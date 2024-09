Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira na próxima sexta-feira (27) (Foto: Daniel Duarte/AFP)







Publicada em 18/09/2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o planejamento da Seleção na próxima Data Fifa. O técnico Dorival Júnior anunciará os convocados para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na sexta-feira (27).

Os jogadores se apresentarão no dia 7 de outubro no CT Joaquim Grava, onde realizarão três treinamentos antes de viajarem para Santiago, no Chile. O confronto com a equipe de Ricardo Gareca acontece no dia 10 de outubro.

No dia seguinte, a Seleção Brasileira retorna ao país e permanecerá em Brasília até o jogo contra o Peru, no dia 15 de outubro. A última partida ocorre dois dias antes do confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Nesta sexta-feira (20), Dorival enviará uma pré-lista à Fifa com as opções de nomes que podem entrar na lista para os dois próximos jogos do Brasil. A Seleção busca se recuperar após uma derrota para o Paraguai, na última rodada.