Em 2010, foram dois gols e duas assistências na vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil, que foi conquistada pelo Peixe. No ano seguinte, a única vez que defendeu a Seleção em Belém, no Pará, e um tento anotado no Superclássico das Américas, contra a Argentina. A Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com Lucas Moura também deixando a sua marca.