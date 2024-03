Dorival rasga elogios a Seleção nos primeiros jogos: ‘Valentia muito grande’

Copiar Link

Publicada em 26/03/2024 - 21:25 • Madrid (ESP)

Uma vitória e um empate. Duas partidas com grandes atuações. Este é o panorâma da Seleção Brasileira nos primeiros jogos sob o comando de Dorival Jr. O técnico aprovou o início pelo Brasil.

Dorival começou com o pé direito no comando da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Espanha uma seleção que já tem um conjunto muito bem definido. Seu treinador já conhece cada movimento dos seus atletas. Saímos do Brasil há dez dias e tenho certeza e uma convicção grande que poucos acreditariam naquilo que acabou acontecendo. Nós jogamos um ótimo jogo na primeira partida. Hoje nos faltou um pouquinho de vitalidade, talvez de energia que gastamos no jogo anterior. Mesmo assim, a equipe mostrou uma valentia muito grande, foi atrás do resultado — aprovou Dorival Jr

Apesar do empate, para Dorival Jr a Seleção Brasileira sai com um saldo positivo de Madrid. Isso porque os jogadores tiveram um desgaste alto.

– A equipe da Espanha é uma equipe que joga com posse, que demoramos a encontrar um posicionamento para que pudéssemos anular. A iniciação da equipe adversária e principalmente a ótima movimentação dos três homens de meio que abasteciam a todo o momento os seus homens de fora, os dois garotos aí muito bons, com características sul-americanas, e que fizeram a diferença no jogo de hoje. Mas o Brasil sai daqui com um saldo muito positivo e eu não tenho dúvidas que se fosse a primeira partida ela teria talvez um outro nível de atuação. É natural que o nosso desgaste foi muito alto. Temos esse sentimento de repetirmos uma equipe que precisa adquirir um conjunto e, ao mesmo tempo, de repente oxigenar. Ficamos na dúvida do que fazermos e acreditamos que uma recuperação aconteceria, fato esse que não se deu por completo - disse o técnico da Seleção Brasileira. E continuou:

- Eu acho que fatalmente todos apontariam que dois empates seriam ótimos resultados, pelos adversários, pelas lesões, pela falta de atletas, pela falta de experiência. Fizemos um jogo muito bom no final de semana, uma carga de desgaste muito alta. A Espanha, o contrário, jogou de forma alternativa contra a Colômbia. Hoje, um time titular, cheio de energia, que aproveitou bem o tempo que teve para treinar. Por isso, teve muita força e atitude para começar a partida.

Além disso, o técnico do Brasil pediu para que o torcedor volte a confiar na Seleção.

– O torcedor pode confiar. Pode acreditar. É uma Seleção que tem muita vida por trás. Não tenho dúvidas que vamos buscar grandes resultados.

Dorival também comentou os lances polêmicos envolvendo a arbitragem da partida. Na ocasião, o árbitro assinalou dois pênaltis duvidosos para a Espanha.

- Eu acho que é muito difícil hoje (não ter árbitro de vídeo). O próprio árbitro está totalmente condicionado e na expectativa, a espera de que o VAR fatalmente o ajude a definir. Eu percebi na hora da marcação da primeira penalidade todas as dúvidas possíveis na cabeça dele. Ele demorou pelo menos 10 segundos para depois do apito apontar o dado até a marca de cal. É um fato isso. Todos estão acostumados, já pelo menos cinco anos aí com o apoio do VAR. Então não há porque num jogo desse nível, com o futebol com a velocidade que está, nós não temos aí a possibilidade de contarmos com o apoio.

Brasil empatou com a Espanha no Santiago Bernabéu (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE DORIVAL JR:

ENDRICK

- Acho que vai ser de muita importância, assim como os dois garotos espanhóis também estarão em um momento de protagonismo. Com o Endrick, também teremos calma e paciência, para ele ganhar componentes importantes e para termos uma equipe equilibrada com três, quatro atacantes, como foi o dia de hoje.

POSTURA DA SELEÇÃO

- Nós tivemos três dias na nossa chegada para preparar a equipe para o jogo. Nem todos chegaram no mesmo dia. Jogadores bem integrados, observaram os materiais bem, isso antecipou o processo. Enquanto tivemos um time descansado, com energia, em Wembley, o nosso jogo foi impressionante. Hoje, corremos um risco de uma equipe que se preparou dois dias e outra nove. Por ser início de trabalho, preciso ter padrão, repetição, tinha obrigação de repetir o time, mesmo tendo que observar outros jogadores. Optamos por isso. Tivemos dificuldades por não ter força e energia suficientes hoje, sou sincero. O meio de campo deles dominou no primeiro tempo, mas no segundo corrigimos e melhoramos. Mostramos o principal, uma equipe que tem vida, que tem sentimento e foi buscar um resultado importante.

SUBSTITUIÇÕES

- Nós viemos de uma partida muito disputada, vocês acompanharam o ritmo que foi. E ao mesmo tempo com poucos dias de recuperação, além de uma viagem que nós fizemos no dia de ontem, então o rescaldo de tudo isso é muito positivo, um grupo que se reuniu há poucos dias, que assimilou uma ideia, que entendeu tudo aquilo que nós queríamos na primeira partida. Hoje tivemos no segundo tempo um esboço do que poderíamos talvez ter feito já na etapa inicial, e logo depois sofremos o terceiro gol.

SEGUNDO TEMPO

- Equilibramos o jogo de certa maneira. Ficamos bem montados, com jogadores ofensivamente com uma puxada muito forte para frente. Naturalmente, apresentamos alguma dificuldade em recomposição. É uma equipe que se conhece, bem formada, com treinador que já conhece seu time. Encontraram num lance um pouquinho complicado o terceiro gol, mas vale ressaltar a força que tivemos para ir atrás do empate. Ninguém imaginou que, com o pouco tempo que tivemos, teríamos uma equipe que mostraria força de reação, assim como uma equipe que enquanto teve forças e organização, conseguiu envolver a equipe inglesa em boa parte da partida. É cedo, é com paciência, vai depender de uma reorganização para os dois amistosos antes da Copa América, onde eu espero que estejamos prontos, com elenco bem definido, para ir em busca dos melhores resultados.21:13 26/03/2024