Ou então, para os menos radicais, que fossem chamados jogadores do Botafogo, líder do campeonato com sobras, e que tem atletas de destaque em praticamente todas as posições. São os casos de Lucas Perri (goleiro), Adryelson (zagueiro) e até mesmo Eduardo (meia). Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão está machucado e, por isso, não seria justa qualquer tipo de cobrança sobre a sua não-convocação.