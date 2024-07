Andreas Pereira, meia da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva antes do confronto contra o Uruguai pela Copa América. (Foto: Reprodução/CBF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 19:10 • Rio de Janeiro

Em dia de confronto decisivo pela Copa América, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai no Allegiant Stadium, em Las Vegas, às 22h (Brasília) em busca de uma vaga para a semifinal da competição. Para sentir ainda mais o tamanho do clássico, o perfil oficial da seleção uruguaia publicou um vídeo com falas de jogadores brasileiros para motivar os torcedores antes do confronto.

No video, o meio-campista Andreas Pereira aparece falando sobre a qualidade dos jogadores brasileiros.

– Nosso meio de campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier (League), é qualificado. Se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter no Uruguai.

Logo em seguida, aparece uma entrevista com o lateral Wendell falando sobre o favoritismo da Seleção Brasileira no confronto das quartas.

– Somos a equipe mais vencedora do mundo, e estamos preparados para encarar o Uruguai e qualquer outro adversário. Esperamos, contra o Uruguai, um adversário muito forte, mas eles também vão ver a força do futebol brasileiro. - disse o jogador do Porto.

O histórico do confronto entre as duas seleções é bastante equilibrado. Em 26 jogos disputados entre eles na Copa América, são nove vitórias para o Brasil, nove para o Uruguai e oito empates. A decisão deste sábado (6), pode desempatar o retrospecto e apontar o grande favorito. Confira os números:

26 jogos

9 vitórias do Brasil

8 empates

9 vitórias do Uruguai

37 gols marcados pelo Brasil

40 gols marcados pelo Uruguai

Atacante uruguaio, Darwin Nunez comemora após marcar um gol durante a partida contra a Bolívia pela Copa América 2024. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Celeste chega invicta para as quartas de finais, com três vitórias em três jogos, classificando como líder do grupo. Já o Brasil, vem com uma vitória e dois empates, classificando como vice, atrás da Colômbia. Quem passar, pega o vencedor da partida entre Colômbia e Panamá.