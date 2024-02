A Seleção Brasileira evitou o vexame e venceu a Venezuela no Pré-Olímpico por 2 a 1, mas ainda corre risco de não disputar as Olimpíadas de Paris. Maurício, do Internacional, abriu o placar para o Brasil, Bolívar empatou o jogo para a Vinotinto, que teve o gol da virada anulado pelo árbitro após consultar o VAR. Aos 43 minutos do segundo tempo, Guilherme Biro, do Corinthians, sacramentou a vitória brasileira.