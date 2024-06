Em visita ao treino da Seleção, Marta fala sobre Vini Jr: ‘Hoje é o melhor do mundo’

A Rainha Marta visitou, nesta segunda-feira (10), o treino da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos. Empolgada, a jogadora, que foi seis vezes eleita como melhor do mundo, comentou sobre a expectativa de Vini Jr levar o prêmio pela primeira vez na carreira.

-Olha, não conversamos sobre isso. Foi bem rápido, trocamos as camisas, ela já tinha me pedido umas camisas pra guardar de recordação. Ele me presenteou com uma também. É óbvio que a nossa torcida é pra ele conseguir esse título. Na minha opinião e na de quem entende de futebol, hoje é ele é o cara. É o melhor do mundo-

— Falou a atleta, que já venceu seis Bolas de Ouro