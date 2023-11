Vindo da amarga derrota para a Alemanha, o Brasil entrou em campo para tentar tapar as feridas e sair da Copa com um terceiro lugar, mas não aconteceu. A Holanda bateu a Seleção Canarinho por 3 a 0, fazendo com que os pentacampeões levassem 10 gols em 2 jogos, pior sequência defensiva da Canarinho na história das Copas do Mundo.