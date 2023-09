Em virtude do rendimento abaixo do esperado e pela falta de poder de fogo para decidir as partidas, Richarlison passou a ter sua titularidade no comando de ataque da Seleção questionada. Por conta disso, fica a dúvida: quem deve ser o camisa 9 do Brasil? O Lance! separou uma lista com algumas opções para substituir o centroavante. Vote na alternativa ideal!