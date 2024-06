Paraguai x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa América

Arte: Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 15:30 • Las Vegas (EUA)

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 22h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo D da Copa América. A Seleção Brasileira estreou com empate diante da Costa Rica e precisa dar uma resposta na competição, assim como a Albirroja, que foi derrotada pela Colômbia. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil

2ª rodada - Grupo D - Copa América



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 28 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathias Villasanti e Hernesto Caballero (Damián Bodadilla); Julio Enciso, Miguel Almirón e Alex Arce



BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Raphinha