Dorival lamenta derrota da Seleção e afirma: ‘Temos que assumir a responsabilidade’

11/09/2024

Após mais uma exibição ruim, o técnico Dorival Júnior lamentou os desfalques da Seleção. Cortados por lesão, o time brasileiro não contou com Savinho, Raphinha e Pedro, o que parece ter afetado os planos do treinador.

– As alterações que nós temos feitos são muito mais pelas necessidades. Nós não tínhamos o Raphinha para a primeira partida, perdemos o Savinho praticamente em cima da convocação, Pedro da mesma forma. Alguns jogadores seriam mantidos, outros vindo com características diferentes para esse mesmo. Não vejo esse como o problema. Nós temos que assumir um pouco mais as responsabilidades. Sabemos que nós que temos que encontrar caminhos e sermos decisivos em momentos oportunos da partida.

O jogo

Pobre. Esse foi o resumo do primeiro tempo da Seleção Brasileira em Assunção. Sem inspiração, a equipe não conseguia criar e se tornava previsível. Encaixotada na marcação adversária, a principal ideia de jogadas não fluia, assim como as individualidades.

Sem criatividade, cabia a Vini Jr e Rodrygo buscarem o jogo, mas isso também não deu certo. Após um escape, Diego Gomez acertou um belo chute de trivela para abrir o placar. Paraguai 1 a 0. Na sequência do gol, o Brasil teve sua melhor chance, com Guilherme Arana, mas Junior Alonso tirou a bola quase dentro do gol.

No segundo tempo, mais sofrimento. A Seleção até melhorou, mas não foi o suficiente. Por fim, o Paraguai voltou a vencer o Brasil após 16 anos de espera.

Brasil voltou a perder para o Paraguai após 16 anos (Foto: AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PARAGUAI X BRASIL

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUINDO - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de setembrode 2024, às 21h30

📍 Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

📺 Onde assistir: Globo e Sportv

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)

🖥️ VAR: Alberto Feres (URU)

⚽ ESCALAÇÕES:

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Velázquez, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla, Diego Gómez e Almiron; Julio Enciso e Isidro Pitta

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Jr