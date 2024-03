Andreas Pereira durante atividade da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 19/03/2024 - 16:18 • Inglaterra (ING)

Presente na primeira convocação de Dorival Júnior, o meia Andreas Pereira retornou à Seleção Brasileira após seis anos e revelou que a experiência vivida no Flamengo foi fundamental para sua evolução pessoal - dentro e fora de campo.

Entre 2021 e 2022, período em que esteve cedido por empréstimo ao clube carioca, o atleta viveu altos e baixos.

Desde o início arrasador com a camisa rubro-negra, em que precisou de apenas três minutos para marcar seu primeiro gol, ao erro que resultou na derrota do Flamengo na final da Libertadores, Andreas aprendeu a lidar com as frustrações e amadureceu como jogador de futebol.

- Ter responsabilidade foi uma coisa que aprendi muito no Brasil, no Flamengo. Carregar sua responsabilidade, ser cobrado, viver o céu e o inferno. Foi difícil, sim, mas fiquei mentalmente mais forte. Isso me ajudou a me fortalecer, voltar a jogar na Europa e buscar essa vaga na Seleção - disse o jogador.

Andres Pereira defendeu o Flamengo entre 2021 e 2022 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Formado nas categorias de base do Manchester United e com oito anos de experiência no Campeonato Inglês, o meia conhece bem o primeiro adversário da Amarelinha nesta sequência de amistosos.

No entanto, apesar de exaltar a qualidade da seleção inglesa, que conta com nomes como Harry Kane e Jude Bellingham, ele acredita que o Brasil entra como favorito em todos os duelos, independente do confronto.

- A seleção brasileira sempre será favorita contra qualquer time e em qualquer época sendo futebol, é a maior seleção do mundo. Claro, a gente sabe das qualidades deles, sabe que eles têm muito bons jogadores, a gente respeita a Inglaterra, respeita qualquer jogador, mas sabemos nossas qualidades, o que nosso grupo tem de forte - afirmou.

A Seleção encara a Inglaterra no sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, no primeiro desafio de Dorival à frente do comando técnico do Brasil.