Endrick fez gol do Brasil contra a Inglaterra (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 18:45 • São Paulo (SP)

Endrick fez história pela Seleção Brasileira, neste sábado (23). O jovem de 17 anos entrou na segunda etapa do amistoso contra a Inglaterra, anotou o gol da vitória do Brasil e se emocionou.

Na reta final da partida, o atacante ainda teve chance de ampliar o placar, mas desperdiçou oportunidade. Ele revelou que estava pensando apenas no gol histórico que marcou e segurou o choro de emoção.

- Ainda estou raciocinando. Perdi um gol ainda no final, não vou mentir, estava só pensando no gol. Eu jogava videogame com a Seleção, fiz o primeiro jogo também aqui em Wembley e fiz o gol. Memória única, fico muito contente. Minha famlília está aqui, namorada. Não sou muito de chorar, mas estou me segurando - disse.

Endrick, inclusive, se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar com a camisa da Seleção Brasileira, após a vitória sobre a Inglaterra. Além disso, o primeiro gol de outro atleta histórico do Brasil também foi no estádio de Wembley: Ronaldo Fenômeno.

- Já conversei com Ronaldo, peguei muitas experiências dele. São memórias muito importantes para mim, espero que a gente possa ir em busca da segunda vitória - concluiu.

A Seleção Brasileira de Endrick e Dorival Júnior volta a jogar na terça-feira (26), contra a Espanha, no Santiago Bernabéu.

