No Brasil, o atleta teve passagens pelo Concórdia e Carlos Barbosa, o segundo, inclusive, foi onde conquistou a Liga Nacional de Futsal de 2015. Já na Espanha, Pito conseguiu manter o excelente retrospecto a nível de clubes. Na última temporada com o Barcelona, o jogador conquistou a liga nacional e foi eleito MVP do campeonato. Além disso, o jogador recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo no Gala Mundo Futsal Decathlon, prêmio não oficial da Fifa .