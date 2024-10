Igor Jesus vive expectativa de jogar diante da torcida da Seleção

Igor Jesus atende à torcida logo após treino da Seleção Brasileira no estádio Bezerrão, em Brasília (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro

Igor Jesus estreou pela Seleção Brasileira marcando gol e vive seu melhor momento na carreira. Ídolo da torcida do Botafogo, ele agora quer se firmar na equipe nacional. Neste domingo, ele admitiu que está ansioso para entrar em campo diante do Peru, na terça-feira, para sentir o clima da torcida brasileira.

No fim da tarde de sábado, Igor Jesus ficou um bom tempo atendendo aos torcedores que foram ao estádio Bezerrão acompanhar o treino da Seleção Brasileira. Agora, aguarda a chance de jogar na terça-feira no Mané Garrincha.

— Fico muito feliz de ter essa oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença, porque sabemos o quanto o torcedor nos apoia e nos passa confiança também —, declarou o atacante.

— Desde quando eu voltei ao Brasil (vindo do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes) eu tinha essa vontade de sentir esse clima, de jogar com o estádio lotado, com o torcedor a nosso favor. E hoje estar tendo essa oportunidade, eu fico muito feliz. Espero dar muitas alegrias e fazer um ótimo trabalho.

O atacante também falou sobre o seu bom momento no Botafogo, onde é um dos principais nome do time e que abriu caminho para ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira.

— Eu me preparei para isso. E agora, voltando ao Brasil, estar tendo um resultado tão rápido assim… Isso é fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que têm me ajudado muito —, considerou Igor Jesus. — Só quero crescer cada vez mais para que eu possa representar o meu país mais vezes.