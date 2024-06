Sem Endrick, Dorival esboça Seleção Brasileira para amistoso contra Estados Unidos; confira escalação

Dorival Júnior pode deixar Endrick mais uma vez no banco de reservas da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 21:48 • Orlando (EUA) • Atualizada em 10/06/2024 - 23:00

De olho no amistoso contra os Estados Unidos, Dorival Júnior esboçou a escalação da Seleção Brasileira com a volta dos seus principais jogadores ao time titular. No entanto, Endrick não treinou entre os 11 iniciais.

Apesar dos três gols nos últimos três jogos do Brasil, o atacante do Palmeiras deve observar Vini Jr, Rodrygo e Raphinha na equipe titular. No entanto, o camisa nove deve ganhar oportunidade no decorrer da partida, como vem acontecendo nas partidas mais recentes.

A Seleção Brasileira deve entrar em campo com Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. Nenhum foi titular no duelo contra o México.

Essa equipe deve ser a mais cotada para iniciar a Copa América diante da Costa Rica, no dia 24 de junho. O Brasil busca o título após cinco anos e também tenta destronar a Argentina, que é a atual campeã do torneio.

Endrick deve começar amistoso contra os Estados Unidos no banco (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)