O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, irá anunciar sua aposentadoria nesta quinta-feira (30). Além disso, a partida do Rubro-Negro contra o Cuiabá, no próximo domingo (3), no Maracanã, será marcada por homenagens ao jogador. As taças conquistadas pelo veterano em seus quatro anos e meio de clube serão expostas no gramado, em despedida semelhante a de Diego Ribas e Diego Alves, em 2022. As informações são do portal ge.