Mathias Olivera, do Uruguai, comemora com Ronald Araújo, Matías Viña e Darwin Núñez após marcar um gol contra os Estados Unidos na Copa América 2024. (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 14:50 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai neste sábado (6), pelas quartas de final da Copa América 2024. O Brasil vem de um empate frustrante contra a Colômbia, na fase de grupos, e se classificou em segundo colocado no Grupo D. Agora, precisa passar pela Celeste para avançar às semis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Não será uma tarefa fácil para os brasileiros, já que a seleção uruguaia tem a melhor campanha da competição até aqui. Com três vitórias em três jogos, os uruguaios marcaram nove gols, e sofreram apenas um, contra o Panamá, terminando como líder do Grupo C.

É verdade que várias peças do adversário são bem conhecidas, já que grande parte do elenco atua no Campeonato Brasileiro. Mas o Lance! separou cinco jogadores do Uruguai que a Seleção precisa ficar de olho para passar de fase.

Federico Valverde comemora após vitória contra a a Bolívia pela Copa América 2024 (Foto: Tim Nwachukwu /Getty Images via AFP)

Federico Valverde

Talvez um dos principais jogadores da Celeste nesta Copa América. O volante do Real Madrid é peça fundamental para o meio-campo uruguaio. Atuando como titular nos três primeiros jogos, o jogador tem uma interceptação correta e cinco viradas de jogo.

3 jogos

1 gol

9 finalizações

4 passes decisivos

87% acerto no passe

9 bolas recuperadas

59% duelos ganhos

7.80 Nota Sofascore

Ronald Araújo

O melhor jogador do Uruguai na partida contra os Estados Unidos, Ronald Araújo é indispensável para uma defesa sólida. O único gol sofrido pela equipe Celeste na Copa América, do Panamá, aconteceu quando Araújo não estava em campo, já nos acréscimos finais da partida. Aos 25 anos, o zagueiro está no Barcelona desde 2018 e se tornou referência no setor defensivo culé.

3 jogos

1 assistência

81% acerto no passe

6 interceptions p/g

4 desarmes

9 bolas recuperadas

70% duelos ganhos

7.60 Nota Sofascore

Darwin Nuñez

Atacante do Liverpool, da Inglaterra, Darwin Núñez é o jogador uruguaio com mais finalizações certas ao gol na Copa América, seis no total, e artilheiro da equipe com dois gols em três jogos, ao lado de Maximiliano Araújo. Na última partida contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro, o uruguaio castigou a Seleção com um gol na vitória por 2 a 0 em cima dos brasileiros, e segue em boa fase.

3 jogos

2 gols

131’ mins p/ participar de gol

13 finalizações (5 no gol)

17% conversão de chances claras

66% acerto no passe

7.13 Nota Sofascore

Darwin Núñez comemora depois de marcar um gol contra a Bolívia na Copa América 2023. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Manuel Ugarte

O jogador com mais desarmes certos na equipe uruguaia, nove no total, e com mais interceptações corretas. O meio-campista do PSG tem se tornado fundamental para a solidez defensiva da seleção uruguaia, sendo unanimidade tanto para a torcida, quanto para o técnico Marcelo Bielsa. Por isso, o jogador atuou pelos 90 minutos em todas as partidas da Copa América. É inegável a qualidade no meio-campo uruguaio, que conta também com Giorgian De Arrascaeta e Nico de La Cruz, do Flamengo.

3 jogos

88% acerto no passe

6 interceptações

18 desarmes

63% duelos ganhos

7.33 Nota Sofascore

➡️Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

PROVÁVEL ESCALAÇÃO CONTRA O BRASIL

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte e Federico Valverde; Facundo Pellistri, De La Cruz (De Arrascaeta) e Maximiliano Araújo (Cristian Olivera); Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.