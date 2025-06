Parabéns, Carletto: famosos revelam o que dariam de presente para Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, completa 66 anos nesta terça-feira (10). A data coincide com a partida entre Brasil x Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Lance! entrou em contato com famosos, e eles sugeriram presentes para o técnico italiano.

O apresentador Celso Portiolli, por exemplo, sugeriu uma vitória uma vitória sobre o Paraguai, na Neo Química Arena. Por outro lado, o jornalista Venê Casagrande afirmou que gostaria de presentear o italiano com um jogador do Flamengo. Trata-se do meia Arrascaeta.

— Arrascaeta com cidadania brasileira para ele ter um bom armador na seleção brasileira - disse o comunicador.

Falcão, lenda do futsal brasileiro, foi um pouco mais ousado e sugeriu uma passagem direta para a final da Copa do Mundo de 2026: "Seleção do Hexa". O cantor Tierry foi outra personalidade ouvida pelo Lance!. O artista afirmou que gostaria de dar um fio de conta da Bahia para dar sorte ao italiano.

Ancelotti na Seleção Brasileira

A estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção Brasileira aconteceu na última quinta-feira (5). Na ocasião, a Seleção protagonizou um empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Agora, o compromisso é em solo brasileiro. A Canarinha enfrenta o Paraguai na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso o Brasil vença, irá se aproximar da classificação para o próximo Mundial, marcado para acontecer em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para conquistar a vaga, o Brasil precisa vencer o confronto contra o Paraguai e torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, que também acontece nesta terça, às 20h (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu. Para carimbar o passaporte, este é o único cenário.