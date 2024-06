Vini Jr x Neymar: compare os números dos craques na Seleção Brasileira até os 23 anos

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Publicada em 23/06/2024 - 06:00

Craques geracionais, como gostam de falar por aí, não aparecem a todo momento. No Brasil, a parada é um pouco diferente, já que esse tipo de jogador, que arrasta a torcida e encanta o mundo, sempre dá as caras. No início da década de 2010, a estrela era Neymar. Agora, a pressão cai pra Vinícius Júnior. Aos 23 anos, quem tinha feito mais pela Seleção? Compare os números!

Talento que não se discute

A habilidade aqui é indiscutível, e isso vale para os dois lados. Se Neymar surgiu comendo a bola em Santos, Vini já desfilava no Maracanã aos 17 anos. Se um foi para o Barcelona, o outro foi para o Real Madrid. Diferentes ao seu próprio estilo, os jogadores encantam as torcidas de maneiras diversas e acumulam, ao longo da carreira, um brilho único.

Vini Jr

Na Seleção desde 2019, Vinícius Júnior já jogou 30 jogos, entre Copa do Mundo, Eliminatórias, Copa América e Amistosos. Com um em cada competição, o atleta soma, até agora, três gols e cinco assistências com a Amarelinha. Apesar dos números frios, o jogador é um líder importante no elenco. Na carreira, até o momento, o atleta tem 338 jogos, 101 gols e 81 assistências.

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Neymar

Com Neymar, a parada é diferente. Na Seleção Brasileira desde 2010, o jogador, até 2015, já havia atuado em 62 jogos e marcado 43 gols, além de ter conquistado a Copa das Confederações e três vezes o Superclássico das Américas. Na carreira, a esta altura, já eram 400 jogos e 250 gols, números superiores a Messi, Robinho, Ronaldinho, Kaká e Romário.