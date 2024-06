Técnico da Seleção Brasileira, Dorival coloca Endrick no banco e manda recado aos torcedores

Dorival Júnior explicou ausência de Endrick na equipe titular da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 20:23 • Orlando (EUA)

Treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior explicou os motivos pelos quais Endrick não será titular no amistoso contra os Estados Unidos. Em coletiva, o técnico pediu paciência aos torcedores e frisou a evolução do jovem atacante do Palmeiras.

➡️ Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!

- O Endrick não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Sempre usei demais as categorias de base em todas as equipes em que trabalhei. Sempre tive muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que a gente possa se apressar com uma determinada situação, um erro pode ser fatal. Peço um pouco de paciência. O Endrick vem em uma evolução muito boa. Ele sabe muito bom o quanto poderá vir a ser importante para a Seleção. Não é apenas colocá-lo. Temos que saber que é um menino que está finalizando uma formação e precisa de tempo. Seria muito simples jogá-lo lá dentro e pronto, mas eu não penso assim.

Convocado duas vezes por Dorival Júnior, Endrick balançou as redes nos amistosos contra Inglaterra, Espanha e México. É provável que o jovem entre no decorrer do jogo contra os Estados Unidos apesar de iniciar o duelo no banco de reservas.

Nesse momento, Vini Jr, Rodrygo e Raphinha é considerado o trio de ataque titular do treinador da Seleção Brasileira para o início da Copa América. O Brasil estreia na competição no dia 24 de junho diante da Costa Rica.