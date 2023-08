A venda de ingressos para estreia da Seleção Brasileiras nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 começa nesta segunda-feira (21), a partir das 15h (de Brasília), de forma online através do site da CBF. Os preços para o primeiro compromisso de Fernando Diniz à frente da Canarinho, no Mangueirão, em Belém, variam entre R$ 200 e R$ 1.600,00 - inteiras.