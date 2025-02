Zagueiro do Flamengo e do Brasil Sub-20 elege jogador mais difícil que marcou

O zagueiro Iago Teodoro, capitão do Sub-20 do Flamengo e campeão do Sul-Americano da categoria com o Brasil, revelou o jogador mais difícil que marcou na competição. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor, que foi um dos pilares da melhor defesa da fase decisiva do campeonato, elegeu Claudio Echeverri, joia da Argentina e do City, como um jogador habilidoso, versátil e decisivo.

Pra mim, o jogador mais difícil de marcar foi o Echeverri, da Argentina. Jogador muito habilidoso, versátil, que consegue fazer a maioria das posições do meio pra frente. E é um jogador muito decisivo também elegeu Iago

Autor de dois gols no clássico e uma bela assistência na vitória por 6 a 0 na estreia do Sul-Americano Sub-20, Claudio Echeverri foi o grande "carrasco" do Brasil no clássico. O meio-campista de 19 anos foi vendido pelo River Plate ao Manchester City, em dezembro de 2023, em uma transação de 12,5 milhões de libras (R$ 78,5 milhões) mais bônus, de acordo com a imprensa britânica, e um vínculo válido até junho de 2028.

Iago não estava presente na goleada dos argentinos na primeira fase e integrou o time titular a partir do jogo seguinte. Ele foi escalado entre os titulares por Ramon Menezes, participou da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia e, desde então, a Seleção permaneceu sólida defensivamente.

Ruberto e Echeverri comemoram gol da Argentina sobre o Brasil (Foto: Divulgação/Conmebol)

Brasil e Argentina se enfrentaram novamente poderia decidir o título do Sul-Americano Sub-20, na penúltima rodada do hexagonal final, no empate em 1 a 1. A Seleção entrou em campo tentando anular as jogadas de ataque dos Albicelestes. Aos 39 minutos, os adversários conseguiram um pênalti, Echeverri esbanjou categoria, deslocou o goleiro e chutou de cavadinha no canto direito para abrir o placar.

No segundo tempo, o time de Ramón Menezes voltou ligado, disputando mais as bolas e brigando pelos rebotes. O gol brasileiro veio quando o lateral direito Igor Serrote avançou pelo meio, quebrou a marcação argentina e fez lindo passe para Rayan, que saiu na cara do gol e chutou cruzado para empatar.

Quem é Iago Teodoro, zagueiro do Flamengo?

Nascido em Volta Redonda, no sul do Rio, e criado nas categorias de base do Flamengo, Iago é uma das jovens promessas do time carioca. A joia, que teve seu contrato renovado até o fim de 2026, teve muito destaque nas conquistas da Libertadores e do Intercontinental em 2024, além de ter marcado 10 gols em 40 jogos na temporada.

