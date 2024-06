Dorival testa novos nomes para a partida contra o Paraguai; veja a provável escalação da Seleção Brasileira

(Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 13:37 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, deve testar dois jogadores para o time titular após os treinos realizados na última quinta-feira (27), em Las Vegas. A dupla Wendell e Savinho entrou no lugar de Guilherme Arana e Raphinha, respectivamente, para a partida contra o Paraguai na sexta (28).

Wendell, lateral-esquerdo do Porto, foi titular com a camisa amarela e verde nosamistosos contra Inglaterra, Espanha e Estados Unidos e tem boas chances de recuperar a posição pelo bom entrosamento com Vini Jr pelo lado esquerdo do campo.

Por outro lado, Savinho, atacante do Girona que teve temporada brilhante na última temporada do Campeonato Espanhol, apenas iniciou a partida como titular no amistoso contra o México e teve ótimas participações contra os Estados Unidos e a Costa Rica.

Dorival vai confirmar o time nesta sexta-feira antes da partida decisiva em Las Vegas (Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mesmo com as alterações no treino, a provável escalação do time de Dorival Júnior para a segunda rodada da Copa América deve ter: Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini.

A Seleção Brasileira estreou na Copa América empatando com a Costa Rica em 0 a 0, e encara o Paraguai nesta sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium.