial do programa de fidelidade da Multi Bet, o MultiVIP.

Dentro desse clube de pontos, a plataforma passa uma série de tarefas e missões que dão bonificações para os usuários ao concluí-las. As missões incluem apostar certa quantia em slots pré-selecionados, conceder autorizações de notificação, etc.

Torneios MultiVip

Similar às Missões, os Torneios MultiVip são uma espécie de competição amigável entre os jogadores. A casa determina certos games, em geral, slots, nos quais os jogadores devem apostar. Conforme os jogadores vencem, vão subindo no ranking, e quanto mais para cima na lista, maiores as recompensas.

Se quiser conhecer mais sobre os bônus da MultiVip, explore a página correspondente no site. Note que existem ofertas rotativas, e pode ser que alguma coisa apareça por lá quando você olhar.

Como abrir uma conta na MultiBet – passo a passo

Você já está inteirado sobre o que há na MultiBet em apostas e cassino online. Já sabe, também, as informações mais importantes sobre os bônus da casa. É hora, então, de darmos uma olhada em como criar uma conta.

A criação de conta é simples de fazer, e pode ser feita tanto no site quanto no aplicativo – falaremos do app da MultiBet mais adiante. O processo, de qualquer modo, é rápido, e resumimos no passo a passo abaixo:

1 - Acesse o site da Multibet ou abra o app da casa;

2 - Selecione a opção Registre-se;

3 - Insira seu CPF e preencha os campos subsequentes;

4 - Se tiver um, insira seu código promocional da MultiBet.

Ao fazer isso, você já estará cadastrado junto à casa, mas sua conta não estará completa. Parte dos Termos & Condições determina, por exemplo, a verificação do perfil.

Termos & Condições para abrir uma conta na Multi Bet

Como explicado acima, é simples abrir sua conta na Multi Bet, porém, é preciso seguir algumas etapas adicionais para deixar tudo em ordem. Antes de mais nada, vamos ver quais são os T&Cs básicos para abrir sua conta legalmente:

Ser maior de 18 anos;

Ter documentos brasileiros;

Concordar com os Termos & Condições gerais da casa;

Validar sua conta.

A parte de validação, embora não seja obrigatória num primeiro momento, é importante. Para obter o selo de verificação da conta, você deve:

Verificar seu e-mail com o código enviado;

Verificar seu celular com o código enviado;

Enviar um documento com foto (RG ou CNH);

Tirar uma selfie de segurança obrigatória.

Ao seguir esses passos, sua conta fica automaticamente completa. Com a conta completa, então, você pode explorar todos os recursos da casa sem limitação — especialmente os saques.



O site da Multibet Brasil é otimizada para smartphones e dispositivos móveis

Qual é o app da Multi Bet?

A experiência mobile é muito importante para quem aposta no Brasil, onde a maior parte do acesso à internet é feito por celular, segundo o IGBE. Assim, muitas casas oferecem aplicativos especializados.

Esse é exatamente o caso aqui, já que existe um app da MultiBet disponível para download. Dentro do app, o usuário encontra os mesmos recursos e ferramentas que no site, mas numa versão otimizada para smartphones.

Vale a pena saber mais sobre o app da MultiBet, portanto. Cabe aqui um parêntese negativo, porém: existe app da MultiBet para Android, mas não para iOS, ao menos até o momento.

MultiBet no Android

Quem tem um smartphone Android pode baixar o app da MultiBet em poucos instantes. O processo para fazer download é o seguinte:

1 - Usando seu aparelho Android, acesse o site oficial da MultiBet;

2 - No menu à esquerda ou no pop-up, clique em App Download;

3 - Conceda as permissões para baixar o app no seu celular;

4 - Instale o aplicativo e abra-o para testar se funcionou.

O aplicativo é leve e vai rodar na maioria dos aparelhos minimamente atualizados. Por lá, você pode fazer seu login na MultiBet e apostar normalmente, com os mesmos recursos do site.

MultiBet no iOS

Notamos que os usuários de aparelhos da Apple não são contemplados com um app da MultiBet para iOS. Alternativamente, para apostar usando seu iPhone ou iPad, você pode instalar um atalho do site no navegador mobile. Para fazer isso, o passo a passo é o seguinte:

1 - Acesse o site da Multibet pelo seu Safari ou outro navegador mobile;

2 - Clique no ícone de compartilhamento da página;

3 - Selecione a opção Adicionar à Tela de Início;

4 - Feche o app e abra novamente para testar.

Claro que isso não é o mesmo que ter acesso a um app dedicado da MultiBet no iOS, mas é um atalho útil. É uma forma de economizar tempo para acessar sua conta de apostas, acima de tudo.

Opções de pagamento na MultiBet

A parte de pagamentos nos sites de aposta costuma suscitar dúvidas, especialmente após a mudança das leis no Brasil. Todavia, esse é um assunto sem muita complicação, simplesmente porque hoje só há um meio válido: o Pix.

Seja para depositar, seja para sacar, você deve concluir sua operação por Pix na MultiBet. Para fazer isso corretamente, porém, você precisa solicitar que a operação seja feita de/para uma conta com o seu CPF — o mesmo CPF que estiver cadastrado na casa.

Como depositar na MultiBet

Como dito, a única forma de depositar na MultiBet é através do Pix, por isso essa não deve ser uma preocupação. Lembre-se, porém, de fazer a transação usando uma conta bancária vinculada ao mesmo CPF que a conta na Multi Bet.

O procedimento para depositar efetivamente é bem simples. Confira um passo a passo simplificado:

1 - Acesse o app ou site e faça login na MultiBet;

2 - Selecione a opção Depositar;

3 - Escolha um valor entre R$ 5 e R$ 200 mil;

4 - Use o código gerado para prosseguir com a operação no app do seu banco.

Como o procedimento é feito via Pix, o dinheiro deve cair na hora. Se tiver algum problema, porém, você sempre pode entrar em contato com o suporte ao cliente da MultiBet.

Como sacar na MultiBet

Os saques na MultiBet são simples de fazer, mas têm uma regra: a conta deve estar devidamente verificada. Além disso, assim como no depósito, só é possível sacar para uma conta que esteja vinculada ao mesmo CPF que sua conta na Multi Bet. O passo a passo de saque é o seguinte:

1 - Entre no site da Multibet ou acesse o Multibet app;

2 - Clique na opção Carteira;

3 - Insira o valor que deseja sacar, a partir de R$ 30;

4 - Prossiga com a operação e espere o dinheiro cair.

Você pode fazer quantos saques quiser por dia, desde que não ultrapasse o valor-limite. Sobre isso, aliás, há contradições; o sistema da casa informa que o limite é R$ 5 mil, mas artigos nas FAQ informam o limite como R$ 2.500. Atente-se a isso quando for realizar seu saque.

Como o saque é feito por Pix, a tendência é que sua operação compense na hora. Todavia, a MultiBet solicita um prazo de segurança de até 24 horas para processar saques. Se seu pagamento não cair após esse período, entre em contato com a casa ou com seu banco.

MultiBet é confiável?

O primeiro aspecto que analisamos de forma mais aprofundada é a confiabilidade da MultiBet Apostas. Trata-se, já adiantamos, de uma casa devidamente regulamentada e segura, mas vamos entender o porquê dessa conclusão.

O primeiro aspecto é que o site da MultiBet é protegido por criptografia. Isso significa que ninguém pode acessar seus dados pessoais e, claro, seu saldo.

Além disso, a casa aplica uma série de protocolos de segurança internos. Isso inclui, por exemplo, a obrigatoriedade de os jogadores verificarem suas contas. Primeiramente, o jogador precisa confirmar seu e-mail e celular com os códigos enviados.

Depois, vem a verificação de identidade; isso é feito através do envio de documentos e fotos, e servem como defesa anti-lavagem de dinheiro, por exemplo.

MultiBet é legal?

Além da segurança interna do site, a MultiBet é uma plataforma segura também no que diz respeito à sua legalidade. Isso porque essa é uma casa de apostas regulamentada junto ao Governo Federal, que reformou as leis de bet no Brasil.

Essa regulamentação é feita através do SIGAP, órgão responsável pela gestão de apostas no Brasil, e filiado ao Ministério da Fazenda. Se precisar consultar, o número da MultiBet junto ao SIGAP é 0077/2024.

Com a regulamentação, a casa também recebeu uma razão social brasileira, RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA., e também um CNPJ, 23.159.703/0001-62. Você pode usar esses dados para eventuais consultas, se necessário.

Nossa análise da MultiBet Brasil

Ao longo do review você verá informações detalhadas sobre todas as áreas da casa. Todavia, antes de fazer isso, já vamos deixar alguns destaques, entre prós e contras, para dar uma ideia do que a casa oferece.

Vantagens

Há alguns pontos positivos que merecem destaque especial na MultiBet, na nossa opinião. Os principais deles são:

Aplicativo para Android;

Programa de fidelidade/Clube VIP;

Plataforma legalizada e regulamentada.

Desvantagens

Obviamente que nem só de elogios será feito nosso review da MultiBet Apostas. A casa tem, sim, seus pontos negativos, entre os quais vale destacar:

Ausência de app para iOS;

Ausência de sistema de streaming para esportes reais;

Informações contraditórias sobre limites de saque.

Atendimento ao cliente Multi Bet

Um último ponto sobre a MultiBet, mas que não deve passar batido, é o SAC da empresa. Se for necessário, você pode entrar em contato com a plataforma por vários meios, como:

Chat ao vivo;

E-mail;

Redes sociais;

Telefone.

Nossa dica é que, seja qual for sua preferência, comece os contatos pelo chat ao vivo. Primeiramente você será atendido por um bot, mas se for necessário um atendente humano assume a conversa. O chat funciona 24 horas, em português, e em geral é bem funcional.

Perguntas frequentes sobre as apostas na Multi Bet

Esperamos que nosso review sobre a MultiBet tenha sido útil e capaz de esclarecer suas dúvidas. Todavia, sabemos que algumas perguntas sobre a casa podem ter passado sem resposta. Pensando nisso, elaboramos este breve setor de perguntas e respostas.

Como faço para ativar o código promocional da Multibet?

Se disponível, você pode ativar o código promocional da MultiBet durante o registro no site de apostas. No entanto, saiba que esses recursos não são vinculados a promoções, apenas ao rastreamento de afiliados.

A MultiBet tem bônus de boas-vindas?

Não, porque bônus de boas-vindas não são mais permitidos pela legislação brasileira. Ofertas no esquema “deposite X, ganhe Y” não entram mais nas regras de bet. Todavia, a casa oferece códigos de indicação de outros usuários. Aplicam-se T&Cs.

Posso assistir aos jogos e games na MultiBet por streaming?

É possível assistir a jogos virtuais, como V-Futebol, através do sistema de streaming da MultiBet. Para outros esportes, todavia, a casa oferece apenas gráficos animados e dados – ou seja, não há transmissão, infelizmente.

É possível depositar na MultiBet usando Bitcoin?

Não. A única forma de depositar na MultiBet é através do Pix, que é digital e cai na hora. Outros métodos, como cartões de crédito, criptomoedas e carteiras virtuais, por exemplo, não são mais permitidos pela legislação brasileira.

Quanto tempo demora para sacar na MultiBet?

O método de pagamento na MultiBet é o Pix, o que significa que, em teoria, todos os pagamentos são processados na hora, em compromisso com a segurança de seus dados. Todavia, pode ser que ocorra algum problema com sua solicitação, por isso a casa solicita um prazo de 24 horas. Se seu dinheiro não cair após esse período, entre em contato com a equipe de suporte.