Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 14:57 • São Paulo (SP)

A Seleção Brasileira realizou nesta quarta-feira (6), o último treino em Orlando, onde o Brasil se prepara para a disputa da Copa América, antes de viajar ao Texas, onde vai encarar o México em amistoso a ser realizado no sábado (8), às 22h.

O zagueiro Gabriel Magalhães, que havia ficado fora do treino anterior, voltou a campo com os demais jogadores. O jogador segue em recuperação de uma lesão no ombro direito e deve ser poupado deste primeiro amistoso da Seleção Brasileira.

Após o amistoso contra o México, a Seleção Brasileira ainda encara os Estados Unidos na próxima quarta-feira (12) e, depois, estreia na Copa América contra a Costa Rica, no dia 24.

🗒️ CONVOCADOS POR DORIVAL JR:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meias: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

*Ederson, goleiro do Manchester City foi cortado, e Rafael, do São Paulo, entrou no lugar. Bremer (Juventus), Ederson (Atalanta) e Pepê (Porto) foram convocados depois da Conmebol ampliar a lista de 23 para 26 jogadores.

