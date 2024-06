Calor extremo em Las Vegas muda preparação da Seleção Brasileira; saiba detalhes

Seleção Brasileira treina antes de duelo na Copa América. (Foto: AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/06/2024 - 15:52 • Las Vegas (EUA)

O calor extremo em Las Vegas, nos Estados Unidos, faz a Seleção Brasileira se adaptar na preparação para enfrentar o Paraguai, pela segunda partida da fase de grupos da Copa América. O jogo está marcado para as 22h (de Brasília) da próxima sexta-feira, no Allegiant Stadium.

Em tempo de Verão em Nevada, os termômetros batem recordes e levam pessoas para os hospitais por insolação ou desidratação. Além das altas temperaturas, o clima seco do deserto acentua os efeitos do Sol. Nos últimos dias, a média está em 40°C, chegando até aos 44ºC.

Por conta disso, a Confederação Brasileira de Futebol investiu em tecnologia de ponta para a saúde dos jogadores e adotou medidas para amenizar os efeitos. Uma delas foi a mudança dos horários dos treinos, de 17h para 19h. Porém, mesmo na parte da noite, as temperaturas chegaram a 41ºC na última quarta-feira (26).

A CBF conta um aparelho que mede o nível de hidratação dos atletas pela saliva por meio de coleta individual em momentos premeditados. Com o resultado, eles elaboram planos estratégicos a serem seguidos por cada jogador.

O fisiologista da Seleção Brasileira, Guilherme Passos, explicou o cuidado durante este período.

- Estando aqui, o corpo passa por uma série de adaptações fisiológicas, com aumento plasmático, do volume de sangue, que é importante porque o atleta adquire maior capacidade de suar e de ajustar a temporada do corpo em relação ao calor. Um ou outro que vem do frio, no início, sofre mais. Mas, em termos de 7 dias, temos uma adaptação considerável. Estamos aqui para a 15ª sessão (de treino) e todos os atletas estão acostumados ao ambiente quente - disse.

A hidratação é medida em três momentos diferentes pela comissão: no dia anterior ao jogo, na manhã do jogo e no dia após o jogo. A ideia é ter tempo para conseguir intervir e melhorar os níveis do atleta antes da próxima atividade.

Alguns jogadores chegaram a sentir os efeitos das altas temperaturas e foram atendidos, segundo apurou a reportagem. No primeiro treino em Las Vegas, o atacante Rodrygo foi poupado das atividades comandadas pelo técnico Dorival Júnior e fez trabalho interno individualizado.

Para a partida, não estão planejadas mudanças. Haverá as paradas técnicas tradicionais, uma no primeiro tempo e outra na etapa final. O Allegiant Stadium é climatizado internamente, o que assegura bem-estar de jogadores e torcedores.