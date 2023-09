— O Tite tinha a obrigação de ter o Cássio como goleiro (nas convocações). É o meu goleiro. Seu trabalho no Corinthians foi maravilhoso, impecável, mas você deve muito ao Cássio. O Cássio salvou o seu emprego. Se você toma porrad* do Vasco nas quartas de final... Corinthians e Chelsea, por exemplo, é marcado pelo gol do Guerrero, mas pouca gente lembra da defesa no chute do Cahill, do Moses...Tudo que você é como técnico, você deve também ao Cássio. Não é ao Guerrero. Mas Cássio fez muito do mito que você é como técnico. Competente, venceu e construiu o time -, e prosseguiu: